Los fanáticos de Ashes quedaron atónitos por el atuendo de Sir Alastair Cook para la cobertura de TNT Sports y dicen que “parece un niño con experiencia laboral”

LOS FANÁTICOS que sintonizaron la inauguración de Ashes el viernes por la mañana fueron tomados por sorpresa por el equipo de Sir Alastair Cook.

el legendario Inglaterra El jugador de críquet, de 40 años, estuvo presente en el estadio Optus de Perth para ayudar a poner en marcha la ocasión.

Pero aquellos que sintonizaron no pudieron evitar sorprenderse por la elección de ropa formal de Cook.

Llevaba un traje azul texturizado bastante típico sobre una camisa blanca, pero su elección de accesorio dejó a algunos perplejos.

Escogió una corbata a rayas de color verde brillante que recordaba bastante a una pieza de uniforme escolar.

Sus fanáticos en las redes sociales incluso compararon hilarantemente el aspecto con un famoso personaje escolar de la televisión.

Un fanático dijo descaradamente: “Alastair Cook Parece el chico en experiencia laboral que no se dio cuenta de que es un ambiente de oficina más informal”.

Un segundo fan intervino: “Es la voluntad de los intermedios”.

Mientras que un tercer fan agregó: “Esta es la vibra de Cook siempre y lo amo por eso (y por su bateo de clase mundial, obviamente)”.

Los fanáticos se habrán quedado deseando que hubiera aparecido vistiendo ropa blanca de cricket basada en InglaterraEl desempeño inicial de bateo.

Los visitantes lograron solo 33 overs antes de ser eliminados con una puntuación de 172 en las primeras horas de la mañana del viernes.

Eso es menos que las 189 carreras que el propio Cookie anotó en la prueba final del Ashes 2010/11.

Pero la estrella ahora retirada solo está presente para ayudar a brindar su experiencia a la cobertura del evento por parte de TNT Sports.

Esperará tener más cosas positivas que decir sobre Inglaterrasu rendimiento en los bolos que su bateo.