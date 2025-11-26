Los ladrones que robaron £ 1,2 millones en bienes, incluidos los de la estrella del Liverpool, Alexander Isak, ordenaron devolver solo UNA LIBRA

A LOS LADRONES que robaron £ 1,2 millones en bienes, incluidos los de Alexander Isak, se les ordenó devolver solo UNA LIBRA.

Isak, de 26 años, sufrió una redada en su casa de Northumberland en abril de 2024 como parte de un ataque coordinado por parte de la pandilla.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Luego, jugando para el Newcastle United, un año antes de su transferencia récord británica de £ 130 millones al Liverpool, el delantero regresó a casa a las 10 de la noche y descubrió sus contenedores exteriores en la sala de televisión.

El Tribunal de la Corona de Newcastle escuchó que las imágenes de vídeo de la “cámara para perros” de Isak mostraban a los delincuentes merodeando por su lujosa propiedad.

Mientras tanto, las imágenes de CCTV mostraron a tres hombres, todos ellos con condenas previas por robo y/o robo, en la sala de estar mientras la mujer actuaba como conductora de la fuga.

Los ladrones se llevaron joyas por valor de 68.000 libras esterlinas, 10.000 libras esterlinas en efectivo y el Audi RS6 de 120.000 libras esterlinas del futbolista de su casa en Darras Hall.

BELLEZA Gana un Volkswagen Tiguan 2025 + £2000 en efectivo o £33k en efectivo por solo 21p con nuestro código guarida de los leones Es casi seguro que Inglaterra se enfrentará a Argentina o España en el Mundial tras el cambio de sorteo

Los hermanos Valentino Nikolov, de 32 años, y Giacomo Nikolov, de 28, su hermana Jela Jovanovic, de 43 años, y su hijo Charlie Jovanovic, de 23, también habían atacado en dos ocasiones anteriores durante la misma semana en el noreste.

Robaron £ 1 millón en bienes, incluyendo ropa de diseñador, bolsos, joyas y una medalla CBE de una casa mientras los propietarios estaban fuera.

Y la noche siguiente, se llevaron ropa y accesorios de diseño por valor de £100.000 de otra casa.

Luego atacaron a Isak después de explorar el campo de entrenamiento de Newcastle durante dos días.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

El grupo llevaba guantes y máscaras, apagaba sus teléfonos y utilizaba matrículas robadas para sus redadas después de llegar al Reino Unido en ferry días antes y utilizaba una caravana como su “base de operaciones”.

Los fiscales describieron a la familia italiana como ladrones ambulantes profesionales.

Fueron arrestados en el área de Birmingham el 13 de abril (nueve días después de robarle a Isak) y sentenciados en mayo de 2025 a entre seis y diez años cada uno.

Sin embargo, regresaron a la corte el lunes para una audiencia bajo la Ley sobre el Producto del Delito.

El fiscal Daniel Cordey dijo que la pandilla se benefició con £1.266.285,93 a través de sus crímenes.

El juez ordenó a Charlie Jovanovic devolver 1.135,50 libras esterlinas, la cantidad ya calculada por la policía en un allanamiento de la casa rodante de la banda.

Pero ese fue el único dinero que se pudo “realizar”, y no se encontraron activos para los otros tres.

Como resultado, a los tres hermanos se les pidió que pagaran una tarifa nominal de £ 1, con siete días de prisión si no pagaban el dinero.

Sin embargo, el juez Robert Spragg añadió que si se les encontraran activos en el futuro – “por ejemplo, conduciendo por Italia en un coche rápido o siendo propietarios de una propiedad” – los fiscales podrían iniciar nuevos procedimientos para “satisfacer la cantidad pendiente”.

No puedo negar que siento una sensación de malestar cuando regreso a mi casa.

Alejandro Isak

Isak, que vio el deportivo recuperado con daños en el maletero, dio una declaración de impacto, confirmando que vivía en la zona desde agosto de 2022, cuando fichó por el Newcastle.

Dijo: “No he experimentado ningún problema ni con comportamiento delictivo ni de otro tipo que haya impactado negativamente en mi bienestar.

“Sin embargo, las cosas cambiaron el 4 de abril de 2024 cuando, después de una velada en la casa de un colega, regresé a mi domicilio y descubrí que me habían robado y que me habían robado el coche del camino.

“Parecía que se había utilizado un nivel significativo de fuerza para atacar la propiedad y que habían arrojado una gran caja fuerte por encima de un balcón del piso de arriba.

“Para sacar la caja fuerte habían destruido una pared interna. Mi coche había sido utilizado como ariete para atravesar las puertas de mi casa.

“Nunca se recuperó ninguna de las propiedades robadas de mi casa.

“El ataque a mi casa me ha dejado con una sensación de inquietud y temo que pueda volver a ocurrir ahora que los ladrones conocen el diseño y los puntos de entrada a mi casa.

VISTA LAVALEY Enorme erupción volcánica envía cenizas a 6 millas de altura y gas venenoso hacia las aldeas TRAIDORES CAOS Evidencia explosiva que demuestra que la estrella de Traitors NO ES el padre del bebé de Charlotte

“Por lo que me han dicho, ha habido un nivel de sofisticación en la planificación y ejecución del ataque a mi casa, lo cual también me resulta desconcertante.

“No puedo negar que siento una sensación de malestar cuando vivo y regreso a mi casa”.