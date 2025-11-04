Lo que dicen los medios nacionales sobre los Seahawks después de la victoria en horario de máxima audiencia

Ya sean los 17 pases completos consecutivos del mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, contra los Washington Commanders el domingo por la noche, el cuarto juego consecutivo de recepción de 100 yardas de Jaxon Smith-Njigba, las cuatro capturas de la defensa sobre Jayden Daniels o la victoria por 38-14, existe consenso en que los Seahawks son uno de los equipos más peligrosos de la liga esta temporada, en ambos lados del balón.

El reportero del Times Bob Condotta le dio a todos los aspectos del equipo una calificación de ‘A’ en su boleta de calificaciones de la Semana 9, aparte del corredor Kenneth Walker III, quien aún así obtuvo una B+.

“Lo que se está convirtiendo en uno de los mayores mantras de los Seahawks a medida que se desarrolla la temporada 2025 es que su éxito no depende sólo de los 22 que componen su alineación titular, o los 53 que están en la plantilla activa, sino de los 70 que componen a cada jugador del equipo, incluido el equipo de práctica”, escribió Condotta.

Los Seahawks (6-2), empatados en el primer lugar de la NFC Oeste, ganaron seis de sus últimos siete juegos y extendieron el récord de la franquicia de victorias consecutivas como visitantes a 10.

Esto es lo que los medios nacionales dijeron sobre los Seahawks luego de su victoria de la Semana 9 sobre los Commanders.

The Ringer: Sam Darnold nombrado ‘ganador’ de la Semana 9

Steven Ruiz escribe: “Los números son absurdos: ¡0,83 EPA por jugada! ¡Una tasa de éxito del 75 por ciento! ¡13,8 yardas por retroceso! Darnold llevó un lanzallamas a la secundaria de Washington en una victoria por 38-14 que sirvió también como una exhibición de lanzamiento… No importaba qué tipo de cobertura jugara Washington (hombre o zona o una combinación de los dos), Darnold la incendió. Dan Quinn podría haber inventado un nuevo género de cobertura, y no lo habría hecho. funcionó dada la forma en que el mariscal de campo de los Seahawks veía el campo y lanzaba el balón… Darnold está promediando 13 yardas por retroceso cuando usa la acción de juego, lo que lidera a la NFL también en producción en intentos que no son de acción de juego, lo que muestra su progreso como pasador de retroceso. Está logrando sus progresiones más rápido que nunca, lo que ha suprimido su tasa de capturas esta temporada… Darnold no pudo fallar en la primera mitad contra Washington. yardas y cuatro touchdowns antes de lanzar su primer pase incompleto, que no llegó hasta su intento número 18 del juego. Todavía es un poco difícil confiar en que Darnold mantendrá esto durante toda la temporada y hasta la postemporada, dado su colapso en la recta final con los Vikings el año pasado. También cuenta con el respaldo de un elenco de apoyo completo y una defensa de primer nivel. Seattle seguirá ganando. Si Darnold sigue produciendo, permanecerá en la carrera por el Jugador Más Valioso por un tiempo”.

En la historia de la NFL, 4 QB han hecho lo siguiente durante los primeros 8 juegos de una temporada de su equipo: completó el 70% de los pases

lanzado por más de 2000 yardas

lanzado por más de 15 TD

tomado menos de 10 sacos Esos mariscales de campo son Tom Brady (2007), Peyton Manning (2009), Drew Brees (2018) y Sam Darnold (2025). pic.twitter.com/6rqP1iYXHk -OptaSTATS (@OptaSTATS) 3 de noviembre de 2025

Sam Darnold contra los Comandantes: 🔹8/10, 127 yardas, 3 TD, cobertura de INT contra hombre

🔹13/14, 203 yardas, TD contra cobertura de zona Se convierte en el único QB en cualquier juego de esta temporada con más de 10 intentos y más de 12 yardas por intento contra ambos tipos de cobertura. Desarrollado por @awscloud pic.twitter.com/LczAmHQzdw – Estadísticas de próxima generación (@NextGenStats) 3 de noviembre de 2025

Yahoo Sports: Decir que los Seahawks deberían tener “objetivos realistas más allá de simplemente llegar a los playoffs”

Frank Schwab escribe: “Los Seahawks tienen marca de 6-2 después de una de las actuaciones de equipo más impresionantes de toda la temporada. Juegan en una NFC Oeste muy dura y están demostrando que son capaces de ganarla. La defensa es excelente y Darnold está liderando una ofensiva explosiva y equilibrada. Darnold tampoco está solo de viaje; luce incluso mejor que la temporada pasada, cuando terminó décimo en la votación del Jugador Más Valioso de la NFL. Desde el comienzo de la temporada pasada, los equipos de Darnold tienen marca de 20-5. Eventualmente obtener el reconocimiento adecuado por eso y después del domingo por la noche, Seattle debería estar en el radar de todos”.

CBS Sports: Seahawks obtienen calificación ‘A’ por desempeño

John Breech escribe: “Sam Darnold fue bueno con los Vikings el año pasado, y de alguna manera, podría ser incluso mejor con Seattle este año. Los Seahawks dejaron abierto este juego durante una primera mitad donde Darnold completó 16 de 16 pases para 282 yardas y cuatro touchdowns. La química de Darnold con Jaxon Smith-Njigba (8 recepciones para 129 yardas) está fuera de serie en este punto y no parece haber ninguna manera de detener el “Para no quedarse atrás, la defensa de los Seahawks fue igualmente impresionante: dominaron a la línea ofensiva de los Commanders para conseguir cuatro capturas de Jayden Daniels. En una NFC que está muy abierta este año, los Seahawks se sienten como uno de los pocos equipos en la conferencia que realmente podría ganar el Super Bowl”.

NFL.com: Jaxon Smith-Njigba ocupa el sexto lugar entre los 10 mejores jugadores que darán forma a la segunda mitad de la temporada

Jeffri Chadiha escribe: “Era difícil predecir que Smith-Njigba sería tan impresionante esta temporada. Estuvo bien el año pasado, cuando tuvo 100 recepciones para 1,130 yardas, pero no se estaba apoderando de los juegos como lo hace ahora. Smith-Njigba ahora tiene seis intentos de 100 yardas en ocho juegos. Ha estado en un calentador a toda velocidad en los últimos cuatro partidos, con 32 recepciones para 546 yardas y tres touchdowns. Hubo muchos preguntas sobre cómo se desempeñaría el mariscal de campo Sam Darnold en Seattle sin la presencia de una estrella como la que tuvo en Minnesota con el receptor abierto All-Pro, Justin Jefferson, la respuesta parece ser que Seattle vería a Smith-Njigba tomar su propio giro estelar. Por mucho que el éxito de estos Seahawks haya sido definido por la presencia de Darnold y el ascenso de una defensiva dominante, el surgimiento de su receptor abierto de tercer año ha sido igualmente crítico. Smith-Njigba en realidad tuvo el 46 por ciento de las yardas recibidas de su equipo. Semana 9, que fue la proporción más alta en la NFL. Esa producción es enorme para Seattle porque la NFC Oeste se perfila como un partido jaula en la segunda mitad. Seattle necesita que Smith-Njigba siga dando lo mejor para terminar en la cima.

Sports Illustrated: Decir que los Seahawks “parecen contendientes al Super Bowl”

Matt Verderame dice: “[John] La audacia de Schneider [offseason] Los movimientos se suman a un equipo de Seattle que no sólo tiene aspiraciones legítimas de llegar a los playoffs, sino también de hacer que la NFC atraviese el noroeste del Pacífico en enero. El domingo por la noche, los Seahawks golearon a los Commanders frente a una audiencia nacional. Darnold estuvo genial. La defensa de Macdonald fue estupenda. Smith-Njigba brilló. El núcleo de Seattle, algo que parecía tan diferente hace sólo un año, tiene las características de un contendiente”.