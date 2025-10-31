Los impuestos más altos a las apuestas llevarán a los apostadores a manos de mafiosos del mercado negro, advirtió el Canciller

Unos impuestos más altos sobre las apuestas llevarían a los apostadores a manos de mafiosos del mercado negro, ha advertido Rachel Reeves.

Se ha advertido al Canciller que no golpee a los corredores de apuestas autorizados en medio del temor de que se produzca un auge de operadores clandestinos en la sombra.

Políticos y estrellas del deporte se están uniendo detrás de la campaña Save Our Bets de The Sun contra las propuestas presupuestarias para aumentar los impuestos sobre las apuestas en línea hasta en un 138 por ciento.

Un análisis realizado por EY, encargado por el Betting and Gaming Council, estima que los operadores clandestinos podrían recaudar hasta £8,400 millones.

Y el Tesoro sólo podría obtener £500 millones de los £3 mil millones en impuestos, que los think tanks de izquierda afirman si las apuestas se desvían al mercado negro.

Los sitios ilegales no pagan impuestos y no contribuyen a iniciativas de juego más seguras.

Brant Dunshea, director ejecutivo de la Autoridad Británica de Carreras de Caballos, dijo a The Sun: “Un aumento de impuestos afectará duramente al público de las apuestas.

“Las casas de apuestas ofrecerán peores probabilidades para compensar el costo, lo que llevará a los apostadores al creciente mercado negro.

“Esto también resultará en menos dinero volver a las carreras y al Tesoro”.

Jordan Lloyd, que dirige la empresa de prevención del mercado negro GAMRS, dijo: “Investigaciones de todo el mundo espectro muestra que el mercado negro está creciendo exponencialmente en el Reino Unido y estamos viendo el daño que se desarrolla ante nuestros ojos.

“Cualquier aumento en los impuestos significará menos dinero para la investigación, la educación y el tratamiento de la adicción, menos dinero para el erario, la desaparición de las carreras de caballos y, lo más importante, provocará un daño inmenso a los consumidores”.

Ismail Vali, de la plataforma de inteligencia en línea Yield Sec, afirmó que los juegos de azar en el mercado negro representan ahora el nueve por ciento del mercado.

Este verano dijo: “Estamos librando aquí una guerra fundamental entre el juego legal y el ilegal”.