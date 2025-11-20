Los Lakers despiden a los ejecutivos Joey, Jesse Buss y miembros del personal de exploración

Los Lakers confirmaron que Joey y Jesse Buss, quienes habían sido ejecutivos del equipo, ya no están en la franquicia.

El anuncio se hizo el jueves en una medida que muchos pensaron que vendría más tarde con cambios en el departamento de operaciones de baloncesto de los Lakers después de que Mark Walter se convirtiera en el propietario mayoritario. La venta tuvo un valor de 10 mil millones de dólares y fue aprobada por la junta de gobernadores de la NBA en octubre.

Según una persona no autorizada para hablar públicamente sobre el tema, todo con los Lakers está siendo evaluado y eso incluyó el despido de los cazatalentos el jueves.

Se consideró que iniciar el proceso ahora era el mejor curso de acción a tomar, según una persona consciente de la situación pero no autorizada a hablar públicamente, en lugar de esperar.

Joey Buss era gobernador suplente y vicepresidente de investigación y desarrollo de los Lakers, mientras que Jesse era el subdirector general del equipo.

“Nos sentimos extremadamente honrados de haber sido parte de esta organización durante las últimas 20 temporadas”, dijeron Joey y Jesse Buss en un comunicado a ESPN, quien fue el primero en revelar la historia. “Gracias Laker Nation por abrazar a nuestra familia en cada paso del camino. Deseamos que las cosas puedan ser diferentes en la forma en que terminó nuestro tiempo con el equipo. En momentos como este, desearíamos poder preguntarle a nuestro papá qué pensaría de todo esto”.

Su padre era el Dr. Jerry Buss, quien transformó a los Lakers en una franquicia global después de comprar el equipo, junto con los Kings y el Forum, en 1979 por 67,5 millones de dólares. Tanto Joey como Jesse trabajaron junto a su hermana, Jeanie Buss, quien seguirá siendo la gobernadora principal del equipo de los Lakers en el futuro previsible.

Joey era presidente del equipo y director ejecutivo del equipo de la Liga G de los Lakers, los South Bay Lakers, y Jesse era el director de exploración de los Lakers. Cada uno, junto con sus hermanos, siguen siendo propietarios minoritarios de la franquicia.

A los dos se les dio mucho crédito por ayudar a los Lakers a encontrar y desarrollar a Austin Reaves, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. y Max Christie.

Los Lakers no hicieron ningún comentario sobre la salida de los hermanos Buss del equipo.

“Sí, descubrí esta mañana que esto iba a suceder”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, después de la práctica. “Pero no tengo ningún comentario sobre las decisiones de personal en lo que se refiere a la organización”.

Los Lakers firmaron al gerente general Rob Pelinka con una extensión de contrato en abril y extendieron el contrato de Redick en septiembre.

La venta de los Lakers se concretó el 30 de octubre.

Recién ganado una Serie Mundial con los Dodgers, Walter, que había sido propietario minoritario de los Lakers desde que compró el 27% de la franquicia con Todd Boehly en 2021, rápidamente se sentó en la cancha para el próximo partido en casa de los Lakers el 2 de noviembre. Observó cuando los Lakers honraron a los campeones mundiales Dodgers en un partido en casa el 5 de noviembre.

Walter fue parte del grupo que compró a los Dodgers por $2 mil millones en 2012. Desde entonces, el equipo ha ganado tres títulos de Serie Mundial en cinco apariciones con 13 puestos consecutivos en los playoffs.

El rápido proceso de reorganización con los Lakers difiere de la historia de Walter con el otro deporte estrella de Los Ángeles. Después de que Walter compró los Dodgers, el gerente general Ned Colletti permaneció en la organización durante la temporada 2014.

Además de convertirse en el equipo de béisbol que más gasta bajo el nuevo grupo propietario, los Dodgers también reforzaron su departamento de análisis, mejoraron los programas de nutrición para los jugadores de las ligas mayores y menores y ampliaron los clubes con las últimas tecnologías de fisioterapia.