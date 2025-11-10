Los Chargers hacen que Aaron Rodgers parezca un mariscal de campo de 41 años en la victoria

¿El fin del cierre?

No para los Chargers, cuya defensa puso freno a los Pittsburgh Steelers con una victoria de 25-10 ante un mar de fanáticos vestidos de negro y oro y una audiencia televisiva nacional.

Ninguno de los equipos tuvo muchos momentos destacados ofensivos (o primeros intentos, de hecho), pero los Chargers hicieron lo suficiente para ganar su tercer juego consecutivo, algo que no habían hecho desde los primeros tres juegos de la temporada.

Se podría decir que los Chargers son inhóspitos, ya que los Steelers llegaron al juego con un promedio de 25,3 puntos. Se podría decir que los Steelers son inhóspitos por llenar el estadio SoFi con fanáticos de Pittsburgh.

Las Terribles Toallas estaban por todas partes, pero había muy pocas oportunidades para agitarlas. Para el cuarto trimestre, miles de esos fanáticos corrían hacia las salidas. Los Steelers se limitaron a 11 primeros intentos, convirtieron dos de 11 terceros intentos y generaron 221 yardas totales.

Aaron Rodgers lució cada detalle de sus 41 años. Fue capturado tres veces, interceptado dos veces, derribado en la zona de anotación para un safety y terminó con un índice de pasador anémico de 50.6.

Los Steelers no se parecían en nada al equipo que forzó seis pérdidas de balón contra Indianápolis la semana anterior y propinó a los Colts apenas su segunda derrota de la temporada.

En los últimos momentos, Keenan Allen hizo una recepción de siete yardas para convertirse en el líder en recepciones de todos los tiempos de los Chargers (956), superando al ala cerrada del Salón de la Fama Antonio Gates.

Rodgers no pudo establecer nada parecido a un ritmo ofensivo, y el mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, recibió una paliza muy familiar, jugando detrás de una línea ofensiva que ha tenido 19 combinaciones diferentes esta temporada.

Herbert fue capturado cinco veces, una semana después de que los Tennessee Titans lo atacaran seis veces.

El apoyador de los Chargers, Bud Dupree, baila después de despedir al mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, el domingo. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Los Steelers anotaron primero con un gol de campo de 59 yardas de Chris Boswell en el primer cuarto, pero después de eso fueron prácticamente todos los Chargers. Cameron Dicker anotó tres goles de campo y Ladd McConkey y Kimani Vidal anotaron touchdowns.

Rodgers lanzó un pase de touchdown de 27 yardas a Roman Wilson con 2 minutos y 57 segundos restantes, pero eso fue simplemente un puntaje cosmético que hizo que el juego pareciera un poco más cerrado.

Herbert recibió un golpe por detrás en el segundo cuarto, se puso de pie lentamente y le vendaron ambos tobillos en la banca.

Según NBC, llegó al juego habiendo sido presionado un promedio de 17 veces por juego, más que cualquier otro mariscal de campo esta temporada, y habiendo absorbido un promedio de nueve hits por juego, el segundo más alto para un mariscal de campo de la NFL en las últimas 20 temporadas.

Los Chargers venían de una victoria en Tennessee en la que perdieron al tackle izquierdo Joe Alt, quien sufrió una lesión en el tobillo que puso fin a su temporada. El equipo adquirió en canje al ex liniero ofensivo de Nueva Orleans, Trevor Penning, la semana pasada.

A pesar de que se apoyaron en un montón de jugadas de pase de rápido desarrollo para sacar el balón de las manos de Herbert rápidamente, los Chargers aún vieron a su mariscal de campo derribado una y otra vez. Sus pases también fueron rechazados en la línea de golpeo, y uno terminó en las manos de Herbert para una recepción (aunque eso fue anulado por una penalización de Pittsburgh).

La defensa de los Chargers también llegó a Rodgers, poniendo los primeros puntos en el marcador para el equipo local al despedir al futuro miembro del Salón de la Fama en la zona de anotación.

Los Chargers se dirigen a continuación a Jacksonville. Los Jaguars, que comenzaron con marca de 4-1, han perdido tres de cuatro.

Jacksonville es el lugar de un recuerdo horrible para los Chargers, quienes desperdiciaron una ventaja de 27 puntos allí para sufrir una pérdida de un punto en un juego de playoffs de 2022.