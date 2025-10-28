Los Ángeles está atormentada por los rituales y supersticiones de los Dodgers esta semana. ¿Cuál es el tuyo?

Si Los Ángeles está actuando un poco supersticioso esta semana, culpe a los Dodgers.

Para muchos fanáticos acérrimos, simplemente no es suficiente pagar más de $1,000 por una noche en el Dodger Stadium, enarbolar la bandera True Blue en su automóvil y en su casa, y vestir a su perro como un miembro de la alineación titular.

Quizás para la temporada regular. Pero esta es la Serie Mundial y eso requiere medidas extremas.

Por eso usan la misma camiseta sucia de los Dodgers en cada partido. Come la misma comida todas las noches. Siéntate en la misma silla todo el tiempo (incluso cuando el juego dure más de seis horas). Ore ante un altar de los Dodgers que presenta un muñeco de Vin Scully, un programa de la Serie Mundial de 1953 y una fotografía de Jackie Robinson firmando su primer contrato.

Existe ese sombrero determinado. Esa cierta canción. Ese cierto bar. Una cuchara de la suerte. Todo ayuda, ¿verdad?

Para Tom Horner, residente de Altadena, era una vela votiva a la que no se le permitió apagarse durante el maratón del partido del lunes por la noche.

“Esta vela es la vela que obtuvieron después de la magia de que Freddie Freeman ganara la Serie Mundial”, dijo Horner al Times, refiriéndose al grand slam de entrada extra de Freeman el año pasado para ganar el Juego 1 contra los Yankees de Nueva York.

Horner no llegó a casa hasta la tercera entrada, pero la vela ya estaba encendida y los Dodgers tenían ventaja. Dijo que se aseguró de que permaneciera encendido hasta el final, cuando Freeman conectó otro jonrón para dejar el juego.

Tom Horner enciende fielmente su vela Freddie Freeman para cada partido de los Dodgers. (Tom Horner)

Dijo que no podía confirmar la potencia de la vela para asegurar la victoria, pero otros fanáticos, como Javier Chavarin de Fremont, creen que están funcionando.

En una nota en respuesta a The Times después de que les preguntamos a los fanáticos sobre las supersticiones que observaron para ayudar a los Dodgers a ganar, Chavarin dijo que su mascota era un jugador clave para los Chicos de Azul.

“Cada vez que el equipo contrario tiene un corredor en la tercera base y menos de dos outs, llevo a mi perro afuera a orinar”, escribió Chavarin. “Empecé a hacer esto el año pasado y lo creas o no, más de la mitad de las veces el equipo contrario no anota”.

Bernard Ohanian, residente de Washington, DC, dijo que su ritual para ayudar a los Dodgers a ganar es evitarlos por completo.

Si ve un partido en vivo, la experiencia le dice que los Dodgers perderán y no puede correr ese riesgo. Eso lo convirtió en uno de los pocos fanáticos que durmió profundamente el lunes por la noche.

El martes por la mañana, dijo que se dio vuelta en la cama, respiró hondo y tomó su teléfono, confirmando la victoria. Luego pasó el resto de la mañana poniéndose al día con todos los detalles que se perdió.

La última vez que vio un juego en persona fue el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1988 contra los Mets de Nueva York.

“Afortunadamente Orel estuvo tan bien ese año que superó la gran desventaja de que yo estuviera en el estadio”, dijo.

En la siguiente sección, escuche a los fanáticos de los Dodgers en sus propias palabras (editadas para mayor extensión y claridad) cómo intentan traer buena suerte al equipo mientras intentan convertirse en los primeros en ganar campeonatos consecutivos de la Serie Mundial en 25 años. Las presentaciones se pueden realizar aquí.

Gabriel Santos celebra con su Lucky Sandok, o cucharón de la suerte, durante la victoria del Juego 5 de la Serie Mundial de los Dodgers de 2024. (Gabriel Santos)

Sandok afortunado

Se llama Lucky Sandok en idioma filipino. Que es un Lucky Ladle, o cuchara. En el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024, mi familia y yo lo vimos desde un Airbnb en San Diego. Geritt Cole estaba lanzando su juego sin hits. Desesperada, cogí un cucharón de plástico de la cocina para cambiar el mojo. Kike Hernández consigue sencillo para romper el “no-no”. Quizás estemos en algo. Finalmente, se produce el famoso rally Top of the Fifth y los Dodgers ganan la Serie Mundial. Pensé profundamente en llevarme a casa este artículo claramente Lucky Sandok. Pero decidió no hacerlo. Sin embargo, un Lucky Sandok es ahora el artículo de la suerte oficial de los Dodgers de nuestra familia.

Gabriel Santos – West Covina, CA

Proceso de cuatro pasos

La misma camiseta de los Dodgers en cada partido. No mueva el asiento o la posición del sofá después de que los Dodgers anoten primero o tomen la delantera. La misma comida después de ganar el siguiente juego. Escuche a Vinny decir que es hora de jugar al béisbol de los Dodgers.

Brian Grossman – Henderson, NV

Freeman a la luz de las velas

La vela de Freddie Freeman arde en cada partido.

Tom Horner – Altadena, CA

Vistiendo dos camisetas de Shohei Ohtani

Me hice fanático de los Dodgers porque estaba en el equipo de béisbol Angels Little League y fui el número cinco que me convirtió en fanático de Freddie Freeman, así que también me convertí en fanático de los Dodgers. He estado usando mis dos camisetas de Shohei todos los días desde que comenzó la postemporada. Tengo 10 años y vivo en Michigan, pero los Dodgers son mi equipo favorito. Mi sueño es ver un partido en el Dodgers Stadium.

Henry McLaughlin – Ann Arbor, MI

Gorra vieja y fiel de los Dodgers

En 2024 usé el mismo sombrero todos los días hasta que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Este año, durante los playoffs, en lugar de usar mi nueva y brillante gorra de Campeón Mundial de los Dodgers de 2024, usé la misma gorra de 2024 todos los días, incluso en una conferencia de trabajo.

Derek Phillips – Pasadena, CA

Reunirse con una bolsa transparente

Había comprado una mochila de plástico transparente de los Dodgers para llevarla a los partidos de los Dodgers. En casa, lo uso como gorra de rally durante los juegos cuando los Dodgers necesitan los rallyes para ganar. ¡Funciona! La mayor parte del tiempo.

Florentino León – Redondo Beach, CA

Altar de recuerdos

Llevo una gorra de los Dodgers que mi hermano trajo de Japón el año pasado. Mi hermano tiene un “altar” que presenta un muñeco de Vin Scully, un programa de la Serie Mundial de 1953 y una foto de Jackie Robinson firmando su primer contrato, entre otros artículos. Su esposa, Diane, añadió un buda después del Juego 1, lo que parece haber funcionado. Mi hermano y yo nacimos en Brooklyn y somos fanáticos de los Dodgers desde siempre. ¡Vuélvete azul!

Michael Kaiser – Northridge, CA

Una camisa sucia es prueba de victorias y derrotas.

Siempre uso una camiseta de los Dodgers cuando los veo y la cambio de vez en cuando. ¡Siempre azul! Clayton Kershaw cuando lanza o Sandy Koufax para darle más encanto. Me puse una camiseta con el logo de los Dodgers, que dice “Dodger Baseball” (me hace pensar en Vinnie) para el primer partido de los Filis. Ganaron, así que lo usé de nuevo, sin lavar, para el segundo juego. Ganaron. Tuve que ir a algún lugar para el tercer juego y no lo usé. Perdimos. Lo usé nuevamente al día siguiente y ganamos la serie. Para los Cerveceros, lo usé en todos los juegos y arrasamos. Con Toronto, no pude usarlo para el primer juego porque estaba en un evento y ellos perdieron. Vuelve a los juegos 2 y 3 para ganar. 9-0 cuando uso la misma camiseta; 0-2 cuando no lo hago. ¡Me parece bastante obvio!

Randy Bertao – Los Gatos, CA

Suerte del mono del dinosaurio

Los Dodgers estaban invictos cuando mi hijo de 6 meses usaba un mameluco de los Dodgers, hasta el primer juego de la Serie Mundial. ¡Así que lo cambiamos y ahora los Dodgers están invictos cuando usa estampados de dinosaurios!

Mandy B. – Pasadena, CA

Galleta el Conejo. Quiero decir, si la pata de un conejo tiene suerte, un conejo con las cuatro patas todavía adheridas tiene que tener 4 veces más suerte, ¿verdad? Tiende a salir del corral de conejos en situaciones de peloteo o cuando los lanzadores se meten en un aprieto. Ahora es un viejo dulce, ciego y un poco tambaleante, pero en los últimos diez años le ha ido bien en el departamento de suerte. Y es una muy buena compañía para observar juegos.

David Clausen – Los Ángeles, CA

En el sofá, Malinois en mi regazo, un gran gato en el suelo, mi pie descalzo extendido. ¡Mi esposo cambia el masaje en los pies para mantener la energía o la cambia! Pie derecho, luego pie izquierdo, ¡porque sabes que la energía debe seguir fluyendo para que el juego continúe!

Samantha Weaver – Los Ángeles, CA

No puedo tocar el azul de los Dodgers

Tengo numerosas camisetas, jerseys, gorras, etc. de los Dodgers. A menos que esté asistiendo a un partido de los Dodgers en el estadio el día del partido, no puedo tocar nada de los Dodgers, ni siquiera el azul de los Dodgers.

Richard Loa – Palmdale, CA

Las bandas de Los Ángeles tienen el jugo

Escucho a mis bandas de Los Ángeles de todos los tiempos sin parar durante los juegos para transmitir todo el amor de Los Ángeles: Los Lobos, X, the Doors, the Go-Gos, etc.

Georgia Wade – Davis, CA

Camiseta personalizada del veterano afortunado

Asistí a The Price is Right en junio de 2023. Como muchos de los concursantes, hice una camiseta personalizada que mostraba una foto de mi servicio militar en Afganistán. Encontré fotos de Bob Barker y Drew Carey en uniforme y también las puse en la camiseta. Fui una de las 9 personas seleccionadas para jugar. En el último juego de precios subí al escenario. Gané un auto. Algunos dicen que eso te otorga el título de realeza de los programas de juegos. Ahora solo uso esta camiseta debajo de una camiseta de Ohtani Dodger en los juegos de los Dodgers. Fue suerte para mí, así que la uso para transferir mi suerte a mis LA Dodgers. Nací, crecí y vivo en Los Ángeles.

Allan Dollison – Los Ángeles, CA

Camiseta de la Serie Mundial Lucky Wins

En 1988 gané el premio de la oficina y con mis cien dólares ganados me compré una gorra de los Dodgers, que ya no existe, y una camiseta de la Serie Mundial, que conservo hasta el día de hoy. Sale para cada partido de postemporada, ya sea que lo esté viendo en casa o si tengo la suerte de ir a verlo en persona. También se lo presté a familiares que asistieron al partido. ¡Todavía está en bastante buena forma, aunque aparentemente pinté un poco en algún momento usándolo!

Mary Alice – Lakewood, CA

Camisa plátano rally

Tengo una camiseta de Kiké Hernandez Rally Banana. Lo uso siempre después de la temporada. ¡Nunca falla!

Terry Sauer – Pasadena, CA

El pipí del cachorro se rompe, mala suerte para el equipo contrario

Cada vez que el equipo contrario tiene un corredor en la tercera base y menos de dos outs, llevo a mi perro afuera a orinar. Empecé a hacer esto el año pasado y lo creas o no, más de la mitad de las veces el equipo contrario no anota.

Javier Chavarin – Fremont, CA

Misma silla, mismo sombrero

Llevo mi gorra de los Dodgers y me siento en la misma silla en cada partido de los Dodgers. Nunca me pierdo un partido y nunca me quito el sombrero.

Jim Foster – Las Vegas, NV

La prueba ganadora está en la camiseta.

En la Serie Mundial de 2020, ganamos todos los partidos en los que usé mi camiseta de los Dodgers. Los 2 juegos que no lo hice, los perdimos. No lo usé para el juego 1 de esta serie. Pero lo usó para el juego 2 y para el campeonato de 2020. Lo usaré en todos los partidos hasta que consigamos el noveno anillo. Crecí en Eagle Rock, por lo que el sangriento Dodgers Blue es algo que viene de familia.

Michael Leuallen – Canton, GA