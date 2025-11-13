Los dos hijos del héroe de culto de la Premier League protagonizan Man City e Inglaterra

Los dos hijos del ícono de la PREMIER LEAGUE, Chris Samba, son estrellas del Manchester City e Inglaterra.

Pero los dos aún podrían ser adquiridos por naciones rivales con tres grandes nombres al acecho.

Tyrone Samba, de 17 años, y su hermano Floyd Samba, de 16, se han convertido en jugadores clave para el equipo sub-18 del City esta temporada.

El extremo Tyrone suma cuatro goles y tres asistencias en nueve apariciones.

Mientras que el mediocampista Floyd suma tres asistencias y ocho goles en apenas siete salidas.

El hermano menor de Samba también tiene ocho partidos internacionales con las selecciones sub-16 y sub-17 de Inglaterra.

Pero la pareja aún podría terminar representando a otra nación.

Papá Chris, de 41 años, que jugó en Blackburn, QPR y Aston Villa, jugó para el Congo.

Se cree que los jefes del fútbol africano quieren que Tyrone y Floyd sigan los pasos de su padre.

Y es posible que les resulte demasiado difícil resistir la atracción emocional.

Sin embargo, ambos también pueden jugar con Francia.

Papá Chris nació en la ciudad francesa de Creteil y podría haber jugado para los vecinos europeos de Inglaterra.

También hay una tercera nación disponible para los hermanos: su madre Teresa es oriunda de Alemania.

Conoció a su padre Chris mientras jugaba para el Hertha Berlín a mediados de los años noventa.

Y los alemanes tienen un historial de aceptar talentos ingleses, incluido Jamal Musiala.

Tyrone y Floyd ahora podrían tener que tomar algunas decisiones importantes más adelante en sus carreras.

Pero seguro que buscarán la opinión de su padre.

Tyrone recientemente habló sobre la influencia de su padre Chris para convertirse en futbolista.

Dijo el mes pasado: “Mi papá es definitivamente mi mayor inspiración.

“Verlo fue una buena idea de lo que es ser un jugador de fútbol y pudimos observar muchas cosas.

“Nuestro padre viene a la mayoría de los juegos y siempre que está allí solo quiero impresionarlo lo más posible”.