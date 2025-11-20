Los principales errores de juicio detrás de la transferencia de Alexander Isak por £ 130 millones al Liverpool, incluidos juegos mentales prolongados

Seguramente ALEXANDER ISAK estará pensando que era demasiado inteligente para su propio bien.

El equipo de reclutamiento del Liverpool también debe preguntarse si se equivocó en su estrategia al regatear tanto con el Newcastle sobre la tarifa de transferencia de la estrella sueca.

El delantero, así como su entrenador de los Rojos, Arne Slot, y los nuevos jefes del club, ahora están pagando por lo que parecen errores de juicio importantes.

Isak pasó el verano en huelga para salir de Toon y finalmente “ganó” un movimiento récord británico de £ 130 millones.

Pero desde que llegó a Anfield, solo ha logrado un gol en 12 apariciones con el club y la selección.

E incluso eso fue contra el Southampton, un equipo del campeonato en apuros, en una victoria por 2-1 en la Copa Carabao hace dos meses.

Los problemas de lesiones que temía Slot, después de que el jugador se perdiera una pretemporada completa para forzar su salida, llegaron en forma de un problema en la ingle que lo ha hecho perderse un total de siete juegos.

Su última aparición en un club fue hace cuatro semanas, cuando salió cojeando de una victoria por 5-1 en la Liga de Campeones sobre el Eintracht Frankfurt.

Hasta ahora, Isak ha jugado sólo 655 minutos, con una media de sólo 54 minutos por partido y sólo ha disputado dos partidos de 90 minutos completos, ambos con Suecia.

El nuevo jefe del equipo nacional, Graham Potter, podría haberlo ayudado a aumentar esos números esta semana.

Pero ahí estaba Isak, con cara de piedra y frío como una piedra en MINUS 6C en Estocolmo, estacionado como un sustituto no utilizado en el partido muerto 1-1 de la Copa Mundial del martes por la noche contra Eslovenia.

Una escapada contra un equipo que también había perdido el espíritu podría haberle hecho mucho bien y ayudarle a estar en forma antes de que los Rojos reciban al Nottingham Forest mañana.

Su exclusión, explicaron más tarde los escandinavos, fue para evitar que corriera el riesgo de ser prohibido.

Isak fue amonestado en la derrota por 2-0 de septiembre ante Kosovo, por lo que otra tarjeta amarilla lo habría descartado de su última oportunidad de llegar a la Copa del Mundo del próximo verano.

A pesar de terminar lamentablemente últimos en su grupo de clasificación, los suecos aún pueden llegar a la final a través de los play-offs de marzo.

Ayer se enfrentaron a Ucrania.

Sin embargo, conseguir minutos en el cuerpo parece crucial para finalmente poner en marcha su temporada.

Isak dice que está listo para la acción total después de jugar 28 minutos como suplente el fin de semana pasado en la derrota por 4-1 contra Suiza.

Otro cameo decente podría haber persuadido a Slot para que lo enfrentara a Forest.

En cambio, como se ha visto obligado a hacer desde que Isak cruzó las puertas de Anfield, el holandés tendrá que considerar los riesgos de intentarlo.

Estará desesperado por hacerlo después de respaldar al equipo de reclutamiento del Liverpool, liderado por el director deportivo Richard Hughes, para conseguir al sicario.

Isak marcó 63 goles en 109 partidos con el Newcastle, convirtiéndose en una de las estrellas más solicitadas del mundo.

Los Rojos llegaron al parón internacional tras una goleada por 3-0 en la Premier League ante el Manchester City.

Después de las victorias sobre Aston Villa y Real Madrid, el equipo de Slot volvió a parecer tan perdido como durante una racha anterior de seis derrotas en siete partidos.

Mientras Isak ha estado en la naturaleza, su compañero nuevo Florian Wirtz también está teniendo dificultades en Merseyside.

Sin embargo, se pueden poner excusas para el creador de juego alemán, de 22 años, que fichó por 100 millones de libras iniciales procedente del Bayer Leverkusen.

El ex jugador de la Bundesliga no es el primero al que le resulta difícil adaptarse a la intensidad y el físico de la Prem.

Pero Isak tuvo tres grandes años en Newcastle, anotando 54 goles en la liga y logrando el gol decisivo en el triunfo por 2-1 en la final de la Copa Carabao de la temporada pasada contra el equipo al que se unió cinco meses después.

No debería haber excusas para no seguir adelante ante el Kop.

Excepto que retiró sus servicios en el período previo a esta campaña, entrenando solo en el ex club Real Sociedad en España.

Luego, el jefe de Toon, Eddie Howe, le dijo al sueco que continuara con esto después de que él primero se negó a ir a su gira de pretemporada a Singapur.

Fue necesario hasta la fecha límite de transferencia, el 1 de septiembre, para sellar el movimiento que anhelaba.

Y, para entonces, el jugador estaba completamente poco preparado para el inicio de su carrera en Anfield.

Si el Liverpool no hubiera intentado restarle importancia al Newcastle, y se hubiera movido mucho más rápido durante su persecución, Isak debería haber podido comenzar a ejecutar.

Pero como reveló SunSport, a pesar de haber hecho saber a sus rivales antes del final de la temporada pasada que tenían a Isak en la mira (y con el delantero también consciente del interés), se permitió que la situación empeorara durante meses.

Isak ya estaba solo en España antes de que se rechazara una primera oferta de 110 millones de libras.

Y, sin embargo, se entiende que los jefes del Liverpool fueron conscientes desde el principio de que cualquier oferta inferior a un paquete de 130 millones de libras sería rechazada.

El Liverpool incluso jugó juegos mentales al sugerir en privado que no volverían con una oferta mayor.

Pero SunSport también reveló que, de hecho, cumplirían con el precio de venta: con un pago inicial de £ 125 millones, más £ 5 millones en complementos.

Los campeones se dispararon en el pie tratando de ahorrar algunas libras en lo que terminaría convirtiéndose en un monstruoso derroche de verano de £ 426 millones.

Isak tampoco se hizo ningún favor a sí mismo con su postura de no viajar, no entrenar y no jugar.

Si hubiera jugado a la pelota y hubiera continuado con la pretemporada en Tyneside, el sueco habría estado completamente en forma y Newcastle aún habría obtenido el dinero que siempre quisieron para él.

El resultado es que cuando Slot más necesitaba su increíble talento, Isak estaba ausente física o mentalmente.

También debe haber preocupación de que debido a su ingle y sus problemas generales de condición física, podrían pasar meses aún antes de que vuelva a los niveles estratosféricos que alcanzó con los Geordies.

El toque mágico, el ojo asesino que lo hacía tan precioso, no ha estado a la vista.

A diferencia de Hugo Ekitike, su nuevo fichaje de 69 millones de libras, no sólo sigue esperando un primer gol de Prem para su nuevo club, sino que los seguidores de Kop ni siquiera tienen una canción adecuada para él.

Los fanáticos del Newcastle lo hacen. Durante la derrota de su equipo ante el Liverpool el 3 y 2 de agosto, corearon sobre él: “Es mitad hombre, mitad rata”.

Slot espera que Isak pronto pueda volver a convertirse en el hombre que se suponía llevaría al Liverpool a una nueva gloria.

Pero la espera ha sido tan larga como la que tardó en llegar a Anfield.