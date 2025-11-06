Los jefes de la Premier League presionan por un cambio importante en el VAR después de reuniones con el jefe de PGMOL, Howard Webb

El jefe de la Asociación de Gerentes de LIGA, Richard Bevan, cree que “emparejar” a los árbitros con VAR específicos mejorará la coherencia en la toma de decisiones.

Y ahora ha pedido al jefe de los árbitros, Howard Webb, que considere un cambio de política, convencido de que conducirá a mejores resultados.

Si bien PGMOL cuenta con varios funcionarios del VAR dedicados, la mayoría de los árbitros de primer nivel también se duplican en la cabina de Stockley Park.

Eso significa la voz en el oído de un árbitro puede cambiar de una semana a otra.

Y Bevan argumentó que tener un equipo de árbitros en el campo trabajando cada semana con el mismo equipo VAR garantizaría un grado adicional de coherencia.

Bevan le dijo al No Tippy Tappy Fútbol americano podcast: “El árbitro del VAR debería ser permanente, no una semana dentro y otra fuera.

“Si el equipo VAR y el equipo en el campo son uno cada semana, eso mejorará fácilmente la consistencia”.

Bevan añadió: “Hemos tenido muchas reuniones de entrenadores de la Premier League con Howard Webb, algunas buenas y otras no tan buenas.

“En general, a los entrenadores de la Premier League les gustaría ver que el árbitro del VAR sea alguien que arbitre con el hombre en el campo todas las semanas para que no haya una relación nerviosa.

“Se entienden entre sí, comprenden en mayor medida cómo operan y Howard Webb y PGMOL están trabajando para lograrlo.

“El reclutamiento es un gran tema para ellos junto con el entrenamiento y el desarrollo. Creo que eventualmente lo lograrán, pero se trata de intentar cometer menos errores, porque el VAR llegó para quedarse”.

Esta temporada se han modificado 21 decisiones en el campo tras la intervención del VAR en los primeros 100 partidos de la Prem, en comparación con una media de 29 por 100 partidos la temporada pasada.

PGMOL, respaldado por el Panel de Incidentes de Partidos Clave, cree que solo ha habido algunos errores durante las primeras 10 semanas de partidos de la campaña.