Los Rams se apoyan en cuatro selecciones para superar a Seattle y tomar el primer lugar en la NFC Oeste

Modo medianoche, de hecho.

El día que los Rams se vistieron con uniformes negros por primera y única vez esta temporada, la ofensiva se oscureció en gran medida.

El candente mariscal de campo Matthew Stafford se enfrió. Los receptores estrella Davante Adams y Puka Nacua lucharon por hacer consistentemente las jugadas clave que a menudo hacen parecer rutinarias.

Pero el profundo Kamren Kinchens y la defensa de los Rams lograron mantener a raya a los Seattle Seahawks, por poco.

Kinchens interceptó dos pases, y los esquineros Cobie Durant y Darious Williams también interceptaron pases mientras los Rams contuvieron a los Seahawks para una victoria 21-19 el domingo ante 75,323 en el SoFi Stadium que no se aseguró hasta que Jason Myers de Seattle falló un gol de campo de 61 yardas cuando el tiempo expiraba.

Stafford lanzó pases de touchdown a Adams y al ala cerrada Colby Parkinson, y Kyren Williams corrió para un touchdown mientras los Rams mejoraron a 8-2, extendieron su racha ganadora a cinco juegos y asumieron la posesión exclusiva del primer lugar en la NFC Oeste.

Los Rams pueden agradecer a Kinchens, un profundo de segundo año que tiene seis intercepciones en su carrera, incluidas cuatro contra los Seahawks. Sus intercepciones prepararon el touchdown de Williams en el primer cuarto y el de Parkinson en el cuarto.

Los Rams llegaron al partido habiendo anotado al menos 34 puntos en cada uno de sus últimos tres partidos. Pero esa producción estuvo ausente contra un equipo de los Seahawks que cayó a 7-3 y vio terminada su racha de cuatro victorias consecutivas.

Stafford aumentó su total de pases de touchdown, líder de la liga, a 27 y no tuvo ningún pase interceptado por séptimo juego consecutivo. Pero el profesional de 17 años no estuvo tan listo como lo había sido durante un tramo que lo puso en la conversación para el jugador más valioso de la NFL. Stafford completó 15 de 28 pases para 130 yardas.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, lanza un pase al ala cerrada Colby Parkinson en la primera mitad del domingo en el SoFi Stadium. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Stafford disfrutó de un día excepcional en comparación con el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold.

El frente de los Rams presionó a Darnold para que tomara múltiples malas decisiones, y Kinchens, Durant y Williams le hicieron pagar. Darnold completó 29 de 44 pases para 279 yardas con cuatro intercepciones.

El receptor de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, quien estaba en camino de establecer un récord de la NFL en yardas recibidas en una temporada, atrapó nueve pases para 105 yardas. Pero no anotó.

Cooper Kupp, la ex estrella de los Rams que regresaba al SoFi Stadium, no tuvo ninguna atrapada en los primeros tres cuartos, pero tuvo tres durante una serie anotadora tardía que redujo la ventaja de los Rams a dos puntos.

Los Rams lideraban 14-9 en el medio tiempo con una carrera de touchdown de una yarda de Williams y un pase de touchdown de una yarda de Stafford a Adams.

Fue una situación satisfactoria para los Rams, cuya primera serie terminó en la yarda ocho de los Seahawks cuando el pase de Stafford en cuarta oportunidad al ala cerrada Tyler Higbee quedó incompleto.

Sin embargo, la devolución de intercepción de 31 yardas de Kinchens preparó el touchdown de Williams. Y después de que Myers pateó el primero de tres goles de campo en la primera mitad para los Seahawks, Stafford lideró una larga serie que terminó con la recepción número 1.000 de la carrera de Adams y su décima recepción de touchdown de la temporada. Sin embargo, fue su única atrapada del juego.

El safety de los Rams, Kamren Kinchens, celebra con sus compañeros de equipo después de interceptar un pase en la segunda mitad contra Seattle el domingo en el SoFi Stadium. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Los Rams tuvieron la oportunidad de tomar el control a principios del tercer cuarto cuando Durant devolvió una intercepción hasta la yarda 35 de los Seahawks. Pero una jugada después, Nacua perdió un balón suelto luego de realizar una atrapada.

El cuarto gol de campo de Myers acercó a los Seahawks a 14-12 a mitad del tercero. Pero Kinchens interceptó otro pase al final del cuarto, preparando el pase de touchdown de seis yardas de Stafford a Parkinson para una ventaja de 21-12.

Aún así, los Rams lucharon por derrotar a los Seahawks. La carrera de touchdown de una yarda de Kenneth Walker III en el último cuarto acercó a los Seahawks a 21-19 con 2:23 por jugarse.

Después de que el despeje de Ethan Evans los inmovilizara en la línea de una yarda, los Seahawks recuperaron el balón faltando 1:40 y avanzaron 56 yardas en nueve jugadas.

Pero Myers no pudo igualar el mejor gol de campo de 61 yardas de su carrera contra los Rams en 2020. Esta vez se fue desviado hacia la derecha.

Los Rams recibirán a los Tampa Bay Buccaneers (6-4) el próximo domingo por la noche en el SoFi Stadium.