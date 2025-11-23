Los fanáticos de UCLA en el Rose Bowl entraron en conflicto por el posible traslado del estadio SoFi

La nostalgia golpeó a Ross Niederhaus en el supermercado mientras se abastecía para lo que podría ser su último evento en el Rose Bowl.

Esta ha sido casi una tradición de toda la vida para el nativo de Linda Vista, que comenzó en 2005, cuando tenía 8 años y la UCLA dominaba el estado de Oregón. Cuando obtuvo su licencia de conducir en 2012, Niderhaus comenzó a abrir sus propios portones traseros, trayendo galletas de pollo con galleta porque no podía permitirse una comida más sofisticada.

Regresó el sábado por la tarde debajo de una carpa en el césped del Lote H, vistiendo su camiseta número 2 favorita de Eric McNeal, posiblemente aquí por última vez mientras los Bruins contemplan si permanecerán en el lugar que han llamado hogar desde 1982 o se mudarán al SoFi Stadium para la temporada 2026.

“Me gustaría saber si esta fue la última vez o no”, dijo Niederhaus, “porque si fuera la última vez, al menos podría despedirme de mi tradición favorita. Esto es lo que más me gusta hacer. Mis cenizas están dispuestas a ser esparcidas en el Rose Bowl”.

El fanático de UCLA, Ray Hoit, instala una carpa mientras visita el Rose Bowl antes del partido del sábado contra Washington. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Al otro lado del estadio, en el extenso campo de golf Brookside, Nicholaus Iamaleava estaba preparando su portón trasero antes del juego debajo de cuatro tiendas de campaña junto a su hermano Matt, los hermanos esperaban que unos 60 miembros de la familia disfrutaran de una comida compartida de hamburguesas, hot dogs, alitas, papas fritas, hot links, sushi y arroz frito.

Ambos hermanos esperaban que salieran más portones traseros del estadio centenario. Pero por las dudas, se estaban preparando para la alternativa.

“Hoy vamos a empezar temprano”, dijo Nicholaus Iamaleava, el padre del mariscal de campo titular de UCLA del mismo nombre. “Normalmente entramos justo antes del inicio del inicio, pero esta vez vamos a entrar y empaparnos de todo, hombre. Puede que sea el último juego, cierto, así que queremos disfrutar cada momento y simplemente pasar el rato”.

Matt Iamaleava dijo que no creía que mudarse al SoFi Stadium resolvería los problemas de asistencia que plagaban a los Bruins en su antiguo hogar.

El fanático de UCLA, Nathan Nguyen, se instala mientras hace cola afuera del Rose Bowl el sábado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

“No hay nada como jugar en el Rose Bowl”, dijo Iamaleava. “Con suerte, todo se solucionará por sí solo”.

Nicholaus Iamaleava añadió: “Estamos orando por ello. Sería fantástico”.

Casi seis horas y media antes del inicio del partido de UCLA contra Washington, Jamie Hickcox-Baker y Dee Fitzgerald-Cardello arrastraron una mesa por la acera en el Lote K, después de haber desplegado un par de sillas plegables. Los graduados de UCLA estaban esperando la llegada de una enorme escultura de hielo que albergaría margaritas para su grupo de 25 amigos.

“Estoy muy triste porque vivo en Altadena y esto está en mi patio trasero y odio verlo irse”, dijo Fitzgerald-Cardello. “Es una tradición así. Me entristece mucho”.

A pesar de que ha estado conduciendo desde Fresno hasta el Rose Bowl desde 1993, Hickcox-Baker se mostró menos melancólica sobre un posible traslado al SoFi Stadium.

Leki Manu, fanático de UCLA, lanza una pelota de fútbol afuera del Rose Bowl antes del partido del sábado contra Washington. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

“Siento que podemos hablar de tradición todo lo que queramos”, dijo Hickcox-Baker, “pero dejamos el Pac-12 y el Pac-12 ya no existe, así que si ya no hay tradición en el juego Rose Bowl, piensen en cómo ha evolucionado el fútbol universitario. He estado en algunos juegos en SoFi, es un hermoso estadio. En los últimos años, debido a que a nuestro equipo no le ha ido bien, estamos atrapados en esa temperatura de 100 grados [at the Rose Bowl] y nadie viene a los juegos”.

De vuelta en el Lote H, la escena adquirió la sensación de una feria estatal. El olor a hamburguesas, mocosos y otras delicias a la parrilla flotaba en el aire mientras los niños jugaban al fútbol en el césped y en un terreno de tierra cercano. Un niño pateó una pelota de fútbol y comenzó una loca carrera mientras un grupo de amigos convergía en el objeto de su deleite.

“Esta es una de las razones por las que la gente viene ahora”, dijo John Anderson, fanático de toda la vida, “es para estar aquí con amigos y poder correr y lanzar una pelota y esas cosas, y si eso no puede suceder en SoFi, creo que será una lástima. Así que no creo que obtengan el empate que creen que obtendrán, tal vez un pequeño impulso durante un par de juegos y eso es todo”.

Los fanáticos de UCLA se reúnen antes del partido del sábado en el Rose Bowl entre UCLA y Washington. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Anderson dijo que se perdió un partido de fútbol local de UCLA en los últimos 16 años, y fue para asistir a una boda. ¿Y si los Bruins se pasan a SoFi?

“Iré a uno o dos juegos”, dijo Anderson. “Realmente depende de cómo sea el precio”.

Neiderhaus dijo que siempre apoyaría a los Bruins, aunque admitió que podría estar en minoría.

“Estaré allí”, dijo Niederhaus, “pero conozco a mucha gente que no lo hará; mucha gente que conozco y que tiene abonos de temporada dijo que no volverá, lo cual creo que es un gran problema que la UCLA debe reconocer a lo largo de todo esto. Muchos fanáticos se preocupan por el Rose Bowl tanto como se preocupan por el fútbol americano de los Bruin, así que quién sabe” cómo irá la asistencia.