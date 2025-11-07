Los Lakers siguen venciendo a los Trail Blazers sin Luka, Reaves o LeBron

Después de que Nick Smith Jr. anotara ocho puntos consecutivos, cortando hacia el aro para una bandeja seguida de dos triples profundos, Rui Hachimura supo que el base de 21 años iba a ofrecer un gran juego justo cuando los Lakers lo necesitaban.

“Sigue adelante”, animó Hachimura a Smith durante un tiempo muerto en el segundo cuarto.

Smith lo hizo. Directo al túnel, donde el guardia de tercer año enfermó.

Con sus tres estrellas más importantes fuera, los Lakers literalmente destrozaron una victoria por 123-115 sobre los Portland Trail Blazers el lunes en el Moda Center mientras Smith luchaba contra un malestar estomacal para anotar 25 puntos y seis asistencias en la cuarta victoria consecutiva de los Lakers.

Smith, que juega con un contrato bidireccional con los South Bay Lakers, les dio a los Lakers (6-2) el sustituto perfecto desde el banquillo mientras Luka Doncic (pierna) y Austin Reaves (ingle) no jugaron. Realizó tiros eléctricos, acertando cinco de seis tiros desde una distancia de tres puntos. Con los principales manejadores del balón del equipo marginados ante una agresiva defensa de Portland, Smith estabilizó la ofensiva. También lo encendió con 17 puntos en la segunda mitad.

“Simplemente se hizo cargo del juego”, dijo el entrenador JJ Redick. “Y necesitábamos su control y su movimiento esta noche… A decir verdad, fue un juego perfecto para él”.

Hachimura anotó 28 puntos, mientras que Deandre Ayton, que regresaba de una ausencia de un partido debido a espasmos en la espalda, anotó 29 puntos, 10 rebotes y tres tapones contra su ex equipo. Bronny James, una noche después de jugar importantes minutos en el último cuarto para ayudar a los Lakers a mantener a raya al Miami Heat, empató con Smith y Jake LaRavia en el liderato del equipo con seis asistencias.

Smith fue una incorporación de última hora al campo de entrenamiento, firmando el día antes del día de prensa. Entró en las instalaciones de práctica de los Lakers y vio cientos de personas, cámaras con flashes y casi una docena de estaciones de prensa. La operación no se parecía en nada a lo que había visto en dos años con los Charlotte Hornets.

El guardia de los Lakers, Nick Smith Jr., izquierda, celebra con Bronny James después de una victoria por 123-115 sobre los Portland Trail Blazers el lunes por la noche. (Steph Cámaras / Getty Images)

Viniendo de un relativo anonimato, Smith entendió que sus compañeros de equipo probablemente no lo conocían en absoluto. El lunes todos lo abrazaron en el banquillo.

“Siento que es probablemente lo más divertido que he tenido en mucho tiempo”, dijo Smith. “Simplemente unirnos como grupo, obtener una gran victoria, especialmente con nuestros mejores jugadores, Bron, Luka, AR. Esos muchachos hacen mucho por nosotros. Así que tener una victoria como esta, para los jóvenes y los otros jugadores para dar un paso adelante de esta manera, definitivamente es grande para nosotros”.

La ausencia de LeBron James se acerca a la marca de cuatro semanas en las que se supone que será reevaluado por una lesión en el nervio ciático en su lado derecho. Redick no tuvo una actualización oficial, pero dijo que James está “progresando”.

Doncic y Reaves no jugaron el segundo juego consecutivo. Después de su primer triple-doble de la temporada, Doncic se perdió su cuarto juego del año debido a una contusión en la parte inferior de la pierna que sufrió la semana pasada. Reaves se sentó con dolor en la ingle derecha.

Reaves comenzó a sentir molestias en el primer cuarto del domingo, dijo Redick, pero lo superó para terminar con 26 puntos y 11 asistencias. El equipo espera obtener más información el martes antes de jugar contra los San Antonio Spurs en el Crypto.com Arena el miércoles.

A pesar de tener dos máximos anotadores en el banquillo y el máximo anotador de todos los tiempos de la liga en casa, los Lakers están encontrando formas de ganar. También tienen marca de 3-1 en partidos sin Doncic.

“Tal vez la idea de que falta personal sea un nombre un poco inapropiado”, dijo Redick. “Les dije a los muchachos antes del juego que tenemos suficiente en este vestuario para ganar este juego. Mi nivel de creencia en este grupo que está aquí en Portland en este momento, que está en uniforme en este momento, es tan alto como lo ha sido. He estado en esto lo suficiente como para saber cuándo un grupo está conectado”.