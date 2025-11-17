Los Rams demuestran en la victoria sobre los Seahawks que son contendientes al título del Super Bowl

Despierta de tu letargo posterior a la Serie Mundial, Los Ángeles.

Hay otro aspirante al título en la ciudad.

Para cualquiera que haya estado demasiado ocupado siguiendo a los Dodgers el mes pasado para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en el SoFi Stadium, los Rams son reales.

Son reales de primer lugar. Podrían ser un Super Bowl real.

Se podía sentir en las gradas, que literalmente temblaron el domingo cuando el pateador de los Seattle Seahawks, Jason Myers, falló un intento de gol de campo de 61 yardas para sellar la victoria de los Rams por 21-19.

Se podía sentir después en la sala de entrevistas, las paredes atravesadas por el bajo de la música funk que sonaba en los vestidores adyacentes.

Los Rams llevan solo 10 juegos en una temporada de 17 juegos, por lo que todavía tienen mucho tiempo para arruinar esto, pero así es como se siente el comienzo de una carrera por el campeonato. Así suena el inicio de una carrera por el campeonato.

“Es increíble”, dijo el entrenador Sean McVay.

Lo que fue especialmente sorprendente de su último triunfo fue lo increíble que jugó su mariscal de campo.

Matthew Stafford lanzó sólo 130 yardas, completando 15 de 28 pases. Una ofensiva de los Rams que anotó 34 o más puntos en cada uno de sus últimos tres juegos se limitó a solo tres anotaciones.

“No creo que nadie se haya desanimado por lo que hicimos hoy en la ofensiva, pero definitivamente no estuvo a nuestro nivel”, dijo el receptor Davante Adams, cuya única recepción fue una recepción de touchdown de una yarda en el primer cuarto.

Para Stafford, el juego no se trataba tanto de lo que hizo sino de lo que no hizo. No lanzó ningún pase que fuera interceptado. No cometió ningún error crítico.

Aunque sólo fuera para un juego, el ex pistolero era más bien un director de juego.

“Eso probablemente se deba a la edad y el crecimiento”, dijo Stafford.

Stafford sabía que podía confiar en el corredor Kyren Williams, quien corrió para 91 yardas y un touchdown. Stafford sabía que podía contar con una defensa que sólo había permitido 17 puntos por partido.

“A veces tienes que sentir cómo va el juego y ser esa versión de ti mismo, lo que sea que necesites para que tu equipo gane”, dijo Stafford. “Sentí que hubo momentos en los que pude hacer eso hoy”.

El cambio de mentalidad al final de su carrera por parte de Stafford, de 37 años, podría ser clave para los Rams, quienes no necesitan que él gane todos los juegos.

Tienen una opción ofensiva alternativa en el explosivo Williams, quien tuvo dos carreras de 30 yardas o más contra los Seahawks. Tienen un frente defensivo temible que mejora las habilidades de creación de juego de la secundaria.

Los cazamariscales de los Rams no capturaron al mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, pero no importa.

El corredor de los Rams, Kyren Williams, lleva el balón durante la victoria por 21-19 sobre los Seattle Seahawks el domingo en el SoFi Stadium. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Por eso digo que las estadísticas son para perdedores”, dijo McVay. “Afectaron e influyeron enormemente en el juego. Obviamente, Sam es un gran mariscal de campo, pero se estaba saliendo de su lugar. Pensé que gran parte de la presión que recibimos es lo que llevó a algunas de las decisiones en las que nuestros muchachos terminaron haciendo grandes jugadas”.

Los Rams interceptaron cuatro pases. El único touchdown de los Seahawks se produjo en una carrera de una yarda de Kenneth Walker III cuando quedaban 2 minutos y 23 segundos.

Adams dijo sobre los backs defensivos del equipo: “Se podía sentir la forma en que se prepararon durante toda la semana. Quiero decir, fueron selecciones de izquierda a derecha en la práctica, la atención al detalle, la comunicación, todo eso”.

Adams señaló cómo el profundo Quentin Lake fue eliminado del juego debido a una lesión en el codo.

“Seguir manteniendo ese estándar en la secundaria”, dijo Adams. “Por eso amo este equipo, para ser honesto contigo. De eso se trata. Es la mentalidad del próximo hombre. Tuvimos eso en la ofensiva también durante todo el año”.

Esto es lo que hacen los equipos ganadores. Esto es lo que hacen los Dodgers. Esto es lo que hacen los campeones del Super Bowl.