Los Marineros de Seattle adquieren a Alex Hoppe de los Medias Rojas para agregar profundidad al bullpen

SEATTLE – Los Marineros agregaron algo de profundidad al bullpen, adquiriendo al lanzador derecho Alex Hoppe de los Medias Rojas de Boston a cambio del receptor de ligas menores Luke Heyman.

Para hacerle espacio a Hoppe en el roster de 40 hombres, el lanzador zurdo Tayler Saucedo fue designado para asignación.

Hoppe, de 26 años, aún no ha debutado en la MLB. Comenzó la temporada en Doble-A Portland y luego fue ascendido a Triple-A Worcester. En 44 apariciones combinadas (37 con Worcester), registró un récord de 1-3 con efectividad de 4.55. En 61 1/3 entradas lanzadas, ponchó a 73 bateadores con 34 bases por bolas.

Fue una selección de sexta ronda en el draft de 2022 procedente de UNC Greensboro.

Heyman, de 22 años, fue seleccionado en la ronda 14 del draft de 2025 procedente de Florida. Aún no ha jugado en un partido profesional desde que fue seleccionado.

Saucedo apareció en 10 juegos para los Marineros la temporada pasada, registrando una efectividad de 7.43. En 22 juegos con Triple-A Tacoma, registró un récord de 3-0 con efectividad de 2.75.