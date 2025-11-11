Los equipos de baloncesto de Arcadia y Pasadena podrían estar entre los 25 mejores equipos

Con cinco titulares que regresan, el entrenador de baloncesto de Arcadia, Nick Wallace, dejó claro en el día de prensa de la Liga del Pacífico del lunes que espera que su equipo compita a un alto nivel esta temporada.

Lo mismo ocurre con Pasadena, que regresa con Josh Irving, de 6 pies 11 pulgadas, un compromiso de Texas A&M, y ha agregado al guardia de alto puntaje Tim Anderson de Blair.

Uno de los jugadores más intrigantes de Arcadia es Owen Eteuati Edwards, estudiante de segundo año de 6-8. Tuvo un verano muy ocupado jugando baloncesto y lanzando para el equipo de cazatalentos de los Dodgers. Sí, es alto y lanza rectas a 92 mph.

Edwards explicó por qué pensaba que los Dodgers ganaron el Juego 7 de la Serie Mundial.

“Se trata de liderazgo en el vestuario. Siento que todos aceptaron”, dijo.

Edwards tiene a su hermano mayor de 6-4, Noa, en el equipo de baloncesto, y los dos continúan teniendo intensos juegos uno a uno. “Va y viene”, dijo. “Siempre son batallas divertidas”.

En cuanto a qué deporte le gusta más, Edwards dijo: “Siempre digo que soy un jugador de baloncesto que juega béisbol”.

Mantiene abiertas sus opciones.

En cuanto a Pasadena, incorporar a Anderson es enorme. Promedió 31,4 puntos por partido la temporada pasada en Blair. Combinados con el retornado Troy Wilson, los Bulldogs tendrán más poder ofensivo. Y habrá muchos mates. Irving tiene un salto vertical de 36 pulgadas y ha mejorado dramáticamente en su cuarto año en Pasadena.

La Liga del Pacífico, que se disolverá después de esta temporada cuando se combine con la Liga Rio Hondo, tiene dos nuevos entrenadores en jefe: DoVall Boykins en Crescenta Valley y Jason Weatherall en Burroughs.

Esta es una mirada diaria a los acontecimientos positivos en los deportes de la escuela secundaria. Para enviar cualquier noticia, envíe un correo electrónico a eric.sondheimer@latimes.com.