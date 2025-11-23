Los históricos jonrones de postemporada de los Dodgers se venden por mucho dinero en una subasta

Habla de aliviar el golpe. El dúo canadiense de padre e hijo que consiguió no uno, sino los dos jonrones que condenaron al fracaso al equipo de los Toronto Blue Jays al que apoyaban en el Juego 7 de la Serie Mundial convirtió la evidencia en algo serio en los Estados Unidos el sábado por la noche.

Los fanáticos de los Dodgers nunca olvidarán esas pelotas de béisbol bateadas por Miguel Rojas en la novena entrada y Will Smith en la 11, volando sobre la pared del jardín izquierdo y hacia la primera fila de asientos más allá del bullpen de los Azulejos.

John y Matthew Bains, sentados uno al lado del otro, nunca olvidarán las pelotas que terminaron en sus manos. John, de 61 años, atrapó sobre la marcha el jonrón de 387 pies de Rojas con su guante. Dos entradas más tarde, Matthew, sentado junto a su padre, vio el disparo de Smith aterrizar en el bullpen y rebotar directamente en sus manos.

Novicios no lo eran. John ha sido fanático de los Azulejos desde el inicio del equipo en 1977 y se sienta deliberadamente donde lo hace por proximidad a los jonrones. De hecho, atrapó uno durante la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York unas semanas antes.

Ambos hombres trajeron pelotas de béisbol al estadio que arrojaron al campo, dando a los fieles de los Azulejos la impresión de que los Bains hicieron lo honorable cuando, en realidad, hicieron lo inteligente con sus cuentas bancarias.

El sábado por la noche las pelotas se vendieron en una subasta. El jonrón de Smith, que proporcionó a los Dodgers la carrera ganadora, se vendió por $168,000, mientras que el batazo de Rojas que envió el juego a entradas extra se vendió por $156,000.

Un tercer jonrón inolvidable de los Dodgers de la postemporada de 2025 eclipsó las bolas del Juego 7. El segundo de los tres jonrones de Shohei Ohtani contra los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se vendió por 270.000 dólares en la misma Subasta SCP.

Fue el más largo de sus tres, aterrizando en el techo del jardín derecho del Dodger Stadium a 469 pies del plato. Y fue un elemento clave en lo que se considera quizás la mayor actuación en la historia del béisbol. Ohtani ponchó a 10 en seis entradas en el montículo además de sus hazañas ofensivas, enviando a los Dodgers a la Serie Mundial.

La historia de Carlo Mendoza sobre cómo acabó con la pelota de Ohtani no es menos conmovedora que la de los chicos Bains. El hombre de Los Ángeles, de 26 años, dijo que estaba comiendo nachos en un patio de comidas detrás del pabellón del jardín derecho y vio a Ohtani conectar el jonrón en un monitor de televisión. Oyó que la pelota golpeó el techo, corrió hacia el sonido y la recuperó de debajo de un arbusto.

Las tres bolas fueron autenticadas por SCP Auctions mediante declaraciones juradas notariadas y pruebas de detector de mentiras. El propietario de SCP, David Kohler, dijo que Mendoza estaba tan preocupado por entregar el balón que insistió en encontrarse con Kohler en el estacionamiento del Departamento de Policía de Long Beach.

“Nos autenticamos mediante el polígrafo y la debida diligencia de testigos presenciales”, dijo Kohler. “Desde el momento en que anunciamos que teníamos estas pelotas de béisbol hasta ahora, nadie más se ha presentado y ha dicho que las tiene. No ha habido controversia”.