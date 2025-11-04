Los Dodgers celebran la repetición del título de la Serie Mundial con otro mitin en el estadio

La celebración apenas había comenzado cuando Shohei Ohtani expresó por primera vez el tema del día.

“Ya estoy pensando en la tercera vez”, dijo en japonés, parado en lo alto de un autobús de dos pisos en el centro de Los Ángeles con miles de fanáticos de los Dodgers vestidos de azul, ondeando banderas y celebrando el campeonato alineados en las calles a su alrededor para el desfile de la Serie Mundial 2025 del equipo.

Resulta que no estaba solo.

Dos días después de una dramática victoria en el Juego 7 que convirtió a los Dodgers en el primer campeón repetido del béisbol en 25 años, el equipo recorrió las calles del centro de la ciudad y llegó a un mitin con entradas agotadas en el Dodger Stadium el lunes, ya pensando en lo que les espera en 2026.

Con tres títulos en las últimas seis temporadas, su dinastía moderna ahora podría estar consolidada.

Pero su objetivo de contribuir a esta “era dorada del béisbol de los Dodgers”, como la ha llamado repetidamente el alto ejecutivo Andrew Friedman, está lejos de terminar.

“Todo lo que tengo que decirles”, dijo el propietario y presidente Mark Walter a los 52.703 aficionados en el mitin del equipo en el estadio, “es que volveremos el año que viene”.

“Tengo una idea loca para ti”, repitió Friedman. “¿Qué tal si lo hacemos de nuevo?”

Cuando el manager Dave Roberts tomó el micrófono, triplicó ese objetivo: “¿Qué es mejor que dos? ¡Tres! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Vamos!”.

Cuando el campocorto Mookie Betts, el único jugador activo con cuatro anillos de Serie Mundial, lo siguió, cuadruplicó la expectativa: “Tengo cuatro. Ahora es el momento de llenar la mano hasta arriba, cariño. ‘Tres veces’ nunca ha sonado tan dulce. Que alguien le haga una camiseta”.

Para estos Dodgers que hicieron historia y sellaron su legado, el lunes fue un recordatorio del objetivo final: el tipo de escena que, mientras se embarcan en otro corto invierno, pronto alimentará sus motivaciones para otro desfile lleno de confeti por estas fechas el próximo año.

“Para mí, ganar un campeonato es el momento fundamental del desfile”, dijo Friedman. “El júbilo de hacerlo, cuando obtienes el último out, sea cual sea el juego en el que lo ganes, es especial. Esa noche es especial. Pero poder tomar un respiro y luego experimentar un desfile, en mi opinión, eso es lo que siempre me ha impulsado a querer ganar”.

“[To] Hacer esto por la ciudad, de eso se trata”, añadió el primera base Freddie Freeman. “No hay nada que se sienta tan importante como ganar un campeonato. Y si resulta que son tres seguidos, eso es lo que es. Pero eso es lo que nos impulsará a seguir adelante”.

En noviembre pasado, el primer desfile de los Dodgers en 36 años fue una novedad.

Gran parte del grupo había sido parte del equipo que ganó el título de 2020 al que se le negó tal serenata luego de esa campaña alterada por la pandemia. Habían esperado cuatro largos años para vivir una celebración en toda la ciudad. La recepción que recibieron fue sentimental y única.

Ahora, como dijo el tercera base Max Muncy con una sonrisa tortuosa desde lo alto de un escenario improvisado en los jardines del Dodger Stadium, “está empezando a sentirse un poco cómodo aquí arriba. Sigamos así”.

“Perder”, añadió en inglés el lanzador estrella y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto, en referencia a una de sus citas memorables de octubre pasado, “no es una opción”.

Hacerlo no será fácil.

Este año, el total de victorias de los Dodgers se redujo a 93 en una temporada regular inconsistente. Tuvieron que jugar en la ronda de comodines por primera vez desde que los playoffs se ampliaron en 2022. Y en la Serie Mundial, se enfrentaron a la eliminación en los Juegos 6 y 7, ganando ambos por poco para completar su búsqueda de repetir.

“Todavía no puedo creer que hayamos ganado el Juego 7”, dijo el favorito de los fanáticos Kiké Hernández en una entrevista desde lo alto de un autobús.

Pero añadió rápidamente: “Todos somos ganadores. Los ganadores ganan”.

Así, también reciben celebraciones como la del lunes.

Como sucedió 367 días antes, los Dodgers terminaron la ruta del desfile frente a decenas de miles de fanáticos desde Temple Street hasta Grand Avenue, pasando por 7th Street y Figueroa. Tanto a bordo de los autobuses de dos pisos como entre las masas frenéticas de abajo, la euforia se arremolinaba y las bebidas fluían.

Una vez que el equipo llegó al Dodger Stadium, subió a una plataforma circular azul en el medio del campo, los últimos pasos simbólicos de su ascenso de regreso a la cima del deporte.

Anthony Anderson los presentó a la multitud, mientras Ice Cube entregaba el trofeo en un Chevy Bel-Air azul de 1957.

Esperan que las escenas familiares se conviertan en una tradición anual.

“Trabajo en 2024, hecho. Trabajo en 2025, hecho”, dijo Freeman. “¿Trabajo en 2026? Comienza ahora”.

Los Dodgers se tomaron un tiempo para reconocer su nuevo lugar en la historia del béisbol, habiéndose convertido en apenas la sexta franquicia de la MLB en ganar tres títulos en el lapso de seis años y la primera desde los Yankees de Nueva York de 1998 a 2000 en ganar en años consecutivos.

Mientras que el día del desfile del año pasado parecía más bien una coronación atrasada, éste sirvió para cristalizar su legado.

“Todo el mundo ha estado haciendo preguntas sobre una dinastía”, dijo Hernández. “¿Qué tal tres en seis años? ¿Qué tal uno seguido?”.

Y, el lunes, todos los personajes principales de este logro de libro de cuentos tuvieron su momento bajo el sol.

Estaba, como lo describió el locutor del equipo y maestro de ceremonias de rallyes Joe Davis, “el miembro del Salón de la Fama” Roberts, quien ahora solo está detrás de Walter Alston en la historia del equipo con tres anillos de Serie Mundial.

“Hablamos del año pasado y queríamos volver a ejecutarlo”, dijo. “Y les diré ahora mismo que a este grupo de muchachos nunca se le iba a negar la posibilidad de darle a esta ciudad otro campeonato”.

Estaba el héroe del Juego 7, Miguel Rojas, llamando al cerrador sorpresa de octubre, Roki Sasaki, en su cumpleaños, para bailar su canción de entrada “Bailalo Rocky”; una petición que Sasaki cumplió tímidamente agitando su puño al ritmo.

Yamamoto, que venía de sus heroicas victorias como lanzador en los Juegos 6 y 7, recibió algunas de las ovaciones más ruidosas del día.

“Lo hicimos juntos”, dijo. “Amo a los Dodgers. Amo Los Ángeles”.

Muncy, Ohtani y Blake Snell también se dirigieron a la multitud.

“Estoy tratando de acostumbrarme a esto”, dijo Snell.

“Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene”, reiteró Ohtani.

Una cara de la franquicia que no regresará para esa persecución: Clayton Kershaw, quien llegó al ocaso del retiro al pasar un último día en el Dodger Stadium, luchando por contener las lágrimas mientras agradecía a la multitud al final de su ilustre (y también rumbo al Salón de la Fama) carrera de 18 años.

“El año pasado dije que era un Dodger de por vida. Y hoy eso es cierto”, dijo Kershaw. “Y hoy puedo decir que soy un campeón de por vida. Y eso nunca desaparecerá”.

Kershaw, por supuesto, es uno de los pocos que aún quedan de los días oscuros del club a principios de la década de 2010, cuando el dinero escaseaba y las apariciones en los playoffs eran inciertas y los desfiles eran sólo cosas con las que soñar, no esperar.

Sin embargo, cuando se aleja, el equipo se ha transformado por completo.

Ahora, los Dodgers han estado en 13 postemporadas consecutivas. Han establecido récords en nómina y han reforzado su plantilla con una ola de fichajes estelares. Han convertido la búsqueda de campeonatos en una expectativa anual, orgullosos pero insatisfechos con lo que han logrado hasta ahora.

“Creo que, por definición, es una dinastía”, dijo Friedman, el arquitecto de esta carrera con la ayuda del acaudalado grupo propietario del Guggenheim de Walter. “Pero para mí, en muchos sentidos, eso es lo máximo si dices: ‘Está bien, esto es lo que es’. Para mí, todavía está evolucionando y creciendo. Queremos añadirle algo más. Queremos continuar y hacer todo lo posible para ponerlo a un nivel en el que a la gente después de nosotros le resulte difícil llegar”.

El lunes subieron ese listón un nivel más.

“Este desfile fue la cosa más loca que he presenciado y de la que he sido parte”, dijo Kershaw. “Realmente es el día más increíble para poder terminar tu carrera”.

El martes comienza el largo camino de los Dodgers para lograr otro.

“Sé que recibirán uno más el año que viene”, dijo Kershaw a la multitud. “Y voy a mirar, como todos ustedes”.