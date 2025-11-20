Los países menos favorecidos sacuden la Copa del Mundo

ESCOCIA no será el mayor perdedor en la Copa Mundial del próximo verano: la pequeña Curazao, el Haití devastado por la guerra y las islas turísticas de Cabo Verde serán las opciones más difíciles.

A ellos se unen los pececillos de Jordania, Qatar, Panamá y Uzbekistán, donde los fanáticos bailaron en las calles ante la noticia de que se unirían al espectáculo deportivo más grande de la Tierra.

La decisión del organismo rector del fútbol, ​​la FIFA, de aumentar el número de equipos en la final a 48 equipos de los 32 normales les dio la oportunidad de pasar a lo grande.

Curazao, que tiene el tamaño de la Isla de Man y una población de 155.000 habitantes similar al tamaño de Cambridge, será la nación más pequeña en patear una pelota en una final.

Su extremo Kenji Gorre, de 31 años, que solía jugar en el Northampton Town de la tercera división, dice: “Es una imposibilidad que se hace posible”.

Pero no es el único que se pellizca por ir al Mundial de 2026, que será coanfitrión de Canadá, México y Estados Unidos.

Es tan peligroso en un Haití sin ley que el entrenador nunca ha estado allí y el equipo tiene que jugar en el extranjero.

Cabo Verde no tiene una liga de fútbol profesional y Jordania fue goleada 6-0 por Noruega hace sólo dos años.

Mientras tanto, Panamá ha sido amenazada con una invasión por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Fui testigo de la intensa alegría de los caboverdianos cuando se clasificaron el mes pasado, con la capital, Praia, transformada en una fiesta callejera masiva.

Si bien hay críticas al torneo ampliado, no hay duda de que el deporte rey está esparciendo alegría por todos los puntos del planeta.

Aquí vemos a los pececillos milagrosos que se dirigen a la Copa del Mundo.

Curazao

Clasificación mundial de la FIFA: 82

Esta isla caribeña forma parte del Reino de Holanda y obtuvo su autonomía recién en 2010.

Cuenta la leyenda que el nombre del país proviene de la frase portuguesa Ilha da Curação, que significa Isla de la Curación porque los marineros que llegaban allí enfermos de escorbuto se curaban con los cítricos.

Ahora es un destino turístico popular y también tiene recursos petroleros.

La desventaja de su gloriosa ubicación es que está a sólo 42 millas de Venezuela, cuyos ciudadanos sienten el régimen autoritario.

Actualmente, 17.000 refugiados están retenidos en la pequeña isla que tiene sólo 275 millas cuadradas de tamaño.

Curazao está dirigido por el ex entrenador holandés Dick Advocaat y se aseguró el primer puesto de su grupo con un empate 0-0 contra el equipo de Jamaica de Steve McClaren el miércoles.

Kenji Gorre, que como la mayoría del equipo nació en Holanda, dice: “Para mi familia, como mi madre, que es de Curazao, y su madre, mi abuela, y ellos también tienen tanta familia en Curazao que estoy orgulloso. Y eso hace algo en mi alma”.

Haití

Clasificación: 84

La capital del país caribeño, Puerto Príncipe, está controlada por bandas asesinas, lo que significa que el equipo de fútbol del país no puede jugar allí.

El técnico del equipo, Sebastien Migne, francés de 52 años, nunca ha estado en Haití “porque es demasiado peligroso”.

Allí no aterrizan vuelos internacionales, los extranjeros corren el riesgo de ser secuestrados y el anterior primer ministro del país, Ariel Henry, dimitió en abril de 2024 al no haber podido regresar debido a la violencia de las milicias.

Más de 1,3 millones de haitianos han huido del país donde bandas fuertemente armadas arrasan barrios matando a decenas a la vez.

Todo sigue siendo posible

Oficina presidencial de Haití

Además, Haití, que tiene una población de 12 millones, todavía se está recuperando del terremoto de 2010 y sufrió muchas pérdidas a causa de la tormenta Melissa el mes pasado.

La oficina presidencial haitiana dijo en un comunicado: “Esta calificación reaviva la esperanza, inspira a los jóvenes, fortalece la cohesión nacional y devuelve a todo un pueblo la convicción de que juntos, todo sigue siendo posible”.

El equipo, que incluye al mediocampista de la Premier League de los Wolves, Jean-Ricner Bellegarde, juega partidos en casa en Curazao.

Los Granaderos esperan mejorar su única aparición anterior en la fase final de la Copa del Mundo, cuando perdieron todos sus partidos en 1974.

Cabo Verde

Clasificación: 68

Las diez islas habitadas del Atlántico situadas a 500 millas de la costa de África no tenían suficiente dinero para intentar clasificarse para la Copa del Mundo en el período previo al torneo de 2002.

No existe una liga profesional y las distancias entre las islas volcánicas son demasiado grandes para mantener partidos regulares.

Pero los tiburones azules han podido aprovechar los recursos de los caboverdianos que se mudaron al extranjero en busca de mejores oportunidades.

Entre ellos se encuentra el defensa del Shamrock Rovers, Roberto Carlos ‘Pico’ Lopes, de 33 años, quien dijo a The Sun: “Jugaremos contra cualquiera en la Copa del Mundo, no nos importa. Brasil, Portugal, Argentina, Inglaterra, no importa quién sea”.

La nación de sólo 540.000 habitantes causó una gran sorpresa al encabezar un grupo que incluía a Camerún, cuyo equipo incluye al delantero del Manchester United de £70 millones, Bryan Mbeumo.

Casi 250.000 británicos pasan sus vacaciones allí cada año, pero el país, que recién se independizó de Portugal en 1975, está luchando contra los cárteles de la droga sudamericanos que la utilizan para transportar cocaína a Europa.

Uzbekistán

Clasificación: 50

La antigua nación soviética de Asia central se convirtió en país independiente recién en 1998 y esta será su primera fase final de la Copa del Mundo.

Pero no se debe subestimar a Uzbekistán.

Clasificado en el puesto 50 del mundo por la FIFA, tiene algunos de los mejores jugadores, incluido el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov.

Después de clasificarse, la nación musulmana rica en petróleo y gas nombró entrenador a la leyenda italiana Fabio Cannavaro con la esperanza de tener un buen desempeño en Norteamérica.

El vicepresidente de la FA del país, Ravshan Irmatov, que arbitró en tres Copas del Mundo, dice: “La clasificación para la Copa del Mundo ha sido un sueño para 38 millones de personas durante 34 años. Se puede entender lo importante que fue para la nación uzbeka, hemos esperado tanto”.

Hay dudas sobre los derechos humanos y la democracia en Uzbekistán, donde la oposición al presidente autoritario Shavkat Mirziyoyev está reprimida.

Jordán

Clasificación: 66

La nación del Medio Oriente hará su debut en la Copa del Mundo después de que su héroe, el delantero Ali Olwan, anotara un hat-trick en la victoria por 3-0 sobre Omán en junio.

A diferencia de muchos otros forasteros, Jordania, que tiene una población de 11 millones, tiene un equipo compuesto principalmente por futbolistas que ejercen su oficio en su propia liga profesional.

Sin embargo, el extremo Musa Al-Tamari, que jugó 89 partidos internacionales, juega en el Rennes francés.

Jordania, que alguna vez fue colonia británica, mantiene estrechos vínculos, ya que el rey Abdullah II de Jordania fue educado en la escuela preparatoria St Edmund’s en Surrey.

Jordania, que limita con Siria y Cisjordania en Israel, alberga uno de los mayores números de refugiados per cápita del mundo.

A pesar de carecer de recursos naturales, esta nación sin litoral y en gran medida desértica es razonablemente estable políticamente.

Panamá

Clasificación: 30

La nación centroamericana famosa por su canal, sus sombreros y sus cigarros ocupa un lugar más alto que Escocia, pero solo ha jugado una Copa del Mundo anteriormente.

Algunos miembros del actual equipo de Inglaterra los conocerán bien, ya que el capitán Harry Kane anotó un hat-trick cuando golearon a Panamá 6-1 en la fase de grupos del torneo de 2018 en Rusia.

Panamá perdió sus tres juegos, por lo que espera hacerlo mucho mejor en 2026.

La mayor parte del equipo juega con clubes de Sudamérica, aunque Michael Murillo, que jugó contra Inglaterra, se encuentra actualmente en el Marsella de la Ligue One francesa.

Será interesante ver cómo es recibida esta nación de cuatro millones en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump amenazó en diciembre con recuperar el control del país si las tarifas por el uso del canal no se hacían más razonables.

Estados Unidos invadió por última vez en 1989 debido a la importancia estratégica del canal de 51 millas de largo que une los océanos Atlántico y Pacífico.

Katar

Clasificación: 51

El Estado del Golfo sólo ha jugado un Mundial, y fue el último porque fue el anfitrión.

Qatar, que se clasificó automáticamente la última vez, esta vez tuvo que ganar su grupo para llegar a la fase final de 2026.

Lo hicieron el mes pasado cuando vencieron a sus feroces rivales, los Emiratos Árabes Unidos, por 2-1 en un estadio con entradas agotadas.

Posteriormente, los aficionados se pelearon en el estadio de la capital, Doha, demostrando que el vandalismo futbolístico ha infectado a una nación cuya selección nacional jugó su primer partido apenas en 1970.

Un año después, Qatar, que tiene una población de tres millones, se independizó del Reino Unido.

Los cimarrones, dirigidos por el ex entrenador del West Ham, Julen Lopetegui, están formados íntegramente por futbolistas que juegan en Qatar.

Pero en el pasado ha habido críticas por la forma en que su asociación de fútbol ofreció buenas sumas de dinero a estrellas nacidas en el extranjero para jugar en Qatar.