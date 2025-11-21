Los Dodgers no licitaron a Evan Phillips, pero podrían volver a contratar al relevista

Antes de su última temporada bajo el control del club, y con su salario de 2026 esperado para superar los $6 millones a través del arbitraje, el relevista Evan Phillips no recibió una oferta de contrato para el próximo año por parte de los Dodgers el viernes, pero el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, dijo que el equipo todavía está interesado en volver a contratarlo mientras se recupera de la cirugía Tommy John.

“Tuvimos una serie de conversaciones de ida y vuelta con Evan y su agente”, dijo Friedman por mensaje de texto. “Es un desafío tenerlo saliendo de una cirugía, por lo que se tomará un tiempo y buscará firmar después de lanzar desde el montículo cuando su rehabilitación lo permita. Evan ha sido una gran parte de nuestro éxito pasado y continuaremos la conversación para traerlo de regreso. Respetamos que se esté tomando este tiempo para decidir qué es lo mejor para él y su familia”.

La decisión del viernes, que convertirá a Phillips en agente libre, refleja la incertidumbre en torno al estatus del lanzador para la próxima temporada, luego del procedimiento Tommy John que se sometió en junio pasado.

Se espera que el proceso de recuperación de Phillips se extienda al menos hasta principios del próximo año. Aún no está claro cuánto podrá lanzar en 2026.

Debido a eso, los Dodgers enfrentaron una decisión antes de la fecha límite de MLB para no licitaciones el viernes: mantener a Phillips en el roster y pagarle los $6.1 millones aproximadamente que MLB Trade Rumors proyectaron que recibiría a través del proceso de arbitraje. O dejarlo libre e intentar volver a contratarlo (probablemente con un salario menor) esta temporada baja.

El club eligió este último. Ahora, sólo el tiempo dirá si la permanencia productiva de Phillips en Los Ángeles continuará.

Phillips, de 31 años, ha sido una parte clave del bullpen de los Dodgers desde que el equipo lo sacó de los waivers cerca del final de la temporada 2021.

En 2022, fue uno de los mejores relevistas del béisbol, registrando efectividad de 1.14 con 77 ponches en 63 entradas. Tuvo efectividad de 2.05 y 24 salvamentos la temporada siguiente, antes de retroceder a una marca de 3.62 en 2024.

A pesar de ese declive, el derecho todavía jugó un papel crucial en la carrera del club en la Serie Mundial 2024, lanzando 6⅔ entradas en blanco esa postemporada antes de perderse la Serie Mundial por una lesión en el hombro.

Esa lesión, que Phillips dijo más tarde que incluía un desgarro en la parte posterior del manguito rotador, hizo que se perdiera las primeras semanas de la temporada pasada.

Phillips finalmente hizo su debut en la temporada 2025 el 19 de abril, pero registró solo siete apariciones (todas sin goles) antes de ingresar a la lista de lesionados a principios de mayo con molestias en el antebrazo. En ese momento, la esperanza de Phillips era que el período en la lista de lesionados fuera sólo una medida de “precaución” y que pudiera regresar más adelante en la temporada.

En cambio, el dolor de su antebrazo persistió. Y a finales de mayo, la gravedad total de su lesión se había vuelto frustrantemente clara.

Phillips se sometió a su procedimiento Tommy John, que normalmente viene con un período de recuperación de 12 a 18 meses, el 3 de junio.

“[His arm] Realmente no estaba respondiendo”, dijo el gerente general Brandon Gomes en ese momento. “Sentimos que esto podría ser una posibilidad. Entonces, a medida que profundizó en el proceso y en realidad no mejoraba, la decisión de hacerlo fue bastante evidente con nuestra información”.

Phillips comenzó a lanzar nuevamente el 5 de noviembre, anunció en Instagram. A los Dodgers todavía les gustaría que él fuera parte de la mezcla en su intento por lograr el tercer título de la Serie Mundial en 2026.

Ahora, sin embargo, será necesario un nuevo contrato para lograrlo.

Además de Phillips, los Dodgers también decidieron no licitar el viernes al lanzador de 27 años Nick Frasso. Frasso, un ex prospecto importante que tuvo problemas en Triple-A en su regreso de una cirugía de hombro la temporada pasada, aún no había hecho su debut en la MLB.