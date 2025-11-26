Los Rampant Gunners asaltan la cima de la tabla de la Liga de Campeones para finalmente poner fin al vudú bávaro

TOTTENHAM el domingo por la tarde, Harry Kane el miércoles por la noche.

Qué semana ha sido para el Arsenal de Mikel Arteta: repartiendo buenos escondites a aquellos a quienes más aman odiar.

Después de que los suplentes Noni Madueke y Gabriel Martinelli dejaran al Arsenal en la cima de la tabla de la Liga de Campeones, con su récord del 100 por ciento, el Bayern Munich sufrió gritos desdeñosos de “¿eres Tottenham disfrazado?”

Kane, ex máquina de goles de los Spurs, que nunca fue un visitante popular aquí, había irritado a los locales al afirmar que la tendencia hacia el dominio de las jugadas a balón parado había hecho que el fútbol de la Premier League fuera menos entretenido de ver esta temporada.

Así que el Arsenal, especialista en jugadas a balón parado, naturalmente se adelantó en un saque de esquina: un cabezazo de Jurrien Timber fue anulado por la joven estrella del Bayern, Lennart Karl, antes del descanso.

Sin embargo, con Declan Rice sobresaliente y la fuerza de Arteta en profundidad nuevamente evidente por el impacto de sus suplentes, los Gunners obtuvieron una victoria completamente merecida que hizo que su paso a los octavos de final fuera casi seguro.

El gol de la victoria de Madueke fue su primer gol con el Arsenal, en el momento oportuno antes de regresar a su antiguo club, el Chelsea, para un encuentro entre los dos mejores de la Premier League.

El extremo inglés no había sido un fichaje popular en el verano, pero impresionó al club y al país antes de una baja de dos meses por lesión y ahora estará ansioso por tener una oportunidad en el club que lo vendió por £52 millones.

Según la monstruosa tabla de la fase de grupos de la UEFA, estos eran los dos mejores clubes de Europa, y ambos también tenían claras posiciones en sus ligas nacionales.

El Bayern llegó aquí tras 17 victorias en 18 partidos invictos esta temporada y habiendo marcado la friolera de 64 goles en el proceso.

Kane había marcado 24 de ellos y había marcado seis goles anteriores en los Emirates, cinco de ellos de penalti.

El capitán de Inglaterra tuvo dificultades para involucrarse desde el principio. En un momento, estaba nuevamente al borde de su propia caja peleando con Bukayo Saka.

En las raras ocasiones en que tocó el balón, hubo pantomima de abucheos, pero nada del rencor de los derbis del norte de Londres del pasado ni nada del fervor que hubiéramos escuchado si este hubiera sido un partido eliminatorio.

El Bayern solía expulsar de Europa al Arsenal de Arsene Wenger la mayoría de las temporadas y también derrotó al equipo de Arteta en los cuartos de final hace dos temporadas, pero los Gunners fueron el equipo más inteligente.

William Saliba cabeceó desviado un tiro libre de Rice y en el minuto 22 estaban por delante (adivinen qué) en un córner.

Saka disparó al primer palo, donde Timber anotó con un cabezazo.

Manuel Neuer se quejó larga y duramente al igual que su entrenador Vincent Kompany, pero a menos que los porteros puedan reclamar tiros libres por tener las manos débiles en la Bundesliga, fue difícil resolver su queja.

Eberechi Eze, el héroe del hat-trick del destripado del domingo, había comenzado tranquilamente.

Sin embargo, mostró grandes pies para derribar un balón largo e intercambiar pases con Mikel Merino solo para desviar su disparo bajo presión.

Así que el Arsenal estaba en gran ventaja cuando el Bayern empató.

Joshua Kimmich lanzó un pase en diagonal a Michael Olise y el ex compañero de Eze en Crystal Palace se acercó a Myles Lewis-Skelly para amortiguar un centro de volea que Karl, de 17 años, anotó.

Fue el primer gol del Arsenal en la Liga de Campeones esta temporada, aunque todavía no había concedido a ningún adulto.

Pronto, Josip Stanisic desperdició la oportunidad de darle la ventaja al Bayern, disparando fuera de la portería mientras el Arsenal presionaba el botón de repetición.

Leandro Trossard fue expulsado por lesión y reemplazado por Madueke antes de que Arteta lanzara un wobbler, exigiendo una tarjeta amarilla para Konrad Laimer, ganándose una tarjeta amarilla.

Al comienzo de la segunda mitad, un pase perdido de Kimmich debería haber sido despachado por Saka, pero Neuer logró desviar su disparo.

Cada córner del Arsenal generaba pánico y confusión en la defensa del Bayern, aunque Merino desperdició un par de ocasiones de cabeza decentes.

El Arsenal todavía no cuenta con sus tres opciones naturales de delantero centro.

Rice fue enviado corriendo hacia la portería, pero la pierna extendida de Neuer se lo impidió.

Pero cuando el equipo alemán atacó, parecían decididos a apuntar a Lewis-Skelly, quien estaba siendo brindado por Olise y no impresionó a Thomas Tuchel antes de que lo sacaran a favor de Riccardo Calafiori.

El italiano mejoró instantáneamente, avanzó y centró para que Madueke rematara al palo trasero.

Pronto, llegó el 3-1 cuando Neuer, el portero original, salió disparado de su área mientras Madueke realizaba un hábil pase para el recién llegado Martinelli.

El brasileño esquivó al varado Neuer y disparó a portería vacía para provocar júbilo en los Emiratos.

Luego vinieron esos cánticos de “¿eres Tottenham disfrazado?” y “Harry, Harry, ¿cuál es el resultado?”.