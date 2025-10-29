Los Dodgers finalmente parecen listos para sacar a Andy Pages de la alineación

Si sus decisiones sobre su alineación aparecen en los titulares internacionales, eso generalmente no es una señal de que su ofensiva esté funcionando sin problemas.

El martes, el sitio de noticias surcoreano Chosun presentó a sus lectores este titular:

Hyesong Kim enviado a la banca mientras los Dodgers inician con un bateador de .093

Andy Pages ya no batea .093. Después de otra noche sin hits en el Juego 4 de la Serie Mundial el martes, el promedio de bateo de postemporada de Pages cayó a .080.

Con dos o tres juegos restantes en la temporada de los Dodgers, el tiempo de la paciencia ha pasado. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, ha planteado públicamente un cambio de alineación en múltiples ocasiones este octubre, pero dijo que ha llegado el momento de actuar.

“Creo que sí”, dijo Roberts. “Voy a pensar detenidamente y puede que mañana se vea un poco diferente”.

Roberts enumeró sus opciones: quedarse con Pages en el jardín central, reemplazarlo con Alex Call en los jardines, o mover a Tommy Edman al jardín central y jugar con Miguel Rojas en la segunda base.

“Tengo que tomar una decisión”, dijo Roberts. “Así que simplemente intentamos pensar en todas esas cosas, sacarlas y ver qué nos da la mejor oportunidad mañana”.

Esto no está todo en Pages, pero rara vez se encuentra un mandato de cambio tan claro.

Roberts puede enumerar todas las opciones que quiera, pero Pages no debería estar en la alineación el miércoles.

Pages conectó más jonrones esta temporada que cualquier Dodger excepto Shohei Ohtani, y es un buen jardinero defensivo, pero su mejor posición es el jardín derecho.

Su guante no puede soportarlo. Mantener a Pages en el jardín central de ninguna manera sería similar a mantener, digamos, a Devon White o Willie Davis en el jardín central.

Roberts ha iniciado con los mismos nueve jugadores de posición en cada juego de la Serie Mundial y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Cada uno tiene un OPS superior a .660 excepto Pages, cuyo OPS es .215.

En 50 turnos al bate en esta postemporada, tiene cuatro hits (un doble y tres sencillos) y ninguna base por bolas.

El sitio de noticias coreano puso en contexto su desconcierto por el hecho de que los Dodgers hayan limitado a Kim a una aparición en toda la postemporada, como corredor emergente.

“Un jugador con un promedio de bateo inferior a 0,1 sigue jugando”, informó Chosun.

Incluso si Pages no juega el miércoles, los Dodgers todavía tienen problemas. No creen que Kim pueda resolverlos en este momento de su joven carrera, pero ni siquiera un par de golpes de Call o Rojas Wednesday pueden resolverlos todos.

En sus últimas 19 apariciones en el plato, Pages se embasó una vez. Eso no debería ser tan crítico para la evaluación de un bateador número 9, pero Pages ha estado bateando por delante de Ohtani.

El lunes, los Azulejos otorgaron cuatro bases por bolas intencionales consecutivas a Ohtani, diciendo que no dejarían que los venciera.

El martes, Ohtani nunca bateó con un corredor en base, y los Azulejos decidieron dejar que Ohtani intentara vencerlos. No logró hits en tres turnos al bate y se ponchó dos veces. Sus compañeros se fueron de 5-0 con corredores en posición de anotar.

“Nos enfrentamos a armas de calidad en esta época del año contra equipos realmente buenos, y nos enfrentamos a lo mejor de lo mejor, así que creo que no es tan fácil”, dijo Ohtani a través del intérprete Will Ireton.

“Pero, al mismo tiempo, podríamos hacer al menos lo mínimo para poder realizar algunas carreras”.

Los Dodgers promedian cuatro carreras por juego en la Serie Mundial, la Serie de Campeonato de Liga y la Serie Divisional. Su promedio de bateo en cada ronda, en ese orden: .214, .250 y .199.

Los Azulejos están promediando 6.3 carreras en postemporada. Los Dodgers no han anotado más de seis carreras en ningún juego de la Serie Mundial, LCS o serie divisional.

En la séptima entrada del martes, los Azulejos abrieron el juego al anotar cuatro carreras, en una entrada que incluyó cuatro sencillos, un doble y una base por bolas intencional.

“Construyeron una entrada allí mismo”, dijo Roberts.

Eso es lo que hacen los Dodgers, cuando están en su mejor momento: pasar el testigo, mantener la línea en movimiento, cualquiera que sea el término para mantener una racha y confiar en que sus compañeros de equipo harán lo mismo en lugar de salir en busca de jonrones.

No están en su mejor momento ahora. Casi se les acaba el tiempo para resolver esto. Al menos pueden pasar las páginas.