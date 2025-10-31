Los Dodgers consideran sacar a Andy Pages de la alineación del Juego 3 de la Serie Mundial

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

En los días previos al Juego 3 de la Serie Mundial, los Dodgers habían considerado cambiar la parte inferior de su alineación y potencialmente dejar al jardinero central Andy Pages en la banca.

Pero cuando el equipo anunció sus titulares para la reanudación del Clásico de Otoño el lunes, el equipo enumeró el mismo grupo de nueve hombres que ha utilizado desde el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, incluido Pages.

Pages ha sido titular en todos los partidos de esta postemporada, pero llegó el lunes apostando sólo .093 en los playoffs con un hit de extrabase, 11 ponches y sin bases por bolas.

Esa caída había llevado al manager Dave Roberts a reconocer el domingo que sacar a Pages de la alineación “todavía estaba sobre la mesa”.

Durante el entrenamiento de esa noche, Kiké Hernández también pasó una cantidad notable de tiempo fildeando elevados en el centro.

Sin embargo, los Dodgers decidieron no hacer el cambio por ahora, manteniendo a Hernández en la izquierda, a Pages en el puesto número 9 como centro y a su única otra alternativa en los jardines, Alex Call, en la banca.

“Creo que en general los turnos al bate han sido mejores”, dijo Roberts. “Creo que, en mi caso, sólo quiero verlo seguir peleando y compitiendo… quiero seguir apostando por él. No digo que sea a perpetuidad, pero esta noche voy a apostar por él hasta que deje de hacerlo”.

Sin Edman, Hernández es la única otra verdadera opción en el jardín central que los Dodgers pueden usar en su alineación titular, ya que también jugó allí durante la Serie Mundial del equipo el año pasado. Esta postemporada, Hernández ha sido un fijo en la izquierda (al mismo tiempo que se mezcla en la tercera base). Pero si se deslizara al jardín central para el Juego 3, podría abrir el jardín izquierdo para alguien como Alex Call.

Por supuesto, las inconsistencias ofensivas de los Dodgers han ido más allá de Pages.

No han superado las cinco carreras en un juego desde la ronda de comodines. Han bateado apenas .216 como equipo desde el inicio de la serie divisional. Shohei Ohtani y Freddie Freeman todavía batean por debajo de .225 en los playoffs. Mookie Betts está bateando .136 desde el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Durante su victoria en el Juego 2, Roberts sintió que el club falló muchos lanzamientos bateables contra el abridor de los Azulejos, Kevin Gausman, antes de que Will Smith y Max Muncy finalmente se abrieran paso con jonrones en el séptimo.

Eso, consideró Roberts, era una señal de que su alineación estaba “un poco intermedia” en su enfoque, desperdiciando oportunidades de hacer daño contra las rectas sobre el plato y al mismo tiempo tratando de protegerse contra cosas que salieran de la zona.

“Han hecho buenos lanzamientos, pero nosotros también hemos fallado lanzamientos”, dijo Roberts. “Creo que al regresar a casa, siento que hemos vuelto a tener un poco de ritmo ofensivo”.

Tanto es así que los Dodgers aún no están reestructurando su alineación.