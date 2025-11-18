Los Dodgers necesitan un jardinero. ¿Es posible una reunión de Cody Bellinger?

Los Dodgers necesitan un jardinero. Cody Bellinger está disponible.

Entonces, ocho años después de su llegada al Novato del Año, seis años desde su campaña de Jugador Más Valioso de 2019 y tres años después de un final brusco de su mandato con los Dodgers, ¿podrían el equipo y su alguna vez querido toletero local reunirse este invierno?

No es imposible, ya que se cree que los Dodgers tienen a Bellinger en su radar mientras evalúan sus opciones en la agencia libre.

En una temporada baja de amplias posibilidades, pero hasta ahora moderadas expectativas de la directiva de los Dodgers, Bellinger representa una especie de comodín en los potenciales planes invernales del equipo.

No es el mejor jardinero en el mercado de este año, encabezado por el ex toletero de los Cachorros de Chicago, Kyle Tucker, y la guerra de ofertas de más de $400 millones que se espera que desencadene.

Pero, para un equipo como los Dodgers, Bellinger podría encajar mejor (y más familiar), proporcionando el tipo de versatilidad posicional y flexibilidad financiera que alguien como Tucker no tendría.

Por supuesto, la seriedad del interés de los Dodgers en Bellinger, que fue reportado por primera vez por ESPN, aún no está clara. Pero la mera posibilidad la convertirá en una de las subtramas iniciales más intrigantes del invierno, representando una opción potencialmente más llamativa a considerar por el club en la búsqueda de mejoras en la plantilla para 2026.

Hasta este punto de la temporada baja, por supuesto, los Dodgers han mostrado renuencia a agregar contratos de agentes libres más lucrativos y de largo plazo a su núcleo cada vez más envejecido. Se muestra en su búsqueda de relevistas, con su preferencia aparentemente siendo un acuerdo a corto plazo después de haber sido quemados por el gran gasto del bullpen el año pasado. También ha influido en la forma en que han visto el mercado de los jardines, enfriando las expectativas del verano de que serían los principales contendientes en el sorteo de Kyle Tucker.

Después de todo, los Dodgers tienen dos jardineros titulares actualmente en su plantilla: Teoscar Hernández (quien está entrando al segundo de su contrato de tres años y $66 millones) y Andy Pages (quien viene de una campaña de 27 jonrones en su segunda temporada en la MLB). Tienen muchas opciones de profundidad en la posición, desde Alex Call hasta Ryan Ward y la versatilidad brindada por los jugadores utilitarios Tommy Edman y Hyeseong Kim (y tal vez incluso el receptor suplente Dalton Rushing, quien podría experimentar en los jardines nuevamente en 2026).

Cody Bellinger fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019, pero tuvo problemas en sus últimas temporadas con los Dodgers. (PRENSA ASOCIADA)

También tienen una ola prometedora de prospectos en los jardines que se espera lleguen a las mayores en los próximos 2 o 3 años, un grupo encabezado por Josue De Paula (el principal prospecto en su sistema agrícola); Eduardo Quintero (su bateador del año de ligas menores en 2025); Zyhir Hope, Mike Sirota, James Tibbs III y Zach Ehrhard (talentos prometedores adquiridos en intercambios durante los últimos dos años); y Charles Davalan y Kendall George (recientes selecciones de primera ronda).

Al equipo todavía le gustaría agregar otro jardinero, probablemente del tipo zurdo, a la mezcla en 2026. Tienen la esperanza de encontrar un reemplazo mejorado para Michael Conforto, después de su lamentable desempeño en un contrato de un año y $17 millones la temporada pasada.

Al mismo tiempo, sin embargo, los Dodgers quieren preservar su flexibilidad a largo plazo en la posición, lo que hace que sus probabilidades de darle a alguien como Tucker el contrato de 10 años que se espera que reciba parezcan, en el mejor de los casos, dudosas.

Bellinger, sin embargo, ofrece una propuesta diferente como agente libre.

Es un par de años mayor que Tucker y cumplirá 31 la próxima temporada, pero también es probable que reciba un contrato de aproximadamente la mitad de duración y mucho menos dinero garantizado; La mayoría de las proyecciones lo sitúan entre 5 y 6 años y entre 150 y 175 millones de dólares (aunque razonablemente podría superar esas cifras si su mercado se materializa bien).

Fundamentalmente, Bellinger también ofrece flexibilidad posicional. En la actualidad, puede jugar en los tres puestos de los jardines y sigue siendo un defensor destacado en las esquinas. Más adelante, eventualmente podría pasar a la primera base, convirtiéndolo (para un equipo como los Dodgers) en un potencial futuro sucesor de Freddie Freeman.

Otro factor clave: Bellinger es un jugador muy diferente de lo que era cuando los Dodgers se negaron a ofrecerle un contrato al final de la temporada 2022.

En aquel entonces, Bellinger venía de dos años consecutivos de desempeño deficiente luego de una cirugía de hombro luego de la Serie Mundial 2020. Entre 2021 y 2022, bateó .193, se ponchó más del 27% del tiempo y tuvo un OPS+ de 66 (una métrica avanzada en la que 100 se considera el promedio de la liga).

Los últimos tres años, por otro lado, han visto al ex ganador del MVP experimentar un resurgimiento a mitad de su carrera. Mientras jugaba para los Cachorros de Chicago (que firmaron a Bellinger antes de la temporada 2023) y los Yankees de Nueva York (que lo adquirieron en un canje la última temporada baja), bateó .281, se ponchó solo el 15% del tiempo y tuvo un OPS+ de 125. La temporada pasada, también conectó 29 jonrones, su mayor cantidad desde que consiguió 47 en su temporada de Jugador Más Valioso de 2019.

Por supuesto, Bellinger se benefició del ambiente amigable para los bateadores en el Yankee Stadium, donde lanzó 18 de sus balones largos el año pasado. Tampoco golpea la pelota con tanta fuerza como en sus años pico con los Dodgers. Sin embargo, ha mejorado su enfoque, ha perfeccionado una mecánica de swing más consistente y ha equilibrado las divisiones de su pelotón, bateando .353 contra lanzadores zurdos en 2025.

Esos avances sirvieron como recordatorio del talento tentador de Bellinger, así como una señal de su creciente maduración al iniciar su décimo año en las mayores.

La pregunta ahora: si todo esto será suficiente para que los Dodgers hagan una carrera legítima para traerlo de regreso.

La naturaleza de la agencia libre, por supuesto, significa que es probable que Bellinger aterrice en otro lugar este invierno. Se espera que despierte un gran interés en el mercado abierto, empezando por los actuales Yankees (especialmente si su otro jardinero agente libre, Trent Grisham, rechaza una oferta calificada). Los Dodgers, mientras tanto, siguen mejor posicionados para explorar el mercado de cambios en busca de una incorporación en los jardines, ya que poseen el tipo de sistema agrícola altamente calificado que podría convertirlos en un factor para todos, desde Steven Kwan hasta Brandon Donovan y Jarren Duran.

Si Bellinger provocara su propia guerra de ofertas, los Dodgers probablemente se mostrarían reacios a pagar de más (al menos en su opinión) por sus servicios.

Pero por ahora, la posibilidad de una reunión al menos aparentemente existe, gracias al ajuste versátil de Bellinger, su reciente resurgimiento y su persistente familiaridad con la franquicia.

Años después de su fuga, y luego de su extinción, durante su primer mandato con los Dodgers, podría terminar nuevamente en sus planes invernales esta temporada baja.