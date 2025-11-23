Lo que significa la apisonadora de Oregón para los patos, la misma USC de siempre | Análisis

Reacción instantánea a los acontecimientos de la Semana 13…

1. Thriller de Salt Lake City

Comenzaremos nuestro resumen por el final: no el final del día ni el final de la temporada, sino el final de una carrera.

No es oficial, por supuesto. Pero si ese no fue el último acecho del entrenador de Utah, Kyle Whittingham, en la banca del Rice-Eccles Stadium, bueno, considéranos estupefactos.

Después del juego más entretenido de la temporada del Big 12, una victoria 51-47 sobre Kansas State, Whittingham, de 66 años, actuó y sonó como un hombre que sabe que solo faltan unas semanas para retirarse.

Y debería serlo. A menos que Utah gane el campeonato Big 12 o un partido de playoffs de fútbol universitario, todo será cuesta abajo para Whittingham. No habrá otro partido como el que presenció el sábado.

“Ese fue uno para siempre”, dijo. “No puedes soñar con eso”.

Los Utes ganaron a pesar de permitir 472 yardas terrestres. la mayor cantidad de derrotas de un equipo de la División I en ocho años (Ejército, al norte de Texas).

Ganaron a pesar de permitir touchdowns de 24, 37, 66 y 80 yardas, todos por tierra.

Ganaron a pesar de estar abajo por 12 puntos a mitad del último cuarto.

Y ganaron gracias a una jugada que “no se puede imaginar”.

Después de que un touchdown aumentó su ventaja a 47-35 con siete minutos restantes, Kansas State intentó una conversión de dos puntos. El pase del mariscal de campo Avery Johnson a la zona de anotación fue desviado e interceptado por Tao Johnson, quien devolvió la intercepción 100 yardas para dos puntos.

En lugar de enfrentar un déficit de 14 puntos, los Utes estaban perdiendo por 10. Eso marcó la diferencia del mundo.

(Para aumentar el dramatismo: se lanzó un banderín de penalti sobre la jugada y luego se recogió sin evaluación ni explicación).

“Si esa jugada no sucede, probablemente sea un resultado diferente”, dijo Whittingham.

A partir de ahí, los Utes anotaron cuando restaban tres minutos y nuevamente cuando quedaba un minuto, luego interceptaron a Johnson en los últimos segundos para sellar la sorprendente victoria.

El siguiente paso para Utah (9-2): la clasificación de los playoffs de fútbol americano universitario el martes por la noche.

Los Utes ocuparon el puesto 12 la semana pasada, dos por debajo de la línea de corte. Pero dada la inmensa lucha de Utah contra un sub-. 500 y las victorias dominantes del No. 13 Miami y el No. 14 Vanderbilt, no podemos evitar preguntarnos si el comité de selección dejará a los Utes uno o dos lugares.

Luego viene el final de la temporada regular el sábado en Kansas.

Claro, los Utes deberían ganar cómodamente, pero pensamos que hoy también ganarían cómodamente.

Ocúpese de los negocios, y el peor de los casos es un final de 10-2 que ciertamente limpiaría el estándar de éxito de Whittingham y, suponemos, le permitiría llegar al retiro en paz con el estado de su programa y la temporada que produjo.

2. Claridad sorprendente

Sigamos en el Big 12, una conferencia conocida por el caos que podría producir un final limpio y eficiente gracias a la victoria de BYU 26-14 en Cincinnati.

Texas Tech avanzará al campeonato de la conferencia con una victoria la próxima semana en West Virginia.

El otro lugar será para los Cougars siempre que derroten a UCF (en Provo). Eso no debería ser problemático. Los Caballeros tuvieron problemas con Oklahoma State el sábado y no han ganado como visitantes.

Dicho de otra manera: salvo al menos una gran sorpresa, el campeonato de la conferencia contará con una revancha de la aplastante victoria de Texas Tech sobre los Cougars en Lubbock, una derrota 29-7 a principios de este mes que fue peor de lo que sugiere el marcador.

Nadie quiere volver a ver jugar a los equipos, excepto BYU… y, sospechamos, Texas Tech.

3. Gran juego, poco drama

Mientras tanto, el juego más esperado de la Semana 13 se desarrolló en el noroeste del Pacífico, donde USC visitó Oregon en lo que equivalió a un juego de eliminación de playoffs.

El resultado era predecible, una victoria de Oregon por 42-27 en la que los Ducks controlaron la línea de golpeo tal como tantos equipos de primer nivel han controlado las trincheras contra los Trojans.

USC promedió 1,9 yardas por acarreo, fue terrible en equipos especiales y nunca tuvo posesión en la segunda mitad cuando perdía por un touchdown o menos. Cada vez que los troyanos se acercaban a un punto, los Ducks respondían con sus propios puntos.

Oregon (10-1) no controla su destino en el Big Ten. Pero si los Ducks vencen a Washington el próximo fin de semana y Michigan vence a Ohio State (completamente plausible), avanzarían a Indianápolis.

Si ese es el resultado óptimo es otra cuestión, porque una victoria sobre Indiana pondría a Oregon en línea para un puesto entre los cuatro primeros en la CFP y el descanso en la primera ronda.

Mientras tanto, una derrota en Indianápolis podría empujar a los Ducks al rango de cabezas de serie No. 9-12 y a un juego como visitante en la primera ronda.

A los Ducks les iría mejor si vencieran a Washington y no jugaran por el título del Big Ten. De esa manera, tendrían prácticamente asegurado el puesto 5-8 y albergarían un partido de playoffs.

Así es: un partido de playoffs en casa sería más deseable para los Ducks que un campeonato del Big Ten.

4. Enjuague, lave, repita

Deténgannos si han escuchado esto antes: el equipo entrenado por Lincoln Riley posee receptores estelares y un mariscal de campo talentoso, pero no tiene juego terrestre, es ineficaz a la defensiva y pierde en el camino ante un oponente de calidad.

Sí, los Trojans son ligeramente mejores que la temporada pasada. Pero siguen estando un nivel por debajo de los mejores equipos del Big Ten, ¿y no es el objetivo del fútbol americano de la USC competir por campeonatos?

El cuarto año de la era Riley llegará y se irá sin un título de conferencia o un lugar en los playoffs, y eso requiere algo de contexto. Durante ese mismo lapso, al menos 22 escuelas habrán competido en la CFP (incluidas las recién llegadas este año), pero ninguna de ellas responde al nombre de USC.

De hecho, Indiana participará dos veces en la CFP antes de que los Trojans hagan su primera aparición.

Riley volverá la próxima temporada (a menos que decida irse). USC simplemente no está en posición de despedir a un entrenador después de una temporada de ocho o nueve victorias, especialmente cuando a dicho entrenador supuestamente se le deben más de $75 millones.

Y su regreso seguramente sentará bien a los Diez Grandes.

5. Osos brutalmente malos

Mientras esta columna se prepara para ser vista por el público, unos minutos después de la medianoche, Justin Wilcox sigue siendo el entrenador en jefe de Cal. Y probablemente mantendrá ese título una semana más.

Pero después del final de temporada contra SMU, los Bears podrían estar buscando un reemplazo.

Fueron horribles en el juego más importante, perdiendo 31-10 en Stanford el sábado por la noche y renunciando al Axe por primera vez desde 2020.

Así es, los Bears fueron derrotados decisivamente por un oponente que solo tenía tres victorias a su nombre y poseía una de las peores ofensivas de la FBS.

Pero Cal, que juega al nivel de su competencia como pocos equipos en el país, perdió tres pérdidas de balón, acumuló sólo 12 yardas terrestres y cometió 13 penales.

Fue una actuación vergonzosa para un entrenador cuyo programa comenzó la temporada 4-1 pero ha perdido cuatro de sus últimos seis.

El gerente general Ron Rivera no oculta su deseo de dar el siguiente paso, lograr ocho o nueve victorias y un juego de primer nivel.

Pero en el mejor de los casos, los Bears ganarán siete y aterrizarán en el Sun o LA Bowl.

Quizás eso no sea lo suficientemente bueno para que Wilcox regrese para su décima temporada, especialmente después de la abominación en el Estadio Stanford.