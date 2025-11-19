Los mejores partidos de playoffs de fútbol americano de secundaria de esta semana

Es la semana de semifinales en los playoffs de fútbol americano de la escuela secundaria.

Aquí hay un vistazo a los principales enfrentamientos del viernes:

Sección Sur

DIVISIÓN 1

Mater Dei (8-2) en Corona Centenario (10-1), 7 p.m.

Es una revancha de un partido del 12 de septiembre que ganó Centennial, 43-36, cuando Mater Dei cometió siete pérdidas de balón. Ambos equipos han mejorado. La defensa de Mater Dei intentará detener el ataque de los Huskies. Centennial debe lidiar con el excepcional grupo receptor de Mater Dei. La elección: Centenario.

Santa Margarita (8-3) contra Orange Lutheran (3-8) en Orange Coast College, 7 p.m.

Los Eagles del entrenador Carson Palmer han jugado el calendario más difícil en el sur de California y están a una victoria de jugar en el Rose Bowl. La versatilidad de Trent Mosley combinada con una defensa que ha demostrado ser la número uno convierte a los Eagles en los favoritos. Orange Lutheran perdió 28-7 ante los Eagles en la temporada regular, pero vencieron a St. John Bosco la semana pasada después de perder 48-0 en la temporada regular. La elección: Santa Margarita.

Sección de la ciudad

DIVISIÓN ABIERTA

Crenshaw (9-1) en Birmingham (8-3), 7 pm

El ascenso de Crenshaw continúa. Los Cougars eliminaron a San Pedro 30-0 en el barro la semana pasada. Tienen velocidad y dureza. Birmingham tiene más versatilidad ofensiva que San Pedro y cuenta con una racha de 55 victorias consecutivas contra equipos de la Sección de la Ciudad. La elección: Birmingham.

Garfield (9-2) en Carson (8-3), 7 p.m.

El juego terrestre de Garfield será la prueba para Carson. Zastice Jáuregui corrió para 440 yardas la semana pasada. Los Colts, 11 veces campeones del City, tienen el tipo de equilibrio, con el mariscal de campo Chris Fields III, que le dará problemas a Garfield. La elección: Carson.