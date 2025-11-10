Lo que dicen los medios nacionales sobre las posibilidades de Super Bowl de los Seahawks

Después de siete victorias en los últimos ocho juegos y dos palizas consecutivas para los Seahawks, se habla mucho en los medios nacionales sobre el Super Bowl.

Los Seahawks (7-2), que están en la cima de la NFC Oeste con Los Angeles Rams, dominaron a los Arizona Cardinals el domingo 44-22 para su segunda victoria consecutiva de más de 20 puntos luego de un resultado de 38-14 contra los Washington Commanders el 2 de noviembre.

Esto es lo que los medios nacionales tienen que decir sobre las posibilidades de los Seahawks de llegar al Super Bowl.

NBC Sports: los Seahawks tienen una oportunidad real, pero la NFC aún está abierta

Chris Simms dice: “Creo que hay un montón de equipos en la NFC que pueden ganar el Super Bowl. Son casi todos. Todos en los playoffs de la NFC pueden ganar el Super Bowl, excepto los Chicago Bears por mi dinero… Como me han oído decir durante las últimas tres semanas, Seattle puede ganar el Super Bowl. Espero que todos estén empezando a creer eso. Están repletos de talento. Lo están sintiendo y pueden hacer lo que quieran en los lados ofensivo y defensivo del balón”.

Yahoo! Deportes: los Seahawks son contendientes al Super Bowl, pero es posible que sigan siendo subestimados

Frank Schwab escribe: “Los Seahawks emitieron una declaración el domingo, pero veremos cuántas personas estaban prestando atención. Seattle presentó otra prueba más de que es uno de los mejores equipos de la NFL y un contendiente legítimo al Super Bowl en una paliza de 44-22 a los Arizona Cardinals. Los Cardinals, que tienen marca de 3-6, no son un gran equipo. Pero la facilidad con la que los Seahawks los dominaron fue impresionante. Seattle lideraba 35-0 antes de la mitad del segundo cuarto y se impuso a una victoria después de eso, tal vez los Cardinals anotando algunas veces en la segunda mitad para que el marcador se vea mejor después de que los Seahawks soltaron el pie del acelerador conducirán a otra semana en la que Seattle sea subestimado”.

The Athletic: Los Seahawks ocupan el tercer lugar en probabilidades de que los equipos de la NFC (17,9%) lleguen al Super Bowl, detrás de los Rams (29,2%) y los Eagles (19,5%)

Mike Sando escribe: “Seattle es el primer equipo desde 1980 y el cuarto en superar los 30 puntos en la primera mitad tres veces en una temporada, según Pro Football Reference, y todavía quedan ocho partidos por jugar. Los Seahawks han construido ventajas en la primera mitad de 38-3 sobre los Saints, 31-7 sobre Washington y 35-0 sobre Arizona. El diferencial general de puntos de Seattle (+103) es el mejor de la franquicia, con diferencia, hasta este momento en una temporada… Seattle se ha convertido en un “Un equipo físico y contundente a la defensiva en la segunda temporada de Mike Macdonald como entrenador y responsable de las jugadas defensivas. Dos golpes que forzaron un balón suelto contra el mariscal de campo de los Cardinals, Jacoby Brissett, el domingo fueron particularmente violentos… En la ofensiva, Sam Darnold posee tres de los cinco mejores juegos de la NFL esta temporada según la EPA por jugada de pase”.

Sports Illustrated, The Breer Report: Los Seahawks no tienen muchas debilidades, pero los Rams siguen siendo favoritos para ganar el Super Bowl

Alberto Breer dice: “Los Seahawks han creado un par de anomalías estadísticas que creo que realmente ilustran lo bien que están jugando. En primer lugar, esta es la tercera vez que anotan 30 puntos en la primera mitad de un juego. Lo hicieron contra los Saints, lo hicieron contra los Commanders y lo hicieron nuevamente contra los Cardinals. La tercera vez que anotaron más de 30 puntos en la primera mitad de un juego. No sé cuál es el número, con qué frecuencia ha sucedido, pero No puede haber pasado mucho. Lo otro que hicieron. [against the Cardinals] Lo que me fascinó fue que solo lanzaron la pelota 12 veces. Corrieron 46 veces… Esto demuestra cómo pueden controlar un juego, cómo pueden ganar juegos de diferentes maneras. “Esto está empezando a sentirse como un equipo que no tiene muchas debilidades… Parece un equipo de Seattle que realmente ha ganado algo de impulso en la Semana 11, pero lo que les espera en Los Ángeles es un equipo de los Rams que creo que debería ser el favorito para ganar el Super Bowl en este momento”.