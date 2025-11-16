Lo que aprendimos del viaje de cinco partidos de los Lakers

Los Lakers terminaron una gira desigual con una nota alta con victorias consecutivas en Nueva Orleans y Milwaukee, salvando un récord de 3-2 en el viaje después de una victoria por 119-95 sobre los Bucks el sábado. Lo único que parecía entusiasmar más a los jugadores que la victoria era lo que les esperaba tras el viaje de nueve días.

“Vamos a casa”, publicó el delantero Jake LaRavia en su historia de Instagram.

Aquí hay cinco conclusiones después de la gira de cinco partidos:

Los Lakers recuperan su magia

El Laker Deandre Ayton comete una falta sobre la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, el sábado en Milwaukee. (Morry Gash / Prensa Asociada)

Deandre Ayton se atribuyó el mérito de la banda sonora de Frank Sinatra en el vestuario posterior al partido, pero JJ Redick tenía a Jay-Z en mente. Después de concluir un viaje agotador, uno de los primeros pensamientos de Redick fue la canción de Jay-Z “A Week Ago”, que comienza con la letra: “Todo estuvo bien hace apenas una semana”.

Hace una semana, los Lakers tenían marca de 7-2. Estaban en lo más alto de una racha ganadora de cinco juegos antes de la práctica en Atlanta.

Luego las cosas se pusieron feas.

Los Lakers (10-4) fueron derrotados contra Atlanta y Oklahoma City en este viaje. Jugaron aproximadamente una buena mitad del baloncesto en sus primeros tres partidos. Pero durante la parte más exigente del tramo, los Lakers se recuperaron para encontrarse nuevamente con victorias críticas contra los Pelicans y los Bucks.

“Esta es la NBA”, dijo Redick a los periodistas. “Y tienes que encontrar momentos para recuperar lo que te convierte en un buen equipo de baloncesto. Y creo que en las últimas 24 horas lo hemos hecho”.

Redick le dio crédito a Luka Doncic y Austin Reaves por continuar liderando al equipo en aguas turbulentas el sábado. A pesar de que el equipo llegó a Milwaukee a las 3 am del sábado por la mañana y Doncic jugó 40 minutos la noche anterior en Nueva Orleans, el escolta superestrella todavía se lanzaba al suelo en busca de un balón suelto en el segundo cuarto. Empujó el balón hacia Reaves, quien encontró a Ayton para una bandeja.

A medida que Doncic se siente más cómodo con sus compañeros de equipo, su liderazgo se ha demostrado no sólo a través de su juego sino también de su personalidad sarcástica, lo que ha ayudado a desarrollar un vínculo fuerte.

“Es una gran química”, dijo Doncic a los periodistas. “Cuando llegué, probablemente estaba un poco más callado, tratando de conocer a la gente. Pero ahora mismo, solo estoy siendo yo mismo, bromeando mucho y hablando basura. Así que creo que una de las cosas más importantes para que el equipo gane es tener una gran química, y creo que la tenemos”.

La campaña de Doncic para el MVP avanza

Luka Doncic de los Lakers supera a Gary Harris de los Bucks el sábado en Milwaukee. (Morry Gash / Prensa Asociada)

Con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias contra Milwaukee, Doncic acumuló sus cuartos juegos de 40 puntos esta temporada, igualando su total de juegos de este tipo durante todo el año pasado.

Lidera la liga con 34,4 puntos por partido y oficialmente se convirtió en elegible para la clasificación después de jugar su décimo partido el sábado. Sus puntos y 8,9 rebotes por partido están cerca de su producción en 2023-24 cuando llevó a los Dallas Mavericks a las Finales de la NBA y terminó tercero en la votación del jugador más valioso con 33,9 puntos y 9,2 rebotes por partido. Lo hace a pesar de lanzar un 32,7% en triples, su peor marca desde su segunda temporada.

Los refuerzos están en camino

Se espera que el delantero de los Lakers, Lebron James, regrese pronto a la alineación. (Jae C. Hong / Associated Press)

Se espera que LeBron James regrese a la cancha de práctica con los Lakers el lunes después de una productiva temporada de prueba con los South Bay Lakers. Podría hacer su debut de temporada el martes contra Utah Jazz en Cripto.com Arena en el único partido de los Lakers esta semana.

James es el único jugador con contrato estándar que aún espera debutar después de que los Lakers consiguieran que los delanteros Maxi Kleber y Adou Thiero volvieran a la cancha durante el viaje. Kleber, que estuvo fuera de juego por una distensión abdominal, ha jugado tres partidos. Hizo su primer tiro de la temporada en la victoria sobre Milwaukee mientras jugaba 25 minutos con tres puntos y tres asistencias.

El novato Thiero también debutó contra los Bucks, anotando cuatro puntos y destacando su primera aparición en la NBA con un enfático mate a dos manos en el último minuto. Mostró el tipo de atletismo y actividad que buscaban los Lakers cuando lo seleccionaron en la segunda ronda. También atrapó un rebote ofensivo durante la primera mitad que condujo al triple de Kleber.

El guardia Gabe Vincent (tobillo) todavía está de baja y se acercan tres semanas desde que se torció el tobillo contra los Sacramento Kings. El calendario original para su regreso era de dos a cuatro semanas.

Bajadas de tiro

El guardia de los Lakers, Gabe Vincent, lanza un pase elevado al centro Deandre Ayton para una volcada contra los Kings el 26 de octubre. (Sara Nieves / Associated Press)

El eventual regreso de Vincent podría ayudar a los Lakers con una de sus deficiencias ofensivas más evidentes: los tiros de tres puntos.

Los Lakers ocupan el puesto 25 en tiros de tres puntos con sólo el 33,8%. Sus 32,4 intentos de tres puntos por partido lo sitúan en el puesto 26 de la liga. Está muy lejos de los 40,4 triples que intentaron en los partidos después de que Doncic se uniera al equipo el año pasado.

Parte de la caída en tiros podría deberse a las dificultades iniciales de Reaves desde el rango de tres puntos. Aparte de su noche de seis de 10 que lo llevó a 51 puntos, el máximo de su carrera, contra Sacramento, Reaves, quien se perdió tres juegos por una lesión en la ingle, estaba lanzando un 26,4% de tres esta temporada.

Luego se incendió en la segunda mitad contra los Bucks, anotando cinco triples. Si bien terminó con 25 puntos y ocho asistencias, anotó tres triples consecutivos para abrir el último cuarto en el que Doncic anotó algunos de los tiros más importantes del partido.

“Fue bueno conseguir que algo bajara”, dijo Reaves a los periodistas. “…Ojalá sigamos lanzando bien el balón”.

Acelera el ritmo

Bobby Portis de los Bucks y Luka Doncic de los Lakers luchan por un balón suelto el sábado en Milwaukee. (Morry Gash / Prensa Asociada)

Los Lakers son penúltimos en posesiones de transición por juego y porcentaje de posesión de transición. Redick se preguntó por qué el equipo jugó tan lentamente cuando se le preguntó sobre su ritmo antes del partido contra Charlotte. Dijo que el ritmo era “literalmente lo primero que enfatizamos en cada sesión cinematográfica”.

Pero en la segunda noche consecutiva, Redick reconoció que el equipo, considerando su personal, simplemente no iba a ser un equipo rápido. Sin embargo, todavía identificó marcadores de éxito. Antes del partido del sábado, Redick les dijo a los jugadores que el equipo tenía marca de 9-1 cuando anotó 12 o más puntos de transición y 8-0 con 24 o más asistencias.

“Creo que aquí hay una fórmula para lanzar el balón hacia adelante y compartir el balón”, dijo Redick. “Y volvieron a ser buenos con eso esta noche”.

Los Lakers tuvieron 12 puntos de contraataque y 23 asistencias contra los Bucks.