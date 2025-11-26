Los mejores partidos de playoffs de fútbol americano de secundaria de esta semana

Es la semana del campeonato en los playoffs de fútbol americano de la escuela secundaria.
Aquí hay un vistazo a los mejores enfrentamientos del viernes y sábado:
Sección Sur
VIERNES
DIVISIÓN 1
Santa Margarita (9-3) vs. Corona Centennial (11-1) en el Rose Bowl, 7 p.m.
El último equipo en pie será el que pueda ejecutar la ofensiva en una exhibición de dos defensas agresivas y físicamente duras. Santa Margarita tiene una ventaja con el versátil apoyador Dash Fifita y una línea defensiva insuperable. El entrenador Carson Palmer jugó dos veces en el Rose Bowl como jugador de la USC. Centennial debe encontrar una manera de correr el balón o el mariscal de campo Dominick Catalano tendrá una larga noche. La elección: Santa Margarita.
DIVISIÓN 3
Oxnard Pacifica (13-0) en Palos Verdes (10-3), 7 p.m.
La velocidad de Pacifica causará problemas a Palos Verdes, especialmente si el mariscal de campo Taylor Lee puede llevar el balón a sus creadores de juego. Cualquier equipo con el mariscal de campo Ryan Rakowski no caerá fácilmente, pero Rakowski sufrió una fractura en el pulgar la semana pasada. El reserva Giorgio Di Mascio ha demostrado que puede reemplazar cuando sea necesario. La elección: Pacífica.
SÁBADO
DIVISIÓN 2
Los Alamitos (11-2) en San Clemente (9-4), 7 p.m.
Ningún equipo ha cambiado su temporada más rápido que San Clemente, que pasó de no estar clasificado a jugar el partido de campeonato con una racha de cinco victorias consecutivas. Y los equipos a los que derrotaron fueron buenos: Los Alamitos, Edison, Beaumont, Vista Murrieta y Leuzinger. La defensa ha sido clave. Patrick Norman lidera el equipo con 109 tacleadas. Los Tritons tendrán que asegurarse de que los corredores de Los Alamitos, Lenny Ibarra y Kamden Tillis, estén bajo control. La elección: San Clemente.
DIVISIÓN 5
Preparatoria Rio Hondo (13-0) en Redondo Union (9-4), 7 p.m.
Con una población estudiantil de solo 150, Rio Hondo Prep enfrenta su desafío más difícil hasta el momento en busca de un campeonato número 17. El entrenador Mark Carson enseña esquemas y estrategias a los jugadores una vez que llegan al séptimo grado. El corredor Noah Penunuri (1,203 yardas, 22 touchdowns) se está recuperando de una lesión en el tobillo. Redondo Union, con un cuerpo estudiantil de casi 3,000, está en su primer juego por el título desde 1944. El mariscal de campo Cole Leinart es hijo del ganador del Trofeo Heisman Matt Leinart. La elección: Preparatoria Rio Hondo.
Sección de la ciudad
VIERNES
DIVISIÓN III
Hawkins (10-2) contra Santee (9-4) en Birmingham, 2 p.m.
Ha sido un largo camino de regreso para Hawkins después de que el programa tocó fondo en 2017 con pérdidas, el despido del cuerpo técnico y un éxodo de jugadores. El entrenador Ronald Coltress ha mantenido el rumbo. Jamariaah Wallace, estudiante de último año, se está acercando a las 900 yardas terrestres. Darnell Miller de Santee tiene la oportunidad de montar un espectáculo. Ha corrido para 2,796 yardas y 31 touchdowns. La elección: Santee.
DIVISIÓN II
San Fernando (10-3) vs. Cleveland (5-8) en Birmingham, 6 p.m.
Todo cambió cuando el mariscal de campo de Cleveland, Domenik Fuentes, regresó de una lesión en la Semana 1 para liderar a los Cavaliers en los playoffs. Julián Sarzo de San Fernando ha pasado para 1,500 yardas. La elección: Cleveland.
SÁBADO
DIVISIÓN I
Márquez (11-2) vs. South Gate (10-3), en LA Southwest College, 2 p.m.
Será el fallecimiento del mariscal de campo de South Gate, Michael González, contra el juego completo del junior Elyjah Staples, quizás el mejor prospecto universitario en la Sección de la Ciudad. Consigue capturas, atrapa pases y hace jugadas. La elección: Márquez.
DIVISIÓN ABIERTA
Crenshaw (10-1) contra Carson (8-3) en LA Southwest College, 6 p.m.
Estas dos defensas han cedido 14 puntos combinados en los playoffs. Por muy impresionante que haya sido Crenshaw, Carson ha alcanzado otro nivel detrás del mariscal de campo Chris Fields III. La velocidad de Crenshaw en defensa y su resistencia deberían contribuir a una batalla defensiva. La elección: Carson.