Lo que nos enseñó el conteo de los Seahawks contra los Titans | Cuatro bajas

Tal vez no fue una línea recta llegar allí, pero los Seahawks sí volvieron a la normalidad el domingo con una victoria por 30-24 sobre Tennessee, recuperándose de la derrota ante los Rams la semana anterior.

Los Seahawks tienen marca de 8-3 esta temporada, 18-10 con el entrenador Mike Macdonald, 14-2 en sus últimos 16 partidos como visitante, 12-1 con Macdonald como visitante y 30-11 en sus últimos 41 partidos como titular a las 10 am.

¿Cuál es la posición de los Seahawks en los playoffs? ¿Qué nos pueden decir los conteos instantáneos sobre el partido del domingo y quiénes son algunos de los jugadores que obtuvieron buenas calificaciones?

Respondamos esas preguntas en Four Downs de esta semana con el reportero Bob Condotta de los Seahawks.

¿Qué nos dijeron los conteos sobre el partido del domingo?

Se destacaron dos cosas: que Kenneth Walker III efectivamente tuvo más oportunidades, como Macdonald dijo la semana pasada que merecía. Los Seahawks volvieron a utilizar tres esquineros con regularidad, y continuaron colocando a Riq Woolen en el campo de manera sustancial a pesar de su descenso al tercer estado de esquinero con el regreso de Josh Jobe y Devon Witherspoon de una lesión en las últimas semanas.

Primero, Walker.

El corredor de cuarto año participó en 30 de las 48 jugadas ofensivas, o el 62%, su porcentaje más alto de la temporada. Su máximo anterior fue del 56,9% contra Washington el 2 de noviembre.

Zach Charbonnet participó en 15 jugadas, o el 31,1%, su porcentaje más bajo de la temporada.

Los Seahawks no tuvieron ninguno de los dos en el campo durante tres jugadas.

Walker consiguió 14 toques (11 acarreos para 71 yardas y tres recepciones para 30) además de otro objetivo (el pase a la banda que podría haber sido interceptado si no lo hubiera interrumpido).

Charbonnet tuvo seis toques, todos acarreos, para 35 yardas, incluido un touchdown de 5 yardas en el tercer cuarto que puso a los Seahawks adelante 30-10.

Macdonald dijo sobre la jugada del corredor: “Pensé que él (Walker) hizo un gran trabajo. Fue fantástico ver a Zach golpear en la zona roja. Queríamos correr; esos muchachos jugaron bien juntos. Pensamos que protegieron bien al mariscal de campo. Lo atrapamos bien desde el backfield. Sí, hoy sentí a Ken. Hizo algunas jugadas explosivas para nosotros, lo cual fue genial”.

En cuanto a los esquineros, fue el segundo partido consecutivo en el que Witherspoon, Jobe y Woolen participaron en el 60% o más de las jugadas.

Witherspoon participó en 72 de 76 jugadas (95%), mientras que Jobe participó en 59 (78%) y Woolen en 48 (63%).

Woolen ha participado en el 86,5% de las jugadas de la temporada, disponible para 10 de 11 juegos, mientras que Witherspoon se perdió cinco juegos y Jobe uno.

De hecho, Woolen ha visto disminuir su recuento de instantáneas con los tres disponibles en las últimas dos semanas.

Jugó un 68,6% contra los Rams. Jobe jugó un 60,8% contra los Rams, por lo que los papeles se invirtieron ligeramente contra los Titans.

Obviamente, los equipos juegan con tres esquineros todo el tiempo. Pero había algunas dudas sobre si los Seahawks lo harían una vez que los tres estuvieran sanos porque Nick Emmanwori también se ha convertido en un jugador de todos los intentos como corredor de níquel.

Emmanwori participó en 74 jugadas, ya que los Seahawks tenían seis backs defensivos en el campo como su alineación defensiva dominante.

¿Qué es lo último sobre el posicionamiento de los Seahawks en los playoffs?

Desde que los Rams ganaron, venciendo a un derrotado equipo de Tampa Bay 34-7, los Seahawks están en el mismo lugar que hace una semana: el quinto puesto en la NFC.

Y al igual que la semana pasada, eso haría que los Seahawks se dirigieran a Tampa Bay para un partido de playoffs de comodines.

Los Rams son ahora el sembrado No. 1 con 9-2 y los Eagles perdieron para caer a 8-3.

La forma en que los Rams dominaron a los Bucs solo refuerza hasta qué punto los Seahawks pueden recordar la semana pasada como una oportunidad perdida especialmente irritante. El juego estaba allí para jugarse contra un equipo de los Rams que tiene el mayor diferencial de puntos en la NFL con más-127 (los Seahawks son terceros con más-107 y los Colts segundos con más-112) y el favorito en las apuestas para ganar el Super Bowl.

Es probable que los Seahawks ya estén en una posición en la que deben ganar cuando reciban a los Rams el 18 de diciembre, pero es posible que no puedan contar con mucha ayuda de nadie más para propinarle a Los Ángeles una derrota y terminar delante de ellos sin la ayuda de desempates.

Pero los Seahawks pueden seguir ganando y luego tener esperanzas.

El domingo, los Seahawks reciben a un equipo de Minnesota que cayó a 4-7 con una derrota decisiva ante Green Bay (y tal vez sin el mariscal de campo titular JJ McCarthy, quien está en el protocolo de conmoción cerebral), mientras que los Rams viajan a Charlotte para jugar contra un equipo de Panthers mejor de lo esperado, pero que vendrá de un breve descanso, jugando en San Francisco el lunes por la noche.

Se espera que ambos ganen cómodamente con los Seahawks como favoritos por 8,5 puntos sobre Minnesota y los Rams como favoritos por 9,5 puntos contra los Panthers.

Los Seahawks tienen un 91% de posibilidades de llegar a los playoffs, a través del Playoff Simulator de The Athletic, y un 15% de posibilidades de ganar la división.

¿Cómo afectaron las lesiones el conteo de jugadas en el profundo y el apoyador?

Cada lugar se veía diferente al de toda la temporada.

Primero, la seguridad, donde Ty Okada, que había estado reemplazando al lesionado Julian Love, se fue con una lesión en el oblicuo en la primera mitad.

Okada participó en 27 jugadas antes de partir con D’Anthony Bell, quien había participado sólo en 16 jugadas en los últimos siete juegos, reemplazándolo y jugando 42, cada uno trabajando junto a Coby Bryant, quien participó en las 76 jugadas.

Si a esto le sumamos las jugadas de Emmanwori, los Seahawks tuvieron tres profundos en el campo para casi todas las jugadas.

Como apoyador, Drake Thomas, quien asumió el papel de punto verde en lugar del lesionado Ernest Jones IV, participó en las 76 jugadas.

Patrick O’Connell, quien jugó el otro puesto de apoyador interno con Jones y Tyrice Knight fuera de juego, participó en 42 jugadas. Antes del domingo, había jugado sólo ocho en defensa en su carrera.

Macdonald elogió el juego de Bell y O’Connell después del partido del domingo y Pro Football Focus estuvo de acuerdo.

O’Connell tuvo la cuarta mejor calificación defensiva de cualquier defensor de Seahawk con 81,3, incluido 82,4 por taclear, mientras que Bell tuvo la sexta mejor calificación con 76,6, incluido 83,3 por taclear.

¿Qué más se destacó entre las calificaciones de Pro Football Focus?

Aquí hay algunos:

– El ala de Rush, Derick Hall, tuvo la mejor calificación defensiva con 91.1 y obtuvo crédito por ocho presiones, mientras que los Seahawks tuvieron 42 en el juego.

– Witherspoon obtuvo su mejor calificación de la temporada con 83,3, incluido 86,3 en cobertura.

– Brandon Pili, que vio un mayor tiempo como tackle nariz con Jarran Reed en la reserva de lesionados, tuvo su mejor calificación de la temporada con 80.0 en 18 jugadas.

– Como era de esperar, el receptor Jaxon Smith-Njigba tuvo la mejor calificación ofensiva con 91,9. Walker fue el siguiente con 85,5 y Charbonnet tercero con 70,4.

– El guardia izquierdo novato Gray Zabel regresó de una lesión en la rodilla sufrida contra los Rams y participó en las 48 jugadas ofensivas. Más tarde dijo que se sintió “humillado” por el veterano de los Titans, Jeffery Simmons. Pero la PFF no lo calificó con demasiada dureza. Simmons tuvo tres presiones en 28 intentos de presión al pasador. Zabel cedió una presión y acertó en 29 jugadas de bloqueo de pases y obtuvo una calificación general de 57,7.