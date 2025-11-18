Los fanáticos con ojos de águila ven el póster promocional de Anthony Joshua vs Jake Paul tiene una versión DIFERENTE para el mercado estadounidense. ¿Puedes encontrarlo?

¿PUEDES notar la pequeña diferencia en los carteles promocionales de la pelea de diciembre de Jake Paul con Anthony Joshua?

La pelea ve a Estados Unidos contra Inglaterra en Miami mientras una personalidad de YouTube convertida en boxeador se enfrenta a un ex dos veces campeón mundial de peso pesado.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Junto con el anuncio de Jake vs Joshua, llega el material de exhibición para generar entusiasmo a solo cuatro semanas y pico del evento en sí.

Tanto Paul como Joshua han hablado sobre el encuentro sorpresa, que se mostrará en Netflix, pero también está el póster digital.

Como se vio arriba, la versión estadounidense tiene la pelea el viernes 19 de diciembre a las 8 p.m.

A continuación, el del Reino Unido muestra el sábado 20 de diciembre en las primeras horas de la madrugada, a la 1 a. m. GMT.

A-Paul-ing Jake Paul afirma que la celebridad británica ‘p****’ rechazó un acuerdo de pelea de £ 11 millones antes que Anthony Joshua OFERTAS Las mejores apuestas gratuitas y ofertas de registro de apuestas para noviembre de 2025

Esto es para adaptarse a la diferencia horaria entre países, pero también se ha señalado en línea otro cambio menor.

Paul escribió en línea como parte del anuncio: “Esto no es una simulación de IA. Este es el Día del Juicio”.

Es en esa frase donde se puede ver la diferencia de una sola letra entre los carteles.

Mientras que Paul, nacido en Cleveland, Ohio, escribe juicio a la manera estadounidense (juicio), Joshua lo escribiría como británico (juicio).

Jake Paul vs Anthony Joshua – toda la información ¡Un verdadero milagro navideño! El mundo se detendrá el 19 de diciembre cuando la cara del boxeo británico Anthony Joshua esté listo para enfrentarse a la sensación de las redes sociales Jake Paul. AJ interviene con un mes de antelación después de que el enfrentamiento de Paul ‘David vs Goliat’ con Gervonta Davis fuera cancelado debido a la demanda civil de Tank. Y Joshua estará desesperado por no sufrir el mismo destino que las leyendas Mike Tyson y Julio César Chávez Jr, quienes perdieron ante el YouTuber convertido en boxeador Paul. Particularmente porque se negoció una figura atractiva para lograr que este acuerdo del Día del Juicio se cumpliera debido al contrato de AJ con DAZN. INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £50 CUANDO TE REGISTRES

Un usuario en línea retomó el cartel estadounidense y escribió: “Hay muchas razones para estar consternado por esto…

“Pero en mi caso, no puedo soportar el error ortográfico de la palabra ‘Juicio’ en el cartel”.

Una respuesta señaló: “La versión del Reino Unido e Irlanda tiene la ortografía Kings”.

Como ocurre con muchas palabras, hay un ligero cambio en la ortografía entre EE. UU. y Reino Unido.

Los estadounidenses eliminan la ‘e’, ​​de la misma manera que no existe la ‘u’ de color para los estadounidenses.

La ortografía del inglés americano también suele incluir el uso de z en lugar de s.

Puede que sea un pequeño cambio, pero significa mucho para ambas partes.