Los Lakers siguen confiando en la formación de equipos y en un vínculo fuerte

JJ Redick ya estaba predicando un tipo de filosofía japonesa, insistiendo a su equipo sobre el concepto de “kaizen” para mejorar cada día. Fuera de la cancha, el técnico se inspiró en otra frase japonesa.

Los jugadores y entrenadores de los Lakers han utilizado presentaciones de PechaKucha para facilitar la unión del equipo esta temporada. Las presentaciones de diapositivas, que provienen de la palabra japonesa para charla, podrían ser un secreto para el buen comienzo del equipo, ya que los Lakers (7-2) han ganado cinco juegos consecutivos en una gira de cinco juegos que comienza el sábado en Atlanta a las 5 pm PST contra los Hawks.

Los Lakers han armado una de las ofensivas más eficientes de la NBA a pesar de que las lesiones mantuvieron a LeBron James, Austin Reaves y Luka Doncic dentro y fuera de la alineación, confiando en un fuerte vínculo de equipo que se desarrolló rápidamente a través de una forma de comunicación aún más rápida.

Las presentaciones de PechaKucha constan tradicionalmente de 20 diapositivas, cada una con una fotografía. El orador tiene 20 segundos para explicar cada diapositiva para un tiempo total de presentación de 6 minutos y 40 segundos.

La versión de los Lakers consta de cinco diapositivas: de dónde eres; recuerdo favorito de baloncesto; persona, evento o cosa que ha impactado tu vida; tu lugar feliz fuera del baloncesto; y elección del distribuidor.

“Muchas veces la mayoría de las interacciones que tendrás con tus compañeros de equipo se dan en la cancha de baloncesto”, dijo el delantero Jake LaRavia. “Así que es bueno aprender algunas cosas sobre ellos fuera del baloncesto, como pasatiempos y cosas así, de dónde vienen. Y eso te ayuda a entender un poco mejor quién es la persona”.

El entrenador asistente Scott Brooks comenzó su presentación con una foto de una nuez, que simboliza la granja de nueces en la que trabajaba durante los fines de semana para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. LaRavia mostró una foto de su camino de entrada como el origen de su viaje en el baloncesto. Doncic habló de cómo su hija Gabriela cambió su vida.

Un entrenador y un jugador están presentes y luego cada uno nomina al siguiente entrenador o jugador. Con aproximadamente la mitad de los jugadores y entrenadores restantes, Redick dijo que ya está notando que los que se resisten planifican activamente sus presentaciones antes de sus nominaciones.

“Estamos constantemente alentando y capacitando a nuestros muchachos para que se conecten”, dijo Redick. “Creo que si estás conectado fuera de la cancha, estás conectado en la cancha. Necesitas aceptación para eso. No estoy tratando de atribuirme el crédito a mi personal aquí. Son los muchachos del equipo, ellos están comprometidos con eso”.

Doncic, por ejemplo, no está vendido. Dijo inexpresivamente que no cree que el ejercicio ayude.

El solo hecho de que Doncic haya hecho la broma significa que está funcionando.

Resuelto tras el desagradable intercambio de la temporada pasada, la personalidad del jugador de 26 años ha comenzado a emerger entre sus compañeros de equipo. Es un bromista sarcástico que expresa amor por sus compañeros de equipo enviándoles pases a través de huecos del tamaño de un alfiler en la defensa y luego hablando mal de ellos poco después.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, con el delantero lesionado LeBron James a su lado, cuestiona una llamada junto con el base Marcus Smart durante el partido contra los Spurs el miércoles. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Las travesuras sonrientes de Doncic, ya sea está tratando de sentarse en el regazo de Austin Reaves en la banca o lanzando tiros a media cancha en una competencia con Reaves, Maxi Kleber y miembros del personal, muestran cuán conectada se siente la superestrella con el equipo.

“Honestamente, la sensación es que estoy disfrutando mucho jugando con estos muchachos”, dijo Doncic. “ARKANSAS [Reaves] no puedo jugar. Todavía nos falta LeBron. Entonces este equipo tiene un gran potencial. Pero todo el que entra a la cancha da el máximo, hombre, todos. Por eso es muy divertido jugar”.

Reaves está presente en el viaje, pero se perderá un tercer partido consecutivo el sábado. Los Lakers lo descartaron después de la práctica del viernes ya que su lesión en la ingle derecha progresó hasta convertirse en una distensión después de haber sido categorizada previamente simplemente como dolor.

James no hizo el viaje a Atlanta. Progresó a las actividades de baloncesto en la cancha esta semana después de perderse cuatro semanas debido a una ciática en su lado derecho. Estaba jugando uno a uno con los entrenadores, dijo Redick. Está sobre la mesa una temporada con los South Bay Lakers, pero no se ha tomado ninguna decisión.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA aún no ha jugado ni un solo minuto con los Lakers. Reaves, con un promedio de 31,1 puntos y 9,3 asistencias, se ha perdido las dos últimas victorias y Doncic ha jugado sólo en la mitad de los partidos. Pero los Lakers siguen siendo quintos en la NBA en rating ofensivo.

“Demuestra lo profesionales que somos”, dijo el base Marcus Smart sobre la química del equipo a pesar del constante cambio de personal. “Creo que mucha gente, especialmente aquellos que no están en la hermandad, se olvidan de que construyes una relación con los muchachos, y luego uno o un par de muchachos, te intercambian y tienes que reconstruir otra. No entiendes lo difícil que es eso, cuánto costo tiene eso”.

Justo cuando Smart hablaba, Doncic apareció detrás del grupo de periodistas, aplaudiendo con fuerza. Luego, Doncic se aseguró de dejar constancia de que esa noche vencería a Smart en una competencia de formación de equipos. Ambos sonrieron mientras se alejaban.