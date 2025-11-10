Los Seahawks aplastan a los Cardinals y preparan el enfrentamiento por el primer lugar en la NFC Oeste

Los fanáticos de los Seahawks difícilmente podrían haber pedido un día de otoño más perfecto en Lumen Field.

Apenas había una nube en el cielo y la temperatura era de unos agradables 59 grados a las 13:05 horas.

Y luego estaba el juego en sí: una goleada sorprendentemente fácil de 44-22 a los usualmente molestos Arizona Cardinals en la que los Seahawks lideraban 21-0 al final del primer cuarto y 38-7 en el entretiempo.

Es cierto que tres pérdidas de balón ayudaron a darle a Arizona un pulso momentáneo, aunque apenas palpitante, en la segunda mitad.

“Simplemente un poco extraño en la segunda mitad”, fue la forma en que lo expresó el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “Es un juego un poco extraño por todas las cosas que sucedieron”.

Los Seahawks rápidamente enderezaron el barco para asegurar que el juego terminara como lo fue desde el principio.

Y aparte de ese problema, fue un día en el que los fanáticos de los Seahawks no sólo pudieron contemplar hasta donde alcanzaba la vista el exquisito entorno, sino también lo que podría ser un futuro ilimitado para el equipo local.

Los jugadores de los Seahawks disfrutaban de una visión similar.

“Definitivamente puedo ver que estamos construyendo algo especial”, dijo el ala defensiva DeMarcus Lawrence, quizás la estrella más grande del juego en un día en el que hubo muchas. Recogió dos balones sueltos del mariscal de campo de Arizona Jacoby Brissett, forzados por Tyrice Knight, y los devolvió para touchdowns en la primera mitad, uno en cada uno del primer y segundo cuarto.

“Hay algunas cosas que podemos limpiar y mejorar, pero eso es un testimonio del detalle que ponemos en nuestro trabajo todos los días”, dijo Lawrence. “Una vez más, el cielo es el límite desde aquí”.

Después de la cuarta victoria consecutiva de los Seahawks, que mejoró su récord a 7-2 y los mantuvo empatados por el liderato de la NFC Oeste con los Rams, el receptor Jaxon Smith-Njigba compartió el mismo pensamiento.

“Todos sentimos que tenemos algo especial con lo que estamos construyendo aquí”, dijo Smith-Njigba, quien inició la fiesta con una recepción de touchdown de 43 yardas de Sam Darnold para coronar la primera serie del juego de los Seahawks. “Y sólo queremos que siga funcionando y proteger lo que tenemos”.

Ciertamente, fue un juego que mostró todo lo que pueden ser los Seahawks.

La ofensiva anotó TD en series de 65, 81 y 76 yardas las primeras tres veces que tuvo el balón con Darnold completando 9 de sus primeros 10 pases para 167 yardas solo en la primera mitad, que incluyó un pase de 67 yardas a Cooper Kupp que preparó un TD que puso el marcador 35-0 con 8:33 por jugar en la primera mitad.

El juego terrestre se hizo cargo en la segunda mitad, con 121 yardas en 25 acarreos para terminar con 198, el máximo de la temporada.

Los Seahawks recorrieron más de 200 yardas terrestres, 202, antes de arrodillarse en la serie final.

“Es enorme”, dijo Smith-Njigba sobre el mejor día de carrera de la temporada. “Queremos tener un gran equilibrio. Hoy logramos algunos números rápidamente, así que estoy emocionado por esos muchachos”.

Los Seahawks, de hecho, ejecutaron las 12 jugadas de una serie de 79 yardas que abarcó el final del tercer cuarto y el comienzo del cuarto y que terminó en un gol de campo de Jason Myers que ayudó a restablecer el orden.

“Fue fantástico terminar el juego a la ofensiva con algunos de esos avances de cuatro minutos, correr el balón y cerrar el juego”, dijo Macdonald.

Se sumó a un juego en el que los Seahawks nunca despejaron por tercera vez en la historia de la franquicia.

Luego estaba la defensa, que acosó a Brissett en los dos primeros balones sueltos y devoluciones para touchdowns que convirtieron el juego en una goleada.

Knight, titular en lugar del lesionado Ernest Jones IV como apoyador central, avanzó por el lado derecho en una carga en la primera posesión del juego de Arizona para golpear a Brissett mientras lanzaba con la pelota cayendo al césped y Lawrence corriendo para un touchdown lo más fácil posible desde 43 yardas para poner el marcador 14-0.

En el segundo, con el marcador 21-0, Knight llegó por el medio con otra carga y le quitó el balón de las manos a Brissett justo cuando lo lanzaba, el balón aterrizó nuevamente en el césped y fue directo a Lawrence para otro touchdown, este desde 22 yardas.

Lawrence se refirió a sí mismo como “el afortunado destinatario” de dos grandes obras de Knight.

“Lo tomaré todos los días”, dijo con una sonrisa.

Macdonald dijo que cada una de ellas eran cargas que los Seahawks habían tenido en su plan de juego durante toda la temporada, pero que no las habían llamado antes del domingo. Macdonald dijo que no los llamó necesariamente porque Brissett está más estacionario que el habitual mariscal de campo titular de Arizona, Kyler Murray. Pero seguro que parecía tener sentido si lo hiciera.

El tackle defensivo de segundo año de los Seahawks, Byron Murphy II, dijo que los Seahawks estaban muy conscientes de que Brissett ofrecería un estilo contrastante.

“Oh hombre, fue muy diferente porque a Murray le gusta correr en el bolsillo y Brissett, es simplemente un tipo que se sienta ahí, es un blanco fácil”, dijo Murphy. “A veces le gusta escapar en el bolsillo dando un paso adelante, así que en realidad fue simplemente empujarle el bolsillo a Brissett e intentar mantenerlo en una cabina telefónica”.

Los Seahawks capturaron a Brissett cinco veces y le pegaron 10 mientras conseguían 10 de sus pases.

Curiosamente, la defensiva de los Seahawks no había forzado un balón suelto en toda la temporada hasta el domingo.

Los dos retornos de balón suelto para touchdown de Lawrence fueron la primera vez que sucedió en un juego de la NFL desde 2020, la segunda desde 1948 y solo la cuarta en la historia.

¿Más diversión con los números?

– Los 38 puntos empataron la tercera mayor cantidad en una primera mitad en la historia del equipo, y empataron la mayor cantidad en una primera mitad esta temporada, también logrado el 21 de septiembre contra Nueva Orleans;

– Fue la segunda vez en dos juegos que los Seahawks lograron una ventaja de 28-0, y lo hicieron el domingo pasado en Washington. Según Mike Renner de CBSSports.com, sólo otros dos equipos desde 1967 (o la era del Super Bowl) también han tomado ventaja de 28-0 en juegos consecutivos;

– Fue su novena victoria consecutiva sobre Arizona y mejoró su récord local a 3-2 después de terminar apenas 3-6 en Lumen Field la temporada pasada.

“Me ganaron bastante y eso recae sobre mí”, dijo el entrenador de Arizona, Jonathan Gannon, quien esperaba que su equipo hubiera dado un giro después de poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria por 27-17 en Dallas el lunes por la noche. “Así que nos quedamos atrás temprano frente a un buen equipo. Es difícil salir adelante, así que no hay mucho beneficio en ese juego”.

Quizás lo más importante es que, junto con la marca de 7-2 esta temporada, los Seahawks tienen marca de 13-4 desde mediados del año pasado, una racha que continúa consolidándose como un contendiente legítimo al Super Bowl.

“Cuando lo hacemos bien”, dijo Macdonald, “jugamos muy bien”.

La verdadera prueba para los Seahawks esta temporada llegará en Los Ángeles contra un equipo de los Rams cuyas únicas dos derrotas se produjeron en la última jugada del partido y han ganado cada uno de sus últimos cuatro por 14 puntos o más.

El juego también será un regreso a casa para Darnold, quien creció en el área y jugó en la USC, así como para Kupp y Jones, parte del equipo ganador del Super Bowl de los Rams en 2021.

“No creo que nuestra mente haya cambiado realmente a eso todavía”, dijo Kupp. “Nos estamos preparando para lo que ese equipo nos presenta, y creo que están jugando bien en este momento. Bueno, estamos esperando otro gran desafío. Salgan y salgan esta semana e intenten terminar 1-0”.