Los errores defensivos de los Dodgers resultan costosos en la derrota del Juego 5 de la Serie Mundial

Recuerdas las pegatinas. Incluso podrías tener uno tú mismo.

Eran las pegatinas que reproducían el cuadro de puntuación de Fox Sports, que mostraba a los Yankees de Nueva York liderando a los Dodgers, 5-0, con dos outs en la quinta entrada del Juego 5 de la Serie Mundial.

Los Dodgers asegurarían la serie esa noche, porque los Yankees implosionaron en esa entrada: Aaron Judge dejó caer un elevado, Anthony Volpe cometió un error de tiro, Gerrit Cole no cubrió la primera base y los Dodgers empataron el marcador antes de que los Yankees finalmente aseguraran ese tercer out.

No fue así para los Dodgers el miércoles, pero estuvo incómodamente cerca. Los errores de los Dodgers estuvieron dispersos en nueve entradas, no agrupados en una.

No fueron eliminados de la Serie Mundial. Si juegan otro juego defensivo como este, tal vez lo sean.

Después de una lenta derrota por 6-1 ante los Toronto Blue Jays en el Juego 5 de este año, se le preguntó al manager de los Dodgers, Dave Roberts, qué era lo que más lo decepcionaba del juego.

Podría haber sido la desaparición de la ofensiva de su equipo. Los Dodgers han anotado tres carreras en sus últimos dos juegos y están bateando .201 en la serie. El miércoles, los cuatro mejores bateadores (Shohei Ohtani, Will Smith, Mookie Betts y Freddie Freeman) lograron un combinado de 15-1 con ocho ponches.

Podría haber sido el bullpen de su equipo, nuevamente. En una noche en que Roberts decidió no utilizar al cerrador Roki Sasaki para tratar de mantener el déficit en 3-1 en la séptima entrada, Edgardo Henríquez y Anthony Banda explotaron el marcador a 6-1 con siete bateadores.

Roberts tuvo una respuesta diferente.

“Simplemente no jugar un juego limpio”, dijo.

Los Dodgers necesitaban que Blake Snell profundizara el juego, y lo hizo. Hizo 116 lanzamientos, un total que sólo ha superado dos veces en sus 10 años de carrera.

Sin embargo, con una defensa más limpia, podría haber hecho que esos 116 lanzamientos duraran hasta el octavo, o tal vez incluso el noveno, dándole a los Dodgers la oportunidad de saltarse esa molesta parte de su bullpen que no es cerrador.

En la tercera entrada, Betts fildeó lo que podría haber sido una bola de doble play que puso fin a la entrada, pero su relevo desde el campocorto no alcanzó al segunda base Tommy Edman. Los Dodgers tuvieron que conformarse con el juego forzado y Snell tuvo que hacer siete lanzamientos adicionales para salir de la entrada.

Edman dijo que esas jugadas “simplemente se magnifican en situaciones como esa”.

En la siguiente entrada, el jardinero derecho Teoscar Hernández hizo otra jugada similar, cargando hacia la línea y deslizándose para tratar de acorralar un hit de Daulton Varsho.

“Simplemente fui a atraparlo y me quedé corto”, dijo Hernández. “Traté de llegar allí”.

El balón pasó por encima de Hernández y Varsho acabó con un triple. Anotó con un elevado de sacrificio, una carrera que los Azulejos no habrían anotado si Hernández hubiera ido a lo seguro y hubiera jugado la pelota en un salto.

“Blake lanzó un gran juego de pelota”, dijo Roberts. “Pero, sí, ceder bases y no convertir outs cuando tienes la oportunidad de convertir outs, eso nos volvió en contra”.

Dijo Smith, el receptor: “Eso sucede. No se puede jugar béisbol perfecto todo el tiempo. Pensé que hizo un muy buen trabajo minimizando esas oportunidades para ellos”.

Snell no fue inmune. Los Dodgers hicieron cuatro lanzamientos descontrolados, lo que llevó a esta cuenta anotadora desde la séptima entrada: Addison Barger conectó sencillo, tomó segundo con un lanzamiento descontrolado de Snell, tomó tercera con un lanzamiento descontrolado de Snell y anotó con un lanzamiento descontrolado de Henríquez.

Addison Barger de Toronto anota después de un lanzamiento descontrolado del relevista de los Dodgers Edgardo Henríquez en la séptima entrada del Juego 5 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el miércoles por la noche. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

En el octavo, un lanzamiento descontrolado de Banda adelantó a Ernie Clement a posición de anotar, y luego anotó con un sencillo posterior.

Los Dodgers, recuerden, son el equipo con toda la experiencia en postemporada. El lanzador abridor de los Azulejos, Trey Yesavage, hizo su primera aparición en las Grandes Ligas hace 45 días.

Ohtani abrió la parte baja de la primera entrada con una remontada. Yesavage hizo rodar la pelota y luego la dejó caer, pero tenía lo que se podría llamar aplomo de veterano, recogió la pelota y lanzó lo que el manager de Toronto, John Schneider, llamó “una especie de pase de pala” a la primera base para el out.

“El hecho de que lo haya paleado de la forma en que lo hizo y que tuviera una pequeña sonrisa en su rostro”, dijo Schneider, “en realidad te da un poco de confianza de que está en el estado de ánimo correcto”.

Lo era. Ponchó a 12. Permitió una carrera. Los Azulejos tuvieron dos carreras después de dos bateadores. Los Dodgers anotaron uno, por lo que se podría decir que la mala defensa finalmente no afectó el resultado.

En la octava entrada, Ohtani conectó un fuerte roletazo hacia la primera base, donde Vladimir Guerrero Jr. agarró la pelota en una posición tan incómoda que cayó al suelo. Mientras yacía allí, golpeó la primera base con la mano desnuda.

Al diablo con la estética, hizo el trabajo a la defensiva. Los Dodgers no lo hicieron.

Posteriormente, Smith irradiaba calma y confianza.

“Confiamos unos en otros”, dijo. “Creemos que somos el mejor equipo del béisbol”.

Tal vez sea así, pero lo que los Dodgers tienen que hacer ahora es lo que Aaron Judge dijo que los Yankees tenían que hacer para acallar los ataques que algunos jugadores de los Dodgers les lanzaron después de la Serie Mundial del año pasado: jugar mejor.