Los amigos más cercanos de Jazzy Davidson saben que ella puede ser de élite en la USC

Antes de llegar a la USC, a Jazzy Davidson nunca se le había ocurrido lo encantadora que había sido su educación en el baloncesto. Al crecer en las afueras de Portland, pasó casi todos sus años jugando con el mismo grupo muy unido de chicas: chicas que habían sido mejores amigas desde antes del quinto grado y que, después de todo ese tiempo, podían anticipar cada movimiento de ella antes de que ella lo hiciera.

“Son básicamente mis hermanas”, dice Davidson.

Habían sido así desde que ella podía recordar. Allie la conoció en el jardín de infantes. Ella y Sara se unieron al mismo equipo en segundo grado. A las 10, Dylan, Reyce y Avery también estaban en el equipo del club. Durante los siguientes ocho años aproximadamente, hasta el campeonato estatal femenino 6A de Oregón en marzo, fueron inseparables y las seis pasaban juntas casi cada momento de vigilia.

Pero ahora, unos días antes del inicio de su primera temporada en la USC, Davidson está en Los Ángeles, mientras sus excompañeros de equipo están dispersos por el noroeste del Pacífico jugando con varias otras escuelas de la División I. Es una sensación extraña, admite, pero también emocionante: estar aquí con un nuevo equipo, continuando su viaje de baloncesto sin las chicas que habían estado ahí todo el camino.

Reyce Mogel, izquierda, Avery Peterson, Dylan Mogel y Jazzy Davidson jugaron juntos en equipos juveniles y de secundaria. (Cortesía de Reyce Mogel)

“Estar aquí me hizo darme cuenta de lo cómodo que me sentía con ellos”, dijo Davidson. “Definitivamente es diferente ahora, definitivamente es una experiencia de aprendizaje”.

Dentro de esa dinámica trillada, Davidson se convirtió en una de las mejores perspectivas del baloncesto femenino del país, mientras ella y sus amigas dirigían a Clackamas High en una racha de éxitos sin precedentes de cuatro años. Ahora, al comienzo de su primera temporada en la USC, Davidson se encuentra en circunstancias que nadie habría anticipado cuando firmó con la escuela.

En ese momento, la expectativa era que ella pudiera ser contratada como una talentosa número 2 mientras la estrella generacional de los Trojans, JuJu Watkins, dominaba todo el ruido exterior y los equipos dobles nocturnos. Pero luego Watkins se lesionó la rodilla en marzo, lo que la obligó a perderse la temporada 2025-26. De repente, el mejor prospecto de los troyanos también se convirtió en su gracia salvadora.

Nadie, que conste, dice eso en voz alta en la USC. Tampoco nadie en el edificio espera que Davidson se ponga perfectamente en el lugar de Watkins.

“Esos son zapatos únicos”, dice la entrenadora de la USC, Lindsay Gottlieb. “Pero el hecho de que Jazzy pueda entrar en nuestro programa y causar una impresión realmente única e increíble en todos es bastante descabellado”.

Según ella misma admite, Davidson nunca ha sido la más rápida en acercarse a gente nueva. La mayoría fuera de su círculo probablemente la describiría como “tranquila” o “reservada”. Sólo una vez que la conoces puedes ver realmente quién es y de qué es capaz.

USC tuvo un breve vistazo el domingo, con los Trojans detrás por un punto detrás del No. 9 North Carolina State y 10 segundos en el reloj. Al salir de un tiempo muerto, Davidson (6-1) atravesó rápidamente a dos defensores hacia la canasta, atrapó un pase entrante y, sin dar un paso, metió la canasta ganadora.

El escenario se vuelve aún más grande el sábado, cuando el No. 8 USC se enfrente al No. 2 Carolina del Sur en Crypto Arena en la primera de varias pruebas agotadoras que aguardan en una lista que incluye cuatro juegos contra los tres mejores equipos en la encuesta de los 25 mejores de pretemporada de Associated Press. Cualquier esperanza de que los Trojans alcancen las mismas alturas que la temporada pasada depende en parte de que su estrella de primer año encuentre rápidamente su potencial.

Nadie ha visto a Davidson cumplir esa promesa como las chicas que han estado allí desde el principio. En lo que a ellos respecta, no pasará mucho tiempo antes de que el mundo vea lo que tienen.

“Si conoces a Jazzy”, dice Allie Roden, ahora guardia de primer año en Colorado State, “sabes que ella puede hacer prácticamente lo que quiera”.

Cuando la madre de Davidson vio que su hija de 5 años era inusualmente alta, inscribió a Jasmine, quien más tarde sería conocida como Jazzy, para jugar baloncesto. Roden estaba en ese primer equipo. Ella ha visto la evidencia en video de los dos, ambos todavía en el jardín de infantes, lanzando pelotas de baloncesto sobre sus cabezas hacia el tablero.

“Éramos terribles”, dice Roden riendo, “pero pensamos que éramos realmente geniales”.

Davidson se mudó a la misma calle que Roden en cuarto grado y, en ese momento, ya había descubierto algo. Al menos lo suficiente para llamar la atención del entrenador de Clackamas High, Korey Landolt, cuya hija jugó para el mismo programa del club.

“Yo vi [Davidson] Estaba trabajando con un entrenador y pensé: ‘Eh, este niño es diferente’”, dice Landolt.

De izquierda a derecha, Avery Peterson, Sara Barhoum, Dylan Mogel, Jazzy Davidson, Reyce Mogel y Allie Roden jugaron juntos durante años, llevando a Clackamas High en Oregon a un campeonato estatal. (Cortesía de Reyce Mogel)

Una vez que los demás unieron fuerzas un año después en el equipo del club Northwest Select, nadie pudo hacer mucho para detenerlos. Las seis chicas parecían encajar perfectamente en la cancha. Fuera de eso, dice Roden, “éramos inseparables casi tan pronto como nos conocimos”. No recuerda que su equipo haya perdido un partido contra su grupo de edad durante dos años completos en algún momento.

Fue en esa época que Davidson se separó del resto como prospecto. Había crecido hasta 5 pies 10 pulgadas en séptimo grado, solo para que la pandemia cerrara prácticamente todo el estado, incluidos todos los deportes de la escuela secundaria.

Entonces Davidson se lanzó al baloncesto. Ella y Sara Barhoum, que ahora es estudiante de primer año en Oregon, comenzaron a hacer ejercicio juntas durante el tiempo libre entre clases en línea, haciendo lo que podía para agregar fuerza a su delgada figura. Luego filmaban juntos por la noche, cada uno presionándose mutuamente para mejorar.

“Fue un gran momento para mí”, dice Davidson. “Fue entonces cuando me centré en todo”.

Dos o tres veces al mes, el equipo viajaba fuera del estado para hacerse pruebas. En un viaje particularmente memorable, solo los seis participaron en un torneo en Dana Point. Terminaron ganando todo, venciendo a algunos de los mejores equipos del país, a pesar de que se habían quedado despiertos hasta tarde jugando Heads Up y estaban quemados por el sol después de una visita a la playa el día anterior.

Esos viajes de la escuela secundaria solo consolidaron su vínculo, así como el lugar de Davidson como un gran prospecto. En su primer año, con todos ellos juntos en Clackamas High, el secreto quedó al descubierto. Los entrenadores universitarios vinieron a llamar. Gottlieb, que acababa de aceptar el puesto en la USC, era uno de ellos.

Incluso entonces, había cierta gracia con la que Davidson jugaba el juego, como si fluyera de ella de forma natural. “Es muy fluida”, explica Gottlieb. “Ella se desliza”. Pero también hubo valentía al llegar al aro contra jugadores mucho mayores y más fuertes.

“Tenía que defenderse”, dice Landolt. “Pero la gente no podía detenerla por dentro. No podían detenerla por fuera. Era muy versátil. Podía hacer de todo”.

Como estudiante de primer año desgarbada, Davidson llenó la hoja de estadísticas con 22 puntos, ocho rebotes, cuatro robos, tres asistencias y un bloqueo por partido en su camino a ser nombrada Jugadora Gatorade del Año de Oregon. Ella ganó el premio nuevamente en su segundo año… así como los dos años siguientes.

Cuando terminaron esos cuatro años, Davidson era la máxima anotadora de todos los tiempos en la historia del baloncesto femenino Clase 6A de Oregon con 2.726 puntos. Aún así, algunos de sus compañeros de equipo sostienen que ella era incluso mejor en el lado defensivo.

“Jazzy es buena en todo lo que hace”, dijo Barhoum. “Pero probablemente sea la mejor defensora que he visto en mi vida”.

El guardia de la USC Jazzy Davidson bloquea un tiro de Devyn Quigley del estado de Carolina del Norte el 9 de noviembre en Charlotte, Carolina del Norte. (Lance King/Getty Images)

Las chicas jugaron en el mismo equipo durante seis años cuando Clackamas llegó al campeonato estatal 6A. Habían pasado tanto tiempo juntos, dice su entrenador, que podría ser “una bendición y una maldición”. A veces también discutían como hermanas.

Landolt los instaba a salir con otros amigos, solo a medias en broma. Pero todo ese tiempo juntos hizo que su conexión en la cancha fuera bastante telepática.

“Hubo tantos pases que le lancé a Jazzy que nadie más habría atrapado, pero ella simplemente estaba ahí”. dijo Reyce Mogel, quien ahora juega en Southern Oregon. “Siempre estuvimos en la misma página. Y no sólo Jazzy y yo. Todos”.

Davidson estuvo en el banquillo, con problemas de faltas, durante un largo período del partido por el campeonato estatal contra South Medford. Pero logró dos bloqueos clave en el último minuto cuando Clackamas ganó su primer título estatal.

Dos años más tarde, cuando regresaron al campeonato estatal como senior, Davidson nuevamente se vio obligada a sentarse durante un largo período después de torcerse el tobillo. Esta vez, su ausencia “les quitó el aliento a todos”, dice Landolt. Clackamas desperdició una ventaja de 19 puntos en el tercer cuarto a partir de ahí, incluso cuando un Davidson cojo intentó intentarlo en los minutos finales.

Las seis chicas se encontraron después del timbre final, desconsoladas. Sabían que sería la última vez.

Su récord final juntos en Clackamas: 102-14.

“Todos nos abrazábamos”, dice Barhoum, “y simplemente nos decíamos unos a otros: todos vamos a hacer cosas mejores. Todos hicimos historia. Y ahora todos van a hacer historia en otro lugar”.

Puede que ahora vivan separadas, pero las seis niñas, que ahora juegan por separado en programas de baloncesto universitario, todavía hablan todo el tiempo.

“Hago FaceTime con uno de ellos al menos todos los días”, dice Davidson.

Sus compañeros de Trojan todavía la están conociendo y aprendiendo sus tendencias. Eso vendrá con el tiempo. Pero la razón por la que finalmente eligió la USC, por encima de cualquier otro programa importante, fue lo mucho que se sentía como en casa.

A lo largo de dos juegos, Davidson parece haberse adaptado perfectamente a un papel protagónico en la USC, lo que provocó las inevitables comparaciones con Watkins que Gottlieb preferiría evitar.

El guardia de la USC, Jazzy Davidson, anotó un tiro de tres puntos contra el estado de Carolina del Norte el 9 de noviembre en Charlotte, Carolina del Norte. (Lance King/Getty Images)

“No necesitas ser otra cosa que tu mejor yo”, insiste Gottlieb.

Sus amigos han visto de cerca hasta dónde puede llevar Davidson a un equipo en su mejor momento. Pero nadie, ni siquiera ellos seis, entiende las circunstancias en las que ha entrado Davidson como Watkins.

Su consejo fue simple. Pero todavía resonó en Davidson a las puertas de la temporada.

“Ella simplemente me dijo que no me preocupara por nada de esto”, dice Davidson. “Estás bien. Simplemente ve a jugar como juegas y estarás bien”.