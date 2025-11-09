Lo que sabemos sobre las lesiones de las estrellas de la Universidad de Washington Jonah Coleman y Denzel Boston

MADISON, Wisconsin – Se suponía que Washington, el número 23, estaría cada vez más saludable después de una semana de descanso.

Pero después de un partido físico bajo ráfagas de nieve en el estadio Camp Randall, el informe de lesiones de los Huskies parece más largo que en toda la temporada.

El corredor senior Jonah Coleman, el tackle derecho junior Drew Azzopardi y el centro junior Landen Hatchett salieron temprano de la derrota de Washington por 13-10 contra Wisconsin debido a una lesión, mientras que el receptor abierto junior Denzel Boston necesitará ser reevaluado antes del partido de la próxima semana contra Purdue después de sufrir una lesión en el tobillo que terminó prematuramente su primera mitad, dijo el entrenador Jedd Fisch.

“Terminamos teniendo algunas lesiones en el centro, el tackle derecho y el corredor”. Dijo Fisch. “Eso va a marcar la diferencia”.

Hatchett partió primero. El nativo de Ferndale comenzó el juego con un gran yeso en su mano derecha, causado por una lesión que sufrió durante la victoria de Washington por 42-25 contra Illinois el 25 de octubre, dijo Fisch. Hatchett había practicado con el elenco durante toda la semana previa al partido de Wisconsin. Fue reemplazado por el liniero ofensivo de segundo año Zachary Henning.

“Por la forma en que lo desafiaron, no pudimos aceptarlo”, dijo Fisch.

Entonces se produjo la breve salida de Boston. El nativo de South Hill, quien ha sido el principal regresador de despeje de Washington durante las últimas dos temporadas, regresó para devolver un despeje faltando 6:30 en la primera mitad y UW liderando 10-3. Sean West de Wisconsin lanzó una patada de 43 yardas por el campo y Boston decidió devolverla a pesar de la presión del artillero de Badger, Trech Kekahuna.

Boston intentó escaparse del alcance de Kekahuna, pero el miembro del equipo especial de Wisconsin lo agarró del tobillo antes de que su compañero Badger Grover Bortolotti limpiara la entrada y enviara a Boston torpemente al suelo. El receptor de 6 pies 4 pulgadas y 210 libras fue examinado en la banca y se le diagnosticó una lesión en el tobillo, dijo Fisch, antes de ser transportado por el túnel.

“En ocasiones pudo regresar”, dijo Fisch. “Otras veces no pudo. Tendremos que evaluar cómo se ve eso, pero no fue tan significativo (como la lesión de Coleman)”.

Coleman fue eliminado del juego cuatro jugadas después. Después de atrapar un pase de pantalla del mariscal de campo de segundo año Demond Williams Jr., el corredor de 5-9 y 220 libras avanzó 11 yardas antes de ser arrastrado hacia abajo por Mason Posa de Wisconsin.

El apoyador de 231 libras pareció caer sobre el tobillo de Coleman cuando cayeron al suelo, y el corredor cojeó hasta la banca después de la jugada. No regresó por el resto del juego, aunque estuvo en la banca animando animadamente sin su casco. El estudiante de segundo año Adam Mohammed jugó toda la segunda mitad, corriendo para 54 yardas en 12 acarreos.

“Por la forma en que aterrizó y por la forma en que cayó, no pudimos devolverlo”, dijo Fisch.

Las últimas jugadas de Azzopardi se produjeron poco después de las de Coleman. Completó la serie (Williams fue interceptado en la siguiente jugada después del pase de pantalla) pero no regresó para la posesión final de la mitad por parte de Washington.

Quedó descartado para el resto del partido por una lesión en la pierna, dijo Fisch. Washington inicialmente optó por el tackle ofensivo de segundo año, Soane Faasolo, para reemplazar a Azzopardi, antes de dejar que el estudiante de primer año con camiseta roja, Paki Finau, jugara como tackle derecho por el resto del juego. El nativo de Hesperia, California, que mide 6-5 y 310 libras, ha jugado casi exclusivamente como guardia durante sus dos temporadas con los Huskies hasta el sábado.

Hatchett, Coleman, Boston y Azzopardi se unirán a un informe de lesionados que ya estaba sorprendentemente lleno antes de que Washington comenzara contra Wisconsin.

El corredor junior Isaiah Ward (parte inferior del cuerpo) fue descartado antes del juego. Fisch había dicho previamente que el equipo lo reevaluaría después de la semana de descanso. Y el entrenador de Husky dijo que el corredor de primer año Jordan Washington no hizo el viaje debido a una enfermedad. El tackle defensivo junior Jayvon Parker (tendón de Aquiles), el tackle ofensivo de quinto año Maximus McCree (pie) y el receptor abierto novato de camiseta roja Justice Williams (no revelado) también se perdieron contra Wisconsin.

Finalmente, los Huskies incluyeron al receptor abierto de segundo año Rashid Williams (mano) y al profundo veterano CJ Christian (dedo del pie) fuera de la temporada por primera vez el sábado. Williams, quien se sometió a una cirugía de clavícula en septiembre, estaba en camino de regresar contra los Badgers antes de sufrir una lesión durante una práctica de semana libre. Christian no ha aparecido desde la victoria inaugural de la temporada de Washington contra Colorado State.

Se unen al apoyador Taariq “Buddah” Al-Uqdah (rodilla), el back defensivo de primer año con camiseta roja Rahim Wright II (parte superior del cuerpo), el back defensivo de quinto año Dyson McCutcheon (hombro), el ala cerrada de segundo año Kade Eldridge (pie), el estudiante de primer año con camiseta roja Charlie Crowell (rodilla) y el corredor de borde junior Russell Davis II (tendón rotuliano) en la lista de fuera de temporada.