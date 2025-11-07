El gasto en transferencias del LIVERPOOL no ha terminado a pesar de gastar más de £420 millones en nuevos jugadores durante el verano.

Si hay que creer en los informes, entonces es otra estrella atacante interesante en su radar.

Según el ITK Indykaila online, Kenan Yildiz, de 20 años, de la Juventus, ha llamado seriamente su atención y los jefes de los Rojos se han reunido con su agente, Jorge Mendes.

El intermediario portugués es uno de los hombres más poderosos del fútbol y representa a Yildiz, que ha contribuido a siete goles esta temporada.

Yildiz es una gran historia de éxito para la academia de la Juve en los últimos años, ya que pasó de la configuración juvenil del Bayern de Múnich en 2022 y brilló en la Copa Mundial de Clubes durante el verano después de disfrutar de un gran año en la Serie A.

Con una inclinación por los ataques de largo alcance, Yildiz bien podría continuar ascendiendo en la cadena alimentaria europea, ya que dos equipos ingleses afirman haber hablado con Méndez sobre la compra del jugador.

Para el Liverpool, se explica que necesitarían vender a uno de sus jugadores con mayores ingresos, ya que Alexander Isak y Hugo Ekitike apenas se unen a una primera línea apilada junto a Florian Wirtz.

Mohamed Salah también extendió su enorme contrato por otros dos años, lo que se suma a la vergüenza de riquezas de Arne Slot.

Yildiz ha jugado principalmente por la izquierda en la Juve, que ahora está dirigida por Luciano Spalletti tras el despido de Igor Tudor.

El Liverpool tiene a Cody Gakpo y, más recientemente, a Wirtz compitiendo por ese puesto.

Ekitike también puede jugar en banda ancha para liberar espacio en el centro para Isak.

Yildiz tiene contrato con el club de Turín hasta 2029 tras firmar un contrato a largo plazo el pasado mes de agosto.

El internacional turco nacido en Alemania se ha convertido en un habitual de su país desde que debutó en la máxima categoría en 2023.

El Arsenal se encuentra entre los otros equipos que han estado fuertemente vinculados con Yildiz.