Los dardos de Luke Littler cambiaron sutilmente después de convertirse en el número 1 del mundo, ya que está a la altura del estatus de mejor perro con una victoria aplastante.

LUKE LITTLER recibió una serenata en Minehead cuando jugó por primera vez como número 1 del mundo, y hubo un cambio en su vestimenta para acompañarlo.

The Nuke se elevó por encima de Luke Humphries la semana pasada cuando derrotó a su rival en la final del Grand Slam de Dardos en Wolverhampton.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Logró ocho victorias seguidas en todos los torneos al vencer a Jeffrey de Graaf en Butlins el viernes por la noche y le encantó que lo nombraran el número uno del mundo.

Dijo: “Fue absolutamente increíble. Probablemente una de las mejores sensaciones que he tenido.

“Campeón del mundo y número uno del mundo al mismo tiempo. Ojalá haya más por venir.

“Se sintió bien, porque primero dijo campeón mundial, y yo dije: ‘Será mejor que digas el número uno aquí…’ Y lo hizo, así que lo dejé ir. Fue una buena sensación”.

LIGA PROPIA Paquetes de entradas para los Dardos de la Premier League para las 17 noches desde sólo £125 ENTRAR Momento tenso: James Wade lanza una mirada mortal a su rival después de un gélido apretón de manos

Esa fue la única alteración sutil que se hizo en su ahora famoso walk-on, pero tuvo un gran impacto.

Littler aún así acudió a Pitbull’s Greenlight y lo hizo después de haber sido anunciado como el número uno del mundo.

Mientras esperaba caminar entre la multitud hasta llegar al oche y al escenario, escuchó al locutor decir: “En primer lugar, ¿podrían darle la bienvenida a la sensación global?

“El ganador del World Matchplay y dos veces campeón de Grand Slam.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

“¡Él es el actual campeón del mundo y el NUEVO número uno del mundo, Luke ‘the Nuke’ Littler!”

Al escuchar su nombre después del “número uno del mundo” por primera vez, Littler partió respaldado por seguridad.

Con los brazos extendidos para tocar las manos de algunos afortunados fanáticos, el adolescente fue recibido calurosamente.

Se tomó el tiempo para firmar algunos autógrafos en el camino y se acercó a miles de seguidores que lo adoraban.

Aplaudiendo y guiando a la multitud hacia el coro, Littler absorbió el momento.

Continuó haciendo un trabajo ligero con De Graaf y tuvo aún más motivos para celebrar después porque Humphries se dirigirá a Ally Pally el próximo mes después de una salida anticipada aquí.

El dos veces campeón defensor Cool Hand Luke, que ha perdido sus últimas tres finales importantes, también fue derrotado por 6-5 ante Gian van Veen en Minehead.

El campeón europeo Van Veen, de 23 años, remontó un 3-0 en contra y luego un 4-2 en contra para avanzar, aunque sólo lo selló con su sexto dardo del partido.

Humphries, de 30 años, sufrió un nervio atrapado cuando cedió su puesto número uno a Littler el fin de semana pasado en Wolverhampton.

Lista de campeones del mundo de dardos de todos los tiempos A CONTINUACIÓN se muestra una lista de campeones mundiales de dardos por año. La lista no no Incluye ganadores de la era pre-Professional Darts Corporation (PDC) o campeones mundiales de BDO. Eso significa que Raymond van Barneveld, por ejemplo, sólo aparece una vez (Barney también ganó cuatro títulos BDO) y ninguno de los cinco títulos BDO de Eric Bristow está incluido. 1994 – Dennis Priestley

1995 – Phil Taylor

1996 – Phil Taylor (2)

1997 – Phil Taylor (3)

1998 – Phil Taylor (4)

1999 – Phil Taylor (5)

2000 – Phil Taylor (6)

2001 – Phil Taylor (7)

2002 – Phil Taylor (8)

2003 – Juan parte

2004 – Phil Taylor (9)

2005 – Phil Taylor (10)

2006 – Phil Taylor (11)

2007 – Raymond van Barneveld

2008 – Juan Parte (2)

2009 – Phil Taylor (12)

2010 – Phil Taylor (13)

2011 – Adrián Lewis

2012 – Adrián Lewis (2)

2013 – Phil Taylor (14)

2014 – Michael van Gerwen

2015 – Gary Anderson

2016 – Gary Anderson (2)

2017 – Michael van Gerwen (2)

2018 – Rob Cruz

2019 – Michael van Gerwen (3)

2020 – Peter Wright

2021 – Precio de Gerwyn

2022 – Peter Wright (2)

2023 – Michael Smith

2024 – Lucas Humphries

2025 – Lucas Littler La mayoría de los títulos mundiales 14 – Phil Taylor

3 – Michael van Gerwen

2 – John Part, Adrian Lewis, Gary Anderson, Peter Wright

1 – Dennis Priestley, Raymond van Barneveld, Rob Cross, Gerwyn Price, Michael Smith, Luke Humphries, Luke Littler

Y irá al Campeonato Mundial luego de una derrota en primera ronda ante Van Veen, quien hizo el mismo truco en el World Matchplay en julio.

Littler, de 18 años, pasó a la segunda ronda con un promedio de 104,46 y ahora se enfrenta a Ross Smith.

Hablando después, dijo: “Muy feliz. Definitivamente se sintió bien”.

“No tuve el mejor comienzo, pero me integré y terminé el trabajo.

“Un modelo 67 es el camino a seguir para mí, no mucha gente estaría de acuerdo, pero me encantan las blusas.

“Todo salió bien esta noche. Siempre iba a apostar por los 27 y máximo”.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

Añadió que tiene muchas ganas de conseguir el título en su haber: “Definitivamente, esto me apetece.

“Es un título que no he ganado. El año pasado me quedé corto frente a Luke Humphries, así que tengo hambre de marcar este título”.