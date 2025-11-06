Los Dodgers recuperan su encanto y sobreviven al aterrador Juego 6 de la Serie Mundial

Resulta que los Dodgers eligieron el disfraz perfecto para desfilar en la más aterradora de las noches de Halloween.

Vinieron vestidos como los Dodgers.

Los Dodgers que despidieron a Yoshinobu-Yamamoto. Los Dodgers que destruyen a Mookie-Betts. Los Dodgers enérgicos e inspirados.

El equipo apático de los dos partidos anteriores se había ido. El apasionado equipo del mes anterior estaba de vuelta.

A principios de esta semana los fans preguntaban, ¿quiénes son esos tipos? El viernes respondieron enfáticamente a esa pregunta siendo finalmente, contundentemente, ellos mismos.

Ante la eliminación en el Juego 6 de la Serie Mundial, los Dodgers se levantaron de entre los presuntos muertos para perseguir a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre con una victoria por 3-1 para empatar el duelo a tres juegos cada uno.

Y lo hicieron con la salvada más improbable, una doble matanza que puso fin al juego en un lineout que Kiké Hernández atrapó en el jardín izquierdo y, mientras corría hacia el cuadro, lanzó a Miguel Rojas en la segunda base, donde hizo una atrapada para doblar a Addison Barger.

Los Azulejos comenzaron la entrada con corredores en segunda y tercera y ninguno eliminado. Terminaron viendo a los Dodgers celebrar alrededor de Rojas en la segunda base, su oportunidad de oro de hacerse con su primer título en más de tres décadas desapareció bajo una bienvenida ola de astucia de los Dodgers.

¿Cómo es posible que Toronto se recupere de algo así?

“Una manera salvaje de terminarlo, sin duda… el béisbol sucede a veces”, dijo el manager de Toronto, John Schneider.

¿Cómo es posible que los Dodgers no obtengan un impulso insuperable con algo así?

“Me siento genial”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Me siento genial”.

La búsqueda de los Dodgers de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar campeonatos consecutivos de Serie Mundial sigue viva.

Nos espera el séptimo partido, el sábado por la noche en Toronto.

Y aparece Shohei Ohtani El Lanzador Abridor.

“Vamos a dejarlo ahí”, dijo Roberts. “No creo que la presión, el momento, vaya a ser demasiado grande para nosotros. Tenemos que salir y ganar un partido de béisbol. Lo hemos hecho todo el año. Todo el mundo está convencido”.

De hecho, el escenario está listo para todo tipo de dramatismo después de una noche en la que los Dodgers tomaron una ventaja temprana de tres carreras gracias a Betts que rompió la mala racha y luego lograron la victoria gracias a otra brillante actuación de pitcheo de Yamamoto y un sorprendente cierre de tres entradas del bullpen de los Dodgers.

No terminó bien, pero terminó espléndidamente, luego de que el relevista Roki Sasaki comenzó el noveno golpeando a Alejandro Kirk en la mano con un lanzamiento de dos strikes, luego Barger conectó una bola al jardín central que se alojó debajo del acolchado del jardín para un doble por regla del terreno.

Con corredores en segunda y tercera y sin outs, Tyler Glasnow hizo una aparición de emergencia y registró ese salvamento memorable, retirando a Ernie Clement con un elevado del primer lanzamiento y terminando el juego induciendo a Andrés Giménez a un lineout que Hernández lanzó perfectamente a Rojas.

“Es uno de los jugadores de béisbol más embriagadores que he conocido”, dijo Roberts sobre Hernández. “E incluso simplemente empezar a tocar la pelota, la conciencia de llegar a su brazo, llevar la pelota a la segunda base. Es simplemente un gran jugador de béisbol”.

Los Dodgers han estado aquí antes. De hecho, fue apenas el año pasado cuando necesitaron victorias consecutivas contra los Padres de San Diego en la serie divisional para salvar su temporada.

Ganaron ambos con calma y lograron un campeonato. Un camino similar podría terminar en un destino similar este fin de semana después de que los Dodgers se recuperaran de dos derrotas sin vida en el Dodger Stadium para capear la fuerte tormenta del Juego 6 con calma y cohesión.

“Sí, quiero decir, todos sabemos que todo tiene que salir perfecto para que podamos lograr esto”, dijo Teoscar Hernández antes del partido.

Hasta ahora, todo va bien, comenzando el viernes con el tan difamado Betts, quien fue el villano más grande de los Dodgers que alcanzaron la sequía con un promedio de .130 en la Serie Mundial y dejaron varados a 25 corredores de bases consecutivos. Había caído al tercer lugar en el orden de bateo en el Juego 5, y luego cayó nuevamente al cuarto para el Juego 6, y finalmente funcionó, ya que lanzó una bola rápida de dos strikes al jardín izquierdo para impulsar dos carreras y darle a los Dodgers una ventaja de 3-0.

“Es uno de los nuestros”, dijo Roberts de Betts. “Voy a, como dicen, cabalgar o morir con él”.

A continuación, Yamamoto, quien siguió juegos completos consecutivos permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas.

“No podemos darnos el lujo de perder”, dijo Yamamoto a través de un intérprete.

Ingrese al bullpen, que había permitido nueve carreras en las tres derrotas de los Dodgers en esta serie. Pero Glasnow, Sasaki y Justin Wrobleski se combinaron para lanzar tres entradas en blanco, y cuando eso sucede, cualquier cosa puede suceder.

“Estoy emocionado, va a ser divertido”, dijo Will Smith, quien duplicó en la primera carrera de los Dodgers. “Trabajamos todo el año para estar en esta situación de ganar un juego de pelota y ganar una Serie Mundial. Así que mañana debería ser divertido”.

Esa diversión en realidad comenzó un día antes cuando Roberts hizo su mejor imitación de Tommy Lasorda al literalmente dejarlo todo en el campo durante el día libre del jueves. Retó al velocista Hyeseong Kim a una carrera alrededor de las bases y se dio una generosa ventaja, pero cuando Kim lo adelantaba en la segunda base, Roberts tropezó y cayó de bruces.

El momento fue captado en un video que rápidamente se difundió en las redes sociales y de hecho encabezó la transmisión de FOX antes del partido del viernes.

Roberts parecía tonto. Pero Roberts también lució brillante, ya que su caída inyectó algo de ligereza necesaria en el ambiente cada vez más oscuro del equipo.

Perdió, pero ganó.

“Por supuesto que te hace sonreír y te hace pasar un buen rato”, dijo Rojas. “Cuando el jefe del grupo está… así de libre y está dispuesto a hacer cualquier cosa, eso es lo que le dice a todo el mundo, que hará cualquier cosa por el equipo”.

Ahora todo se reduce a un juego y a un equipo que una vez más hará cualquier cosa el uno por el otro.

Los Dodgers están de regreso. Dodgers con ventaja.