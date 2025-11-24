Los Seahawks dejaron que los Titans volvieran al juego, pero aguantaron para ganar el rebote

NASHVILLE, Tennessee – Los Seahawks se llevarán a casa los regalos que querían de su viaje a Nashville: una victoria para volver a la senda ganadora después de la dura derrota de hace una semana en Los Ángeles y un gran récord para el receptor Jaxon Smith-Njigba.

Pero regresaron a casa con más resaca de la que esperaban.

Y no desde altas horas de la noche en las calles de una de las ciudades más fiesteras del mundo.

Los Seahawks tomaron dos veces ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto, y tuvieron que aguantar para asegurarse de que una patada corta de los Titans (1-10) con 43 segundos restantes no cayera en las manos equivocadas para preservar una victoria de 30-24.

A algunos les dejó un poco mareados.

“No creo que hayamos jugado según nuestros estándares”, dijo el esquinero Devon Witherspoon después de un partido que será recordado principalmente porque Smith-Njigba rompió el récord de yardas recibidas en una sola temporada de DK Metcalf. “Podríamos haber jugado mucho mejor en ambos lados del balón. Pero esta es una gran victoria y es fantástico aprender de una victoria en lugar de una derrota. Así que tenemos que volver a la mesa de dibujo y ver qué hicimos mal y tratar de mejorarlo”.

Para ser justos con los Seahawks, se enfrentaron a algunos desafíos únicos a medida que avanzaba el juego.

Entraron al juego sin el apoyador central titular Ernest Jones IV, lo que significa que Patrick O’Connell tuvo que ver su primer tiempo de juego defensivo significativo.

El profundo Ty Okada, que ya reemplazaba al lesionado Julian Love, se fue en el segundo cuarto, lo que significa que D’Anthony Bell fue su tiempo de juego más importante de la temporada.

Los Titans anotaron con un pase de 1 yarda del novato Cameron Ward, ex destacado de WSU, a Chimere Dike con 43 segundos restantes, convirtiendo tres cuartas oportunidades en una serie de 15 jugadas.

Ese avance se produjo después de que los Seahawks se fueran por tres en su posesión anterior.

Como señaló más tarde el entrenador Mike Macdonald, los Seahawks se contentaron con obligar a los Titans a tomarse mucho tiempo libre del reloj.

“Le hubiera gustado que pudiéramos cerrar el juego antes”, dijo Macdonald. “Pero ellos estaban peleando duro y jugaron duro… En la última serie, también estábamos jugando contra el reloj sabiendo que iban a estar en una situación de patada corta, así que no permitimos una gran jugada allí, lo cual es positivo”.

Por un breve y siniestro momento, los Titans pensaron que habían recuperado la patada lateral cuando Dorian Mausi llegó con el balón.

Sólo que la patada no avanzó las 10 yardas necesarias y los Seahawks tuvieron posesión.

Y podrían exhalar y concentrarse en lo positivo.

Muchos de ellos se centraron en Smith-Njigba, quien llegó al juego necesitando 158 yardas para romper el récord de Metcalf de 1,303, establecido en 2020, y lo consiguió en una jugada que se rompió con 11:31 por jugarse en el tercer cuarto cuando logró una recepción de 8 yardas.

“Sí, lo sabía”, dijo Smith-Njigba sobre lo consciente que era de lo que necesitaba para batir el récord. “Sí, señor.”

La mayor parte del trabajo para establecer el récord llegó antes: un pase de touchdown de 63 yardas de Sam Darnold en una jugada de tercera y seis que puso a los Seahawks adelante definitivamente 10-3 con 11:02 por jugar en el segundo cuarto, y una recepción de 56 yardas en la primera jugada de la segunda mitad que preparó un pase de touchdown de Smith-Njigba de 13 yardas de Darnold dos jugadas después.

En el primer touchdown, Smith-Njigba hizo un gesto de izquierda a derecha y él y Darnold notaron que eso lo dejaba emparejado con el profundo Amani Hooker en cobertura masculina, no lo que probablemente querían los Titans.

Smith-Njigba dijo que ajustó su ruta y Darnold se dio cuenta y el resultado fue un TD.

“Sí, creo que podrían haber tenido un fracaso en la cobertura de ese caso”, dijo Macdonald. “Pero hay que hacerles pagar por eso”.

Los Seahawks lamentaron que sus siguientes dos series terminaron en goles de campo después de entrar en la yarda 20 de Tennessee.

Aún así, el resultado fue una ventaja de 16-3 en el medio tiempo.

Cuando Darnold volvió a golpear a Smith-Njigba para poner el marcador 23-3 faltando 13:19 en el tercer cuarto, la goleada que se esperaba cuando los Seahawks se instalaron como favoritos por 13 puntos (empatando la mayor cantidad que jamás hayan tenido en un juego fuera de casa) parecía en marcha.

Los Titans consiguieron una devolución de despeje de 90 yardas de Chimere Dike para poner el marcador 23-10 al comienzo del tercero.

Macdonald y los Seahawks sintieron que el acorralamiento de los Titans, Micah Robinson, que agarró la camiseta de Derion Kendrick jugó un papel importante.

“Sí, vi algo que sucedió”, dijo Macdonald tímidamente. “Pero tenemos que jugar mejor. A Guy le gusta rodear el borde y nosotros no teníamos ventaja. Esa es la responsabilidad del artillero y es responsabilidad de nuestra red, así que tenemos que jugar mejor. Pero vi algunas cosas en eso”.

Pensó que sería solo un problema cuando los Seahawks respondieron con un rápido avance de 74 yardas coronado por una carrera de 5 yardas de Zach Charbonnet para tomar una ventaja de 30-10 con 6:40 por jugarse en el tercer cuarto.

Pero la ofensiva sólo pudo ganar 25 yardas en sus siguientes dos series, se detuvo en intentos una vez cuando Darnold fue capturado y se fue de tres en la otra mientras Ward seguía corriendo y ganando tiempo y guiando a los Titans a dos anotaciones.

Esas series se intercalaron en torno a una serie en la que los Titans fueron detenidos en una cuarta oportunidad en la yarda 35 de Seattle, una marcha descarrilada principalmente porque Derick Hall consiguió un agarre y una captura en jugadas consecutivas.

“Es la NFL”, dijo el apoyador Drake Thomas. “Ellos también van a hacer jugadas. Es más, siento cómo respondes en esos momentos, y siento que respondimos bien. Obtuvimos la victoria, así que eso es todo lo que importa”.

Dice algo sobre lo que los Seahawks han hecho este año el hecho de que, en primer lugar, eran casi favoritos por dos touchdowns.

La victoria les permite mantener el ritmo de los Rams en la NFC Oeste y coronó una difícil racha de tres de cuatro juegos como visitante. Ahora tienen tres de cuatro en casa comenzando con la visita de los Vikings el próximo domingo.

“Mira, en esta liga no se juegan los récords de los equipos”, dijo Macdonald. “Los equipos tienen demasiado talento”.

Por segunda vez en toda la temporada, los Seahawks no perdieron el balón después de que Darnold tuviera cuatro contra los Rams, algo que Macdonald llamó “un importante punto de énfasis”.

Tres pases de Darnold podrían haber sido selecciones, incluido uno en el primer cuarto que parecía particularmente precario antes de que Kenneth Walker III lo desintegrara.

Como dijo Macdonald: “La pelota estuvo en peligro un par de veces”.

Pero normalmente el balón estaba en manos de Smith-Njigba.

Terminó con ocho recepciones para 167 yardas, el segundo mejor total de su carrera, y suma 1,313 en la temporada.

“Sí, es increíble, hombre”, dijo Darnold. “Por la forma en que ha podido jugar este año, en cada partido. Es difícil ser tan consistente”.