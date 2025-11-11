Los gerentes del Dream Team se vuelven contra Nick Woltemade en medio del problema de Newcastle a pesar de la próxima carrera de partidos

Los gerentes de DREAM TEAM están abandonando a Nick Woltemade (£ 4,2 millones) en masa después de la Semana de Juego 11.

A pesar de haber dado una asistencia contra el Brentford el domingo, el gran delantero del Newcastle es actualmente el jugador más transferido antes de la jornada 12.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Aún falta un tiempo para la fecha límite, con una pausa internacional para negociar, pero está claro que los jugadores se han enfriado con Woltemade.

El jugador de 23 años se convirtió en uno de los activos más populares en su posición el mes pasado cuando acumuló 37 puntos en cuatro partidos con cuatro goles.

Sin embargo, incluyendo su asistencia a Harvey Barnes (£4 millones) en el Gtech Stadium, Woltemade ha sumado sólo ocho puntos en sus últimos tres partidos.

Esta caída en la forma ha coincidido con un bache en la forma de las Urracas, que ahora han perdido cuatro de sus últimos seis partidos de liga.

Ciudad más elegante Jeremy Doku, al estilo Hazard, se convierte en el primer centrocampista en alcanzar los 100 puntos ABEJA OCUPADA Sólo Erling Haaland tiene más puntos que Igor Thiago entre los delanteros del Dream Team

En consecuencia, el equipo de Eddie Howe ha caído al puesto 14 en la tabla.

Las recientes victorias sobre el Athletic Club y el Benfica en la Liga de Campeones, además de una victoria por 2-0 sobre el Tottenham en la Copa Carabao, han proporcionado una amplia compensación, pero su forma en la liga es motivo de preocupación.

Los jefes del Dream Team habrían tenido esperanzas de obtener resultados saludables contra West Ham y los Bees este mes, pero derrotas consecutivas por 3-1 han provocado una reevaluación.

Con una propiedad del 16%, Woltemade sigue siendo el quinto delantero más seleccionado del juego, pero eso puede cambiar cuando llegue la fecha límite de la Semana 12.

Newcastle se enfrentará al Manchester City después del descanso y viajará a Marsella tres días después.

Predictor de puntuación Juega Score Predictor con Dream Team esta temporada Gratis para jugar

Cada predicción correcta te otorga una entrada para el sorteo de premios de £10 000 de final de temporada.

Juega en Miniligas contra tus amigos

¡JUEGA AHORA!

De hecho, cumplirán cuatro Semanas de Juego dobles consecutivas una vez que se reanude la acción.

FIESTA DE ACCESORIOS DE NEWCASTLE

GW12: Man City (h) y Marsella (a)

GW13: Everton (a) y Spurs (h)

GW14: Burnley (h) y Bayer Leverkusen (a)

GW15: Sunderland (a) y Fulham (a)

Ni favorable ni difícil, este conjunto de partidos probablemente dividirá a los jefes del Dream Team.

Algunos pueden sentir que Woltemade y compañía ganarán muchos puntos durante este período lleno de acción, mientras que otros buscarán retornos adecuados en otra parte.