Los Dodgers eligen la opción del club sobre Max Muncy, reteniendo parte clave de la plantilla

Los Dodgers, ahora dos veces campeones defensores de la Serie Mundial, hicieron su primer movimiento de la temporada baja el jueves.

Garantizará que una cara familiar regrese para su búsqueda de un tercer título el próximo año.

El equipo hizo valer su opción de club de $10 millones por el antesalista Max Muncy, según una persona con conocimiento de la situación no autorizada a hablar públicamente, trayendo de regreso al ahora miembro más antiguo del roster para lo que será su novena temporada en Los Ángeles.

La decisión no fue sorprendente. Este año, Muncy tuvo quizás su mejor temporada en el plato desde una campaña de 2021 en la que recibió votos de Jugador Más Valioso. Bateó .243, su marca más alta desde aquella temporada 2021, con 19 jonrones, 67 carreras impulsadas y OPS de .846 en 100 juegos. Él expió una postemporada relativamente tranquila al conectar un jonrón crucial en la octava entrada del Juego 7 de la Serie Mundial, preparando el escenario para la remontada del equipo en la novena entrada y eventual victoria en entradas extra que aseguró el título.

Muncy estaba en la última temporada de una extensión de dos años y 24 millones de dólares que firmó en la temporada baja de 2023. Y las lesiones han sido un problema para el jugador de 35 años en los últimos años (la temporada pasada estuvo limitado por una contusión en la rodilla en julio y una distensión en el oblicuo en agosto).

Sin embargo, la opción de $10 millones era una relativa ganga para un jugador que, antes de las lesiones de la segunda mitad, se había recuperado de un comienzo de año lento al ser uno de los mejores bateadores de las mayores en mayo y junio.

Su regreso también ayudará a mantener intacta una parte clave del núcleo veterano del club, trayendo de regreso a un jugador que, tras el retiro de Clayton Kershaw, ha estado con los Dodgers más tiempo que nadie.

La temporada 2025 de Muncy no empezó bien. Después de una temporada baja en la que se arremolinaron los rumores de intercambio que involucraban a Nolan Arenado, y un entrenamiento de primavera dedicado a superar las secuelas persistentes de una lesión en el oblicuo y la costilla que lo limitó en 2024, Muncy bateó .176 en sus primeros 34 juegos y solo tuvo un jonrón.

Sin embargo, a principios de mayo empezó a usar gafas para tratar un astigmatismo en su ojo derecho. Casi al mismo tiempo, también encontró un gran avance con su swing, uno que lo ayudó a comenzar a castigar las rectas en la zona. Desde el 7 de mayo hasta finales de junio, bateó .315 con 12 jonrones y OPS de 1.039, uno de los mejores tramos de su carrera de 10 años y dos veces All-Star.

Esa racha se descarriló el 2 de julio, cuando Muncy sufrió una lesión en la rodilla después de ser deslizado hacia la tercera base. Su regreso un mes después también se vio truncado, cuando su oblicuo comenzó a molestarlo durante una sesión de práctica de bateo en agosto.

Esas temporadas en IL precedieron a una mala racha en septiembre que se prolongó hasta la postemporada, cuando Muncy bateó apenas .173 al ingresar al Juego 7 de la Serie Mundial.

Pero esa noche, consiguió tres hits, conectó un jonrón fundamental en la octava entrada ante Trey Yesavage que puso a los Dodgers nuevamente a una carrera, y se convirtió en uno de los seis jugadores que contribuyeron a los tres recientes títulos de Serie Mundial de los Dodgers.

“Está empezando a sentirse un poco cómodo aquí arriba”, bromeó desde lo alto del escenario en la celebración de la Serie Mundial de los Dodgers el lunes. “Sigamos así”.

El jueves, el equipo aseguró que su carrera con los Dodgers durará al menos una temporada más.

La opción de Alex Vesia también repunta

El jueves, los Dodgers también ejercieron su opción de club de $3.55 millones por el relevista Alex Vesia en 2026, según varias personas con conocimiento de la situación que no están autorizadas a hablar públicamente. Eso tampoco fue una sorpresa, aunque Vesia todavía habría estado bajo el control del equipo y habría sido elegible para el arbitraje si no lo hubieran hecho.

Vesia fue uno de los pocos jugadores consistentes en el bullpen de los Dodgers este año, registrando una efectividad de 3.02 en 68 apariciones, la mayor cantidad de su carrera. También fue uno de sus brazos de relevo más confiables en los playoffs, recuperándose de una salida de dos carreras en el primer partido de la serie de comodines con 4 ⅓ entradas en blanco el resto del camino.

Vesia no estuvo disponible para la Serie Mundial porque él y su esposa lidiaron con lo que el equipo describió como un “asunto familiar profundamente personal”. Pero parece que volverá a ser una pieza clave en su bullpen la próxima temporada, en la que será la última antes de llegar a la agencia libre.