Lo que los fanáticos de los Marineros necesitan saber sobre los acuerdos de MLB con ESPN, NBC y Netflix

Después de una postemporada muy exitosa, que contó con una Serie Mundial de siete juegos entre los Dodgers y los Azulejos que tuvo las cifras de audiencia más altas desde 2017, Major League Baseball anunció sus nuevos acuerdos de derechos de medios de tres años con ESPN, NBC Universal y Netflix el miércoles por la tarde. Los acuerdos promediarán casi 800 millones de dólares al año.

Como parte del nuevo acuerdo, ESPN se ha asegurado los derechos exclusivos de MLB.TV, el servicio de transmisión general de la liga. Muchos fanáticos que viven fuera del mercado local de su equipo favorito, usan MLB.TV como una forma de ver juegos y mantenerse conectados. Eso no cambiará para la temporada 2026. MLB.TV seguirá estando disponible en su forma tradicional. ESPN no ha anunciado las tarifas de suscripción.

Este es un avance importante para los fanáticos de los Marineros en Puget Sound. Con el equipo transfiriendo oficialmente sus derechos de producción y distribución a Major League Baseball y cerrando ROOT Sports, ESPN ahora controla los derechos de los juegos en el mercado de los Marineros junto con los Guardianes, Padres, Mellizos, Diamondbacks y Rockies.

¿Qué significa eso para los fanáticos locales de los Marineros que desean ver los partidos? Pues nada para la temporada 2026. ESPN no tiene planes de hacerse cargo de ninguno de los aspectos candentes de los Marineros y esos otros cinco equipos. Eso podría cambiar en 2027, cuando se espera que más equipos cedan sus derechos de producción y distribución a la MLB.

Según las fuentes, los Marineros, junto con la MLB, planean ofrecer un paquete de transmisión local para la temporada 2026. Hace un año, la organización presentó su primera plataforma de transmisión directa al cliente a través de ROOT Sports para los fanáticos en su presencia televisiva local.

La nueva plataforma cambiará de nombre y operará a través de MLB.TV. Los detalles y las tarifas de suscripción, incluido un paquete que posiblemente incluiría todos los juegos de los Marineros y el resto de los 29 equipos de la MLB, no se anunciarán hasta el nuevo año. ESPN también puede ofrecer un paquete para su nueva plataforma de transmisión ilimitada junto con suscripciones a MLB.TV.

Se espera que los fanáticos que hayan visto los juegos en sus sistemas de cable locales aún tengan esa opción. MLB se encargará de las negociaciones y los derechos de distribución para que proveedores de cable como Comcast Xfinity, DirecTV y Spectrum transmitan los juegos de los Marineros.

Como parte del acuerdo, NBC también transmitirá 25 juegos de “Sunday Night Baseball” durante la temporada en su familia de cadenas, mientras que Netflix transmitirá el primer partido de la temporada de la MLB entre los Yankees y los Giants, el Home Run Derby y el juego Field of Dreams el 13 de agosto.

