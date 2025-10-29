Los fanáticos afirman que el sorteo de la Copa Carabao está “amañado” ya que del sombrero sale “el mismo empate de siempre”

Los FANS han afirmado que el sorteo de la Copa Carabao está “amañado” después de que se revelaran los partidos de cuartos de final.

En la última ronda de acción, grandes nombres como Liverpool y Tottenham fueron eliminados del torneo.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Crystal Palace goleó a los Rojos en Anfield y Newcastle superó fácilmente al equipo del norte de Londres.

El Chelsea superó a los Wolves, que luchaban por la Premier League, y el Arsenal venció al Brighton para avanzar.

El sorteo incluye algunos vínculos interesantes, ya que los Gunners recibirán al Palace y el Chelsea viajará a Gales para enfrentarse al Cardiff City.

Los Bluebirds vencieron a sus rivales galeses Wrexham y, al hacerlo, se convirtieron en el equipo peor clasificado de la competición.

oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10 TROLLS RETORCIDOS Phil Foden llama a abogados después de que los trolls difundieran viles mentiras sobre sus hijos

Y a los aficionados no les ha sorprendido que al Chelsea se le haya entregado el equipo de la League One en los cuartos de final.

Uno publicó: “Cardiff vs Chelsea. ¡Ooooooffffffff cooouuuurrrrsssseeeee!”.

Un segundo escribió: “El Chelsea se lleva el sorteo de la liga inferior. No está amañado en absoluto”.

Un tercero comentó: “No, ese sorteo de la Copa Carabao parece amañado, todos los equipos grandes se evitan entre sí”.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

Un cuarto dijo: “El sorteo parece arreglado para Semis”.

Un quinto intervino: “No, ese sorteo estaba tan amañado. Ni un solo partido en el que dos de los equipos más grandes se enfrenten”.

Un aficionado del Palace añadió: “Conseguir que el Arsenal vuelva a ser como lo hicimos el año pasado, tan amañado”.

Las cuatro eliminatorias de cuartos de final se jugarán en la semana que comienza el 15 de diciembre.