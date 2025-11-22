Los Rams pasan apresurados cuarteto canalizando esa energía temible del cuarteto

Jared Verse sabía algo de las leyendas.

“El temible cuarteto.“

La famosa línea defensiva de los Rams de la década de 1960, que incluía a los alas Deacon Jones y Lamar Lundy y los tackles Merlin Olsen y Rosey Grier, aterrorizaba a los mariscales de campo contrarios.

Durante una sesión fotográfica de moda en octubre, Verse, la estrella de 25 años de los Rams, conoció a Grier, de 93 años, el único miembro vivo del Fearsome Foursome.

“Fue una locura, no sólo ver a una leyenda viva sino a alguien que jugó a un alto nivel en la liga”, dijo Verse. “Poder conocerlo y sentarme con él fue genial”.

Grier también agradeció la oportunidad de conocer a Verse, el actual novato defensivo del año de la NFL.

“Me impresionó mucho su semblante, cortesía y respeto hacia mí”, dijo Grier en un correo electrónico.

Verse, el corredor Byron Young y los alas defensivas Kobie Turner y Braden Fiske mostraron su respeto por el Fearsome Foursome durante el verano.

Fiske dijo que los linieros habían visto una foto famosa del Fearsome Foursome en una publicación en las redes sociales. Durante el día de prensa de los Rams en junio, los jugadores hicieron una solicitud improvisada para recrearlo.

El “temible cuarteto” de los Rams de la década de 1960 (de izquierda a derecha): Lamar Lundy, Rosey Grier, Merlin Olsen y Deacon Jones. (Los Ángeles Rams)

“Lo mejor es que estamos hablando de ese grupo 50 o 60 años después”, dijo Fiske. “Quiero decir, eso es increíble… Que un grupo entero deje su huella es algo que todavía se considera uno de los mejores, algo que perseguimos”.

El frente joven de los Rams está dejando su huella.

Turner fue finalista para el premio al novato defensivo del año de la NFL en 2023. Verse ganó el premio la temporada pasada y Fiske fue finalista.

Young, un profesional de tercer año, tiene nueve capturas esta temporada, empatado en el sexto lugar en la NFL.

“Sabemos que estamos en un grupo que es temido y seguirá siendo temido por el trabajo que realizamos y lo que mostramos los domingos”, dijo Turner.

Durante la temporada baja, para reforzar la defensa terrestre, los Rams contrataron al tackle nariz veterano Poona Ford. El frente también incluye a Tyler Davis, Larrell Murchison, Nick Hampton y los novatos Josaiah Stewart y Ty Hamilton.

“Es un grupo que está realmente conectado”, dijo el entrenador Sean McVay, y agregó: “Es muy divertido estar cerca de la forma en que dan vida a nuestro estilo de juego”.

El entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, señaló antes del partido del 9 de noviembre entre los equipos que los “cinco delanteros de los Rams, los muchachos que mantienen en la línea de golpeo, generalmente son probablemente los mejores de la NFL”.

El frente ha ayudado a llevar a los Rams a un récord de 8-2 de cara al partido del domingo por la noche contra los Tampa Bay Buccaneers en el SoFi Stadium.

El futuro liniero defensivo del Salón de la Fama, Aaron Donald, tres veces jugador defensivo del año de la NFL para los Rams, será honrado antes y durante el partido del domingo. Donald quedó impresionado por el juego del joven frente.

Los Rams ocupan el noveno lugar en la liga con 27 capturas, según Pro-Football-Reference.com. Están empatados en el sexto lugar con 98 presiones de mariscal de campo y séptimo con 37 prisas de mariscal de campo.

“No son sólo los números de capturas, es la presión que están ejerciendo sobre el mariscal de campo, haciéndolo sentir incómodo, sacando a los mariscales de campo de su lugar, no permitiendo que los mariscales de campo intervengan en sus lanzamientos en ocasiones”, dijo Donald unos días después de que la línea presionó al mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, para que cometiera cuatro intercepciones. “Creo que esa es la forma en que quieres impactar el juego como cazamariscales”.

Grier y sus antiguos compañeros de línea hicieron eso y más después de que los New York Giants lo cambiaran a los Rams en 1963.

Ser parte del Fearsome Foursome fue “una experiencia increíble”, dijo, y señaló que los jugadores también se hicieron amigos cercanos fuera del campo.

“Realmente nos preocupamos unos por otros y queríamos ver a cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tener éxito como línea defensiva, y nuevamente dentro y fuera del campo… siendo esa una de nuestras principales fortalezas”, dijo.

El grupo joven de los Rams ha jugado muy bien y está mejorando en cada partido, dijo Grier, un ministro y filántropo que también ha sido cantante y actor.

A medida que avancen en sus carreras, será importante “mantenerse en forma” en más que un sentido físico.

“Mental, física, espiritual y emocionalmente”, dijo Grier. “Para recordar eso se necesita cada uno de ellos”.

Queda por ver cuánto tiempo podrán los Rams mantener unido al grupo.

A diferencia de la década de 1960, los equipos deben respetar un tope salarial y los jugadores pueden aprovechar al máximo la agencia libre.

“Queremos poder aprovechar cada momento que nos reunimos porque, nos guste o no, este probablemente no será siempre el grupo que estará aquí para siempre”. — Braden Fiske, ala defensiva de los Rams, sobre cómo maximizar el potencial de la presión sobre el pasador del equipo

Young y Turner son elegibles para extensiones después de esta temporada. Fiske y Verse serán elegibles después de la próxima temporada, aunque los Rams tienen una opción de quinto año sobre Verse, el jugador número 19 seleccionado en el draft de 2024.

“Queremos poder aprovechar cada momento que nos reunimos”, dijo Fiske, “porque, nos guste o no, este probablemente no siempre será el grupo que estará aquí para siempre”.

El grupo está motivado por ese pensamiento, dijo Verse.

“Salimos a practicar como, ‘Tenemos que hacer que esto dure. No sé cuánto tiempo va a durar'”, dijo. “Con suerte, podremos jugar juntos durante toda nuestra carrera. Pero cuantas más capturas [Young] “Mientras más tacleadas haga Kobie, más jugadas dominantes tenga Fiske, cuanto más hago, las posibilidades disminuyen”.

Los Rams, sin embargo, tienen mucho espacio en el tope salarial para los próximos años. Tendrán casi $90 millones en 2026 y se proyecta que tendrán el segundo mayor tope salarial de la liga en 2027, según Overthecap.com.

El apoyador de los Rams Byron Young (0) y el ala defensiva Braden Fiske presionan al mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, durante una victoria de los Rams el 16 de noviembre en el SoFi Stadium. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

El receptor Puka Nacua está en camino a una extensión masiva después de esta temporada, pero los Rams tienen el presupuesto para mantener potencialmente unida la línea defensiva.

“No hay un ‘Está bien, lo logré’”, dijo Turner. “Todavía hay mucho que demostrar, mucho que mostrar. Combinas ese hambre con la camaradería, con la forma en que nos encanta estar juntos y jugar todos juntos; eso es algo peligroso”.

En la tradición del Fearsome Foursome y otras líneas legendarias como “Purple People Eaters” de los Minnesota Vikings, “Steel Curtain” de los Pittsburgh Steelers y “Doomsday Defense” de los Dallas Cowboys, entre otras, los linieros de los Rams dijeron que han discutido en broma sus propios apodos.

“Ellos tuvieron su momento y ahora nosotros tenemos el nuestro de hacernos un nombre”, dijo Young.

Ha habido muchas sugerencias, dijeron los jugadores. Pero ninguno que aún no haya sido adoptado.

“Si aparece uno que sea realmente agradable”, dijo Turner, “entonces lo aprovecharemos”.