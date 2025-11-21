Los clubes de la Premier League recibirán un aumento de efectivo, ya que los clubes podrían recaudar £ 150 MILLONES de la Liga de Campeones después de un nuevo acuerdo televisivo

Los clubes de peso pesado de la PREMIER LEAGUE están listos para recibir una enorme inyección de efectivo después de que la UEFA vendiera los derechos de la Liga de Campeones a Paramount+.

Hay 30 millones de libras adicionales o más sobre la mesa para los equipos de los Seis Grandes que se clasifiquen para la competición de primer nivel de Europa.

El gigante de la retransmisión estadounidense sustituirá a TNT Sports como principal emisora ​​de la Liga de Campeones a partir de 2027.

La UEFA y el socio de marketing Relevant llevaron a cabo una subasta en la que Prime Sport retuvo la primera selección de los partidos del martes de la Liga de Campeones.

Sky Sports adquirió derechos exclusivos para los juegos de Europa y Conference League, y todos los contratos nuevos durarán cuatro temporadas.

Se estima que el valor total de los derechos en inglés ronda los 560 millones de libras esterlinas al año, un aumento de alrededor del 25 por ciento.

La UEFA y Relevant están trabajando junto con los clubes de fútbol europeos en virtud de un nuevo acuerdo que cubrirá los mercados europeos y globales de segundo nivel.

Dado que se prevé que los ingresos anuales de las competiciones alcancen los 5.500 millones de libras esterlinas, alrededor de un 25 por ciento más que la cifra actual, los equipos de la Premier League sacarán provecho.

SunSport entiende que es probable que se mantenga el actual mecanismo de distribución de efectivo y que los ingresos adicionales se divida según el formato existente.

El valor total del premio de la Liga de Campeones aumentará de £2.200 millones por temporada a £2.750 millones, lo que significa un bote de clasificación instantáneo de £20,6 millones por club, frente a £16,4 millones.

Si bien cada victoria en la fase de liga valdrá £ 2,3 millones, el verdadero impulso para los clubes Prem vendrá del “pilar de valor”.

En términos simples, es un cálculo basado en las actuaciones proyectadas del club a lo largo de cinco y diez años, que determina cómo se divide el fondo anual de 940 millones de libras por derechos de televisión nacional.

Según el modelo actual, el PSG era el que más ganaba, embolsándose más de 55 millones de libras antes de que se pateara un balón.

Pero el nuevo cálculo, efectivo a partir de 2027, promoverá a los clubes Prem en las listas y aumentará las apuestas en la clasificación para la Liga de Campeones.

Para ponerlo en perspectiva, los nuevos acuerdos habrían permitido al Manchester City ganar £ 15,8 millones adicionales además de los £ 54,6 millones que obtuvieron esta temporada antes del inicio de la competencia.

El efectivo del Liverpool habría aumentado de £52,9 millones a £68,3 millones, el del Chelsea de £50,7 millones a £66,5 millones y el del Arsenal habría aumentado a £62,35 en lugar de £48,9 millones.

Con el dinero extra disponible para avanzar en las rondas de la Liga de Campeones, los equipos de la Premier League que logran una gran participación en el torneo pueden ganar de manera realista más de £150 millones en total.