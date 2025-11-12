Los mejores partidos de playoffs de fútbol americano de secundaria de esta semana

Prepárese para algunos enfrentamientos de fútbol intensos e importantes el viernes cuando comiencen los playoffs de la División 1 de la Sección Sur y la División Abierta de la Sección Ciudad.

Uno de los juegos más intrigantes involucra al invicto Sierra Canyon recibiendo a Santa Margarita. Podría ser un buen juego para que el entrenador de la USC, Lincoln Riley, haga acto de presencia, ya que participan siete futuros troyanos.

He aquí un vistazo a los enfrentamientos:

División 1 de la Sección Sur

No. 8 Orange Lutheran (1-8) en No. 1 St. John Bosco (9-1)

Los Bravos derrotaron a Orange Lutheran 48-0 en el juego de la Trinity League. La revancha debería ser más reñida porque los Lancers tienen más experiencia en la posición de quarterback. St. John Bosco está de mal humor después de perder ante Mater Dei, así que espere que el mariscal de campo Koa Malau’ulu tenga un gran partido para los Bravos, primeros cabezas de serie. La elección: San Juan Bosco.

No. 5 Santa Margarita (7-3) en No. 4 Sierra Canyon (10-0)

Estos dos equipos podrían tener las mejores defensas del sur de California. Puntuar será complicado. Santa Margarita siempre cuenta con el versátil Trent Mosley para lograr una jugada importante o dos, pero la velocidad y el talento de Sierra Canyon en la secundaria han llevado a cinco blanqueadas esta temporada. Busque que el pateador de Sierra Canyon, Carter Sobel, tenga un papel importante en un juego de baja puntuación. La elección: Sierra Canyon.

El receptor Trent Mosley de Santa Margarita es uno de los seis compromisos de la USC en el partido de playoffs de la División 1 del viernes contra Sierra Canyon. (Craig Weston)

No. 6 Mission Viejo (9-1) vs. No. 3 Mater Dei (7-2) en el Estadio Santa Ana

Luke Fahey ha tenido una temporada de Jugador Más Valioso como mariscal de campo de los Diablos. El compromiso de Ohio State lanzó para 3,108 yardas y 25 touchdowns con dos intercepciones. Los Diablos pueden sumar puntos, pero las lesiones en defensa y el físico de Mater Dei son señales de peligro. La elección: Mater Dei.

Mission Viejo y el mariscal de campo Luke Fahey, quien lanzó para 3,108 yardas y 25 touchdowns esta temporada, se enfrentan a Mater Dei en un juego de playoffs de cuartos de final de la División 1 de la Sección Sur. (Craig Weston)

Servita N° 7 (6-4) en Centenario Corona N° 2 (9-1)

El entrenador Matt Logan superó la marca de 300 victorias a principios de esta temporada. Los Huskies tienen equilibrio en la ofensiva y una secundaria mejorada, liderada por Jaden Walk-Green, quien tiene ocho intercepciones. Servite tiene velocidad y aprendió mucho de la derrota inaugural de la temporada por 42-14 ante Centennial. La elección: Centenario.

División Abierta de la Sección de la Ciudad

No. 8 King/Drew (8-2) contra No. 1 Carson (7-3)

Las carreras y pases del mariscal de campo Chris Fields III lo han convertido en candidato a jugador del año del City. Carson es el campeón de la Marine League con mucha velocidad. King/Drew no ha podido anotar muchos puntos en partidos importantes esta temporada. La elección: Carson.

No. 5 Garfield (8-2) contra No. 4 Palisades (10-0) en Southwest College

Será la carrera de Garfield, liderada por Ceasar Reyes, contra el paso de Palisades. Si los Bulldogs pueden controlar el reloj, ejercerán presión sobre el mariscal de campo de Palisades, Jack Thomas, quien llega con 42 pases de touchdown. Palisades ha ganado una serie de partidos reñidos en la Liga Occidental para mantenerse invicto. La elección: Palisades.

No. 6 Crenshaw (8-1) en No. 3 San Pedro (5-5)

El ascenso de Crenshaw bajo el entrenador interino Terrance Whitehead ha sido una de las historias sorpresa en la Sección de la Ciudad. Los Cougars, que alguna vez lucharon por tener suficientes jugadores para formar un equipo, han demostrado dureza y resistencia. Deance’ Lewis es un receptor/back defensivo conocido por producir grandes jugadores. Danniel Flowers ha sido sólido como mariscal de campo. Y el apoyador junior De’Andre Kirkpatrick no figura en la lista de MaxPreps de los Cougars, pero mide 6 pies 4 pulgadas y pesa 220 libras y es el próximo mejor prospecto universitario de la Sección de la Ciudad. El físico de San Pedro y la capacidad del mariscal de campo Seth Solorio para pasarle el balón a Elias Redlew serán claves. La elección: San Pedro.

No. 7 Granada Hills Kennedy (9-1) en No. 2 Birmingham (7-3)

Los Patriots tienen una racha invicta de 54 juegos contra oponentes del City. La combinación del mariscal de campo Kevin Hawkins y el receptor Paul Turner puede resultar efectiva. Kennedy confía en el mariscal de campo Diego Montes, quien tiene 16 touchdowns por aire y 15 por tierra. La elección: Birmingham.