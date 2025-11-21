Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles agregan a la junta figuras republicanas que tienen vínculos con Trump

LA28, el comité detrás de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles, añadió silenciosamente a su lista de directores algunos republicanos de alto perfil con vínculos con el presidente Trump.

La junta directiva voluntaria de 35 miembros ahora incluye a notables figuras políticas republicanas Kevin McCarthy, ex presidente de la Cámara de Representantes, y Reince Priebus, quien fue jefe de gabinete de Trump durante su primer mandato. Antes de ocupar su puesto en la Casa Blanca, Priebus fue durante mucho tiempo presidente del Comité Nacional Republicano.

Diane Hendricks, una importante donante republicana que ha donado millones a las campañas de Trump, y Patrick Dumont, propietario de los Dallas Mavericks y yerno de otro importante donante de Trump, también se agregaron a la junta. Ken Moelis, un banquero de inversiones que trabajó con Trump en la década de 1990 y predijo que el empresario ganaría la presidencia en 2016, también figura como miembro de la junta.

La afluencia de personas adyacentes a Trump a la junta directiva, reportada por primera vez por Politico, es la última señal de la participación del presidente en el importante evento de Los Ángeles.

No está claro por qué se tomó la decisión de ampliar la junta directiva y cómo se seleccionaron las personas. Un portavoz de LA28 no respondió de inmediato a las preguntas del Times el jueves sobre la medida.

Kevin McCarthy (Prensa asociada)

La consultora empresarial de Los Ángeles, Denita Willoughby, y la filántropa Maria Hummer-Tuttle también figuran recientemente como miembros de la junta.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a la Junta Directiva de LA28 a este exitoso grupo que ayudará a crear unos Juegos inolvidables tanto para los atletas como para los fanáticos”, escribió en un comunicado Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

The Times no pudo contactar inmediatamente a Wasserman para realizar más comentarios.

Aunque los presidentes anteriores han asumido un papel principalmente ceremonial en los Juegos Olímpicos que se han celebrado en suelo estadounidense, hay señales de que Trump está buscando un papel más activo en los Juegos, que tendrán lugar en su último año como presidente.

En agosto, firmó una orden ejecutiva que lo nombraba presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre los Juegos de 2028 en Los Ángeles. El presidente ve los Juegos como “una excelente oportunidad para mostrar el excepcionalismo estadounidense”, según un comunicado de la Casa Blanca. Trump, dijo la administración, “está aprovechando cada oportunidad para mostrar la grandeza estadounidense en el escenario mundial”.

En ese momento, Trump señaló que estaría dispuesto a enviar al ejército de regreso a Los Ángeles para proteger los Juegos. En junio, envió a la Guardia Nacional y a los Marines estadounidenses a la ciudad en medio de una escalada de acciones de control de inmigración, lo que provocó la oposición de la alcaldesa Karen Bass.

Wasserman asistió a la firma en la Casa Blanca en agosto y agradeció a Trump por “inclinarse” a planificar los Juegos Olímpicos, que según él es similar a albergar siete Super Bowls al día durante 30 días.

“Usted ha brindado su apoyo y su ayuda en cada paso del camino”, le dijo Wasserman al presidente en ese momento. “Con la creación de este grupo de trabajo, hemos desbloqueado la oportunidad de mejorar nuestra planificación y ofrecer los Juegos más grandes y, sí, mejores que jamás haya existido para nuestra nación”.