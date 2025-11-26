Lo que buscan los Lakers mientras LeBron James recupera su forma

El guardia de los Lakers, Austin Reaves, conduce hacia el aro mientras el centro de los Clippers, Ivica Zubac, defiende en la segunda mitad en Crypto.com Arena. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Los Lakers aseguraron su lugar en los cuartos de final de la Copa de la NBA, pero todavía quedan partidos importantes de la Copa por jugar.

Con un récord de 3-0 en el Grupo B del Oeste, los Lakers pueden asegurar la ventaja de jugar en casa en los cuartos de final con una victoria el viernes contra los Dallas Mavericks en la final de la fase de grupos. Una victoria sería la forma más sencilla de evitar recurrir al desempate por diferencia de puntos que aún podría estar en juego para decidir el puesto número uno en el Oeste. Superando a sus oponentes por 36 puntos, el diferencial de puntos de los Lakers es de 27 puntos detrás del líder del Grupo A del Oeste, Oklahoma City (2-0 en el juego de grupo) por el potencial puesto número 1. El equipo mejor clasificado recibirá al equipo comodín, que gana su lugar en los cuartos de final en virtud de ser el mejor segundo lugar en el juego de grupo. Portland y Denver están empatados en la cima del Grupo C del Oeste con récords de 2-1.

La Copa de la NBA, que se celebra hace tres años y está inspirada en torneos similares de temporada en las ligas europeas, ha generado confusión sobre las canchas coloridas y los escenarios en constante cambio de la fase de grupos. El posible viaje adicional y el juego de campeonato adicional podrían terminar desgastando más a los equipos que tienen mayores ambiciones de playoffs, pero el premio hace que valga la pena: 500.000 dólares para cada jugador.

“Obviamente aceptaré dinero”, dijo Doncic con una sonrisa sarcástica. “Eso es fácil… Lo jugué en España, algo así, así que me gusta. Sólo las canchas, por favor”.

Doncic dijo que la cancha de la Copa de la NBA de los Lakers, de color amarillo brillante con el trofeo dorado y negro pintado en la tecla, causó problemas a algunos jugadores cuando se resbalaron en la nueva madera. Un área cerca de la línea de tiros libres frente al banco de los Clippers parecía especialmente resbaladiza. Doncic dijo que se dio cuenta inmediatamente durante los calentamientos de que la superficie podría ser un problema.

“Me resbalé muchas veces y se podía ver a muchos jugadores resbalar”, dijo Doncic. “Y eso es peligroso, hombre”.

Redick dijo que notó que los jugadores resbalaban, pero también que ya estaban cayendo antes de eso. Dijo que el equipo buscará en la cancha.