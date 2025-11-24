Los Rams ascienden a la cima de la NFC y derrotan a los Bucs en su sexta victoria consecutiva

Menos de una hora antes de que los Rams y los Tampa Bay Buccaneers comenzaran el domingo, los fanáticos en el SoFi Stadium estallaron en vítores.

Al observar el tablero de video gigante, la multitud celebró cuando los Philadelphia Eagles desperdiciaron una gran ventaja y perdieron ante los Dallas Cowboys.

Ese colapso de los campeones defensores del Super Bowl posicionó a los Rams en ascenso para ascender a la cima de la NFC.

El mariscal de campo Matthew Stafford continuó con su juego de calibre de Jugador Más Valioso al pasar para tres touchdowns, y la defensa también produjo grandes momentos cuando los Rams aprovecharon la oportunidad con una victoria de 34-7 que extendió su racha ganadora a seis juegos y mejoró su récord a 9-2, el mejor de la conferencia.

Eso convierte a los Rams en el actual favorito número uno para los playoffs de la NFC.

Todavía queda un largo camino por recorrer. Y los Eagles tienen el desempate sobre los Rams en virtud de su victoria de la Semana 3 en Filadelfia.

Pero si los Rams mantienen la posesión exclusiva del primer lugar y aseguran la ventaja de jugar en casa, evitarían otro posible viaje en enero al Lincoln Financial Field para jugar contra los Eagles, quienes eliminaron a los Rams allí en la ronda divisional de la NFC la temporada pasada.

Los Rams juegan en Carolina la próxima semana y luego en Arizona antes de regresar al SoFi Stadium para otro partido de la NFC contra los Detroit Lions. Los Rams terminan la temporada con un partido el jueves por la noche en Seattle, un viaje a Atlanta y un partido en casa contra los Cardinals.

El ala cerrada de los Rams, Davis Allen, atrapa un pase en la segunda mitad contra los Buccaneers el domingo. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Entonces, la pregunta más importante que enfrentan el entrenador Sean McVay y los Rams: ¿están alcanzando su punto máximo demasiado pronto?

A pesar de no contar con el ala cerrada veterano Tyler Higbee, el tackle derecho Rob Havenstein y el safety Quentin Lake, todos colocados en la reserva de lesionados la semana pasada, los Rams parecieron casi imparables en la ofensiva en la primera mitad y dominantes en la defensa en todo momento.

Los Rams anotaron al menos 34 puntos por cuarta vez en cinco partidos. Stafford lanzó dos pases de touchdown a Davante Adams y uno al ala cerrada Colby Parkinson, aumentando su total líder en la liga a 30, con solo dos intercepciones. Stafford no ha sufrido ningún pase interceptado en ocho partidos.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, lanzó tres pases de touchdown más el domingo contra los Buccaneers, lo que le dio 30, líder de la liga. (Eric Thayer/Los Ángeles Times)

El domingo, el profesional de 17º año completó sus primeros 12 pases para 121 yardas y un touchdown antes de que un pase en el segundo cuarto quedara incompleto. Terminó con 25 de 35 para 273 yardas, mientras el público cantaba “MVP” después de cada uno de sus últimos dos pases de touchdown.

Adams, quien se había lamentado de su actuación en la victoria de la semana pasada por 21-19 sobre los Seahawks, aparentemente estaba más feliz después de atrapar cinco pases para 62 yardas y aumentar a 12 su total de recepciones de touchdown, líder de la liga.

En una noche en que los Rams honraron al futuro liniero defensivo del Salón de la Fama, Aaron Donald, con un obsequio de un muñeco y otros tributos, el ala defensiva Kobie Turner y el corredor Jared Verse tuvieron dos capturas cada uno. Una secundaria que interceptó cuatro pases la semana pasada interceptó dos más, el esquinero Cobie Durant devolvió uno para un touchdown de 50 yardas y Emmanuel Forbes Jr. atrapó un impulso desesperado en la última jugada de la primera mitad.

Los apoyadores de los Rams, Jared Verse, izquierda, y Josaiah Stewart, centro, y el ala defensiva Kobie Turner celebran en la primera mitad. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Los equipos especiales de los Rams, que le costaron mucho al equipo en derrotas contra los Eagles y los 49ers de San Francisco, parecen estar operando con eficiencia desde que el pateador Harrison Mevis reemplazó a Joshua Karty y el veterano Jake McQuaide suplantó a Alex Ward como centro.

Después de que Mevis solo anotó puntos extra en sus primeros dos juegos, McVay finalmente le dio oportunidades de gol de campo y Mevis convirtió patadas de 40 y 52 yardas.

Los Rams arruinaron el regreso del mariscal de campo de los Buccaneers, Baker Mayfield, al estadio donde resucitó su carrera en 2022 al llevar a los Rams a una victoria de último segundo sobre los Raiders de Las Vegas con solo dos días de práctica.

Mayfield sufrió una lesión en el hombro izquierdo y no jugó en la segunda mitad. Completó nueve de 19 pases para 41 yardas y un touchdown con dos intercepciones.

Todo se sumó a una victoria convincente para los Rams. Y aquí hay un pensamiento aterrador para el resto de la NFL: los Rams están en camino de fortalecerse en la recta final.

El receptor Tutu Atwell es elegible para regresar de la lista de reservas lesionados la próxima semana. El esquinero Ahkello Witherspoon, quien sufrió una fractura de clavícula en el segundo juego de la temporada, está más cerca de regresar. Y McVay dijo que Higbee y Havenstein podrían regresar en cuatro juegos y que Lake podría regresar para los playoffs.

Esos refuerzos serían una situación deseable para cualquier contendiente al Super Bowl en la NFC.

Especialmente el que actualmente está en la cima.